Escucha las noticias de las 12:00 (01/02/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0177 00:00 ya es mediodía las once en Canarias

Voz 1 00:04 hoy por hoy hora doce

Voz 0177 00:07 toda la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal Toni buenos días Nos acercamos otro fin de semana de mucho frío lluvia nieve porque tenemos la compañía de la borrasca Elena que afecta a la mitad norte de la península a esta hora está cortada al tráfico la A seis en el puerto del Manzanal en León con a causa de la nieve está cortada en los dos sentidos estamos además pendientes por supuesto de la evolución de los acontecimientos en Venezuela la espera de saber si en la reunión de Consejo de Ministros que se celebra a esta hora se apuntaló concreto sobre el reconocimiento oficial a Juan Why do como presidente interino cuando el domingo venza el ultimátum al régimen de Maduro lo más inmediato nos coloca ahora mismo en un dato económico importante sobre un sector fundamental del ámbito empresarial de nuestro país el automóvil el año Ain't no ha empezado bien en cuanto a las ventas que vuelven a cargo hacen además por quinto mes consecutivo Eladio Meizoso

Voz 0527 00:55 si las ventas de turismos bajaron en España en enero un ocho por ciento hasta situarse en un total de noventa y tres mil y las compras de particulares bajen incluso más un nueve con seis por ciento según los datos que acaba de ofrecer la patronal de fabricantes Anfac que atribuye este retroceso de las ventas por quinto mes consecutivo como dices al e incesto el hombre confusión dice Anfac que se está generando sobre el futuro de los coches con motor de combustión y también a las perspectivas económicas a la baja que se están difundiendo señala Anfac que en meses anteriores las compras de las empresas con pensaban en parte la caída de compras de los particulares y esto mitigar la bajada en las matriculaciones pero en enero las empresas han bajado también sus compras un cinco con cinco por ciento se debe sobre todo en este caso a las expectativas económicas a la baja según Anfac Grace

Voz 1018 01:46 además el odio para esto ahora se ha convocado una concentración frente al Parlamento catalán en apoyo a los dirigentes independentistas que están siendo trasladados a esta hora presiones e madrileña sería esperamos comunicar con ese punto en Cataluña por cierto hoy es el primer yen el que no funciona servicio de EC que consideran inviable su actividad económica tras la limitación de su actividad aprobada por el Gobierno autonómico los taxistas de Madrid mantienen el conflicto suma ya doce días consecutivos y no parece que estén pensando en cambiar de actitud vamos a acercarnos en directo a la sede de Radio Teléfono Taxi donde está Elena Jiménez

Voz 0441 02:19 ese todo el taxi si mantiene su huelga indefinida más aún después de que el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido haya reaccionado de esta manera su última propuesta que dice no haber leído aún

Voz 0177 02:30 mira ha puesto comería la claridad que no vamos legislar en esa línea vamos a ese establece una especie de vía Colau o vía Carmena para que se consiga lo mismo por otra puerta y eso lamentablemente tengo que decir que si es así lo que figura de su propuesta pues tampoco lo vamos a poder acepta

Voz 0441 02:48 los taxistas de Madrid han borrado de su última propuesta el tiempo de contratación o el que la súbete heces tengan que hacer un recorrido mínimo de cinco kilómetros para Inter precisamente dialogar con el Gobierno regional eso es lo que pide las cinco asociaciones del taxi de Madrid que le reciban de urgencia y como gesto de buena voluntad además hoy tampoco se manifiestan en Génova trece sede del Partido Popular quieren que sea el Ayuntamiento de Madrid el que regule el trabajo de los WC Cesc

Voz 1018 03:13 hora doce y tres minutos en Madrid el Juzgado de Instrucción número uno ha dejado ya visto para sentencia el procedimiento sobre la devolución al Ayuntamiento de Santiago de Compostela de dos estatuas del Pórtico de la Gloria de los profetas Isaac ya habrán que la familia Franco asegura que compró en el año mil novecientos cincuenta y cuatro que en principio parece que no pueden demostrar de forma documental Adela Molina

Voz 0011 03:32 si el abogado del Ayuntamiento de Santiago ha asegurado ante la juez que las esculturas son propiedad del Consistorio basándose en el expediente administrativo de compraventa al conde desea Monte en mil novecientos cuarenta y ocho que consta en el propio Ayuntamiento Un perito ha ratificado ese expedientes el único testigo que ha declarado a petición del letrado que además ha subrayado que estas esculturas son bienes públicos el abogado de la familia Franco sin embargo dice que el Ayuntamiento nunca llegó a ejecutar esa compra y que las obras fueron adquiridas por el dictador aún particular a través de un anticuario justifica no tener ningún documento que lo acredite porque han pasado setenta años el abogado de los Franco ha dicho además que aunque no las hubieran comprado ya serían suyas por el tiempo que ha transcurrido sin que nadie las reclamara la sentencia podría conocerse en un plazo de dos o tres semanas

Voz 1018 04:14 gracias Adela ahí Valladolid el delegado del Gobierno estaba ofreciendo detalles sobre la operación policial que ha permitido desmantelar a un supuesto fraude funeraria que consistía como les contábamos ayer en dar el cambiazo en los ataúdes de personas incinerada para poder volver a utilizarlos obviamente pagando de nuevo su importe la trama llevaba operando veinte años parece conmovió bastante dinero Mario Alejandre era una organización perfectamente estructurada y con un cabecilla claro en el domicilio del dueño del grupo funerario Salvador los agentes encontraron más de novecientos sesenta y un mil euros en metálico Jorge Zurita es el jefe superior del Cuerpo Nacional de Polly

Voz 0527 04:46 en Castilla y León hombre normalmente los trabajadores no solemos tener novecientos mil euros en casa bueno yo por lo menos no es lectivo y que estaba en su domicilio ahora los investigadores tienen que escudriñar en la documentación requisada con miles de afectados durante veinte años entre mil novecientos noventa y cinco mil quince millones de euros presuntamente estafados la operación it Miss Fuego en latín están su primera fase hay varias piezas separadas en los buscados por lo que el alcance de esta actuación podría ser mucho mayor todavía con Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0325 05:14 lo cuenta la SER el presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez no ha escuchado ninguna víctima de abusos en el seno de la Iglesia española ni pretende hacerlo tampoco ha llevado a cabo ninguna investigación a falta de tres semanas para el cónclave convocado por el Papa para abordar los casos de P

Voz 0824 05:27 tras el Arzobispado de Madrid prohibe la proyección del documental Gaza programada para esta tarde en dependencias de una iglesia el párroco rechaza lo que califica de censuráis señala que el arzobispo Carlos Osoro se ha dejado presionar por la comunidad

Voz 0325 05:38 a Llamazares comunica Alberto Garzón su baja en Izquierda Unida lo atribuye al deterioro de la política y el discurso de la formación a sus métodos de actuación interna también denuncia una campaña de linchamiento por haber promovido una plataforma política junto a Baltasar Garzón

Voz 0824 05:52 record de turistas extranjeros en España en dos mil dieciocho por sexto año consecutivo en los visitaron casi ochenta y tres millones de extranjeros un uno con uno por ciento más que en dos mil diecisiete procedían sobre todo de Reino Unido Alemania y Francia gastaron casi noventa mil millones un tres con tres por ciento más que el año anterior

Voz 0325 06:08 digno mixto los principales parqués europeos Londres y París en verde Frankfurt Milán y Madrid en rojo el IBEX35 se deja entorno a ocho décimas y pierde la cota de los nueve mil puntos

Voz 0824 06:17 a la una y media se sortean los emparejamientos para las semifinales de la Copa del Rey de fútbol sorteo puro sin condicionantes para Barça Real Madrid Valencia Betis los partidos se jugarán la segunda la última semana de

Voz 1018 06:27 que ha puesto en estos al modelo que tenemos por ahora gracias