Escucha las noticias de las 13:00 (01/02/2019)

buenas tardes a esta hora está cerrada la A seis en Vega de Valcarce hacia La Coruña por esas nevadas que están cubriendo la autopista la autovía perdón queda reabierto el momento el tramo de Torre del Bierzo hacia Madrid aunque es provisional porque sigue nevando en la zona en Lugo el paso a camiones en Guitiriz cien Pedrafita do Cebreiro el A52 también está afectada por la nieve está prohibido el paso a camiones en Monvui en Zamora llena Gudiño también en la provincia de Orense la AP sesenta y seis también está afectada por la nieve pero sin restricciones en la frontera entre León y Asturias cerrada las carreteras A dos mil seiscientos seis en Panticosa en Granada la A trescientos noventa y cinco en Sierra Nevada donde además hay otros tramos donde son necesarias las cadenas en Salamanca está cerrada la de sea ciento ochenta en la olla además obligatorias las cadenas en Asturias en trece carreteras secundarias en Cantabria dos en Huesca en tres en León y en otras tres y en Lugo en la él él eu seis dos tres en Pedrafita do Cebreiro

doce personas tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados entre ellos figuran quienes formaron parte de la cúpula de la Consejería de Economía entre los años dos mil tres dos mil quince lo que se verá en el juicio es Si en la compra de un edificio de oficinas que la Junta adquirió en dos mil nueve y en la compra de unos terrenos para la promoción de un polígono existió un sobrecoste acertado que supuso según algunas estimaciones un pago de unos cincuenta millones de euros de más por parte de la Junta de Castilla y León con el cierre de la investigación se pone fin a un proceso que comenzó en dos mil trece y que supone un caso de presunta corrupción que afectaría a destacados ex responsables de la Consejería de Economía en dos mil diecisiete falleció Tomás Villanueva quien fuera consejero de Economía y presidente del Partido Popular en Valladolid durante quince años el juez en su auto les señala como principal instigador de la presunta trama

las empresas debe TC van a presentar hoy un ERE para el despido de dos mil ochenta trabajadores en Catalunya después de hacer efectivo el cese de sus servicios en esa comunidad su patronal un auto acusa a la Generalitat de haberles ofrecido trabajar irregularmente en Barcelona mirando hacia otro lado si no respetaban el tiempo de contratación asegurado Josep Maria Goñi que es presidente de esta patronal en Barcelona contesta el conseller de Territori Demme Damián

la Comunidad ha confirmado que no va a transferir las competencias al Ayuntamiento de la capital para que pueda regular este sector además añade que no se van a reunir con los taxistas si no es para tratar temas ya concretos de su actividad más cosas la Comisión Europea avala los movimientos que ido dando España en relación a la crisis de Venezuela lo ha dicho su propio vicepresidente France Timerman sí que excandidato además a presidir la Comisión y que está de visita en Madrid con él ha estado Rafa