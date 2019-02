Hora 14 (1/2/19)

Voz 2 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos muy buenas tardes la diputada Rebeca Grajera hoy ha contado al

Voz 1315 00:19 los medios de comunicación un enfrentamiento con sus compañeros del grupo de ciudadanos enfrentamiento que era evidente entre los que habitualmente se mueven por el Parlamento de La Rioja pero que hasta ahora no hará público aun así la denuncia que es gravísima porque dice que va más allá del terreno laboral ya que asegura haber temido incluso por sufrir agresiones físicas es de momento una denuncia pública que pueda hacer Rebeca garaje a los medios por su cargo de diputada pero que insistimos de momento sólo se queda en eso porque según ha dicho en su comparecencia está estudiando con sus abogados presentar esta denuncia por acoso laboral

Voz 3 00:51 de qué me acompañará a mi padre no es porque yo me sienta más frágil más débil es por miedo a que este señor pudiera hacerme algo en efecto es porque yo necesitaba un apoyo testimonial que no sólo es mi padre a mi me han acompañado otras persona pero aún es tanda que mi padre estando la secretaria del grupo este señor delante de ellos dos de esta que os habla ha pegado portazos en su despacho porque mi despacho está aquí que alguno de ustedes lo conoce entran por aquí y aquí al lado hay otro despacho el suyo que no es suyo pero el considera que suyo que es todo el grupo él ha acogido ya cerró Pampa ya pagarme las luces una conducta imagínese si yo estoy sola yo lo he vivido yo he vivido golpes en la mesa gritos amenazas con expediente disciplinario hacerme un escarnio público

Voz 2 01:50 yo he vivido todo

Voz 1315 01:53 así las cosas veremos qué ocurre con este tema de momento Ciudadanos guarda silencio a la espera de que el partido tomó una decisión oficial con la situación de esta diputada por cierto que ya ha dicho que se quedará como diputada no adscrita algo que nunca había ocurrido antes en el Parlamento de La Rioja ya en este viernes también nos quedamos con otros temas de interés Diego García abuso sexual

Voz 0496 02:13 por eso la Guardia Civil detiene a una persona por un delito de abuso sexual y una tentativa sobre dos menores de nueve y diez años el autor que reconoció los hechos es un joven de veintidós años que actuaba en los baños públicos de un centro comercial de La Rioja Miguel Ángel Sáez es el portavoz de la Guardia Civil

Voz 4 02:27 bueno pues ha sido detenido un varón de veintidós años de nacionalidad española y vecino de La Rioja pues como presunto autor de un delito de una tentativa de abuso sexual sobre dos menores de nueve y diez años eh los hechos e se suceden el día nueve y treinta y uno de diciembre la Guardia Civil tiene conocimiento de que estos dos niños de nueve y diez años habían sido víctimas de un presunto delito y una tentativa de abuso y que se habían cometido también era un mismo aseo público de un centro comercial en el caso del día nueve el niño de nueve en pues relato a sus padres que al salir de los baños de un centro comercial un joven intentó introducirlo nuevamente en los aseos no lo consigue liberarse al menor You el lugar en esta primera declaración sea aportan un órdago en datos muy peculiares sobre la fisonomía de el Ibex cimentar el auto se empieza a investigar el día treinta y uno en el mismo centro comercial pues se produce otra agresión en los mismos servicios el niño de diez años es abordado e por un joven Iker realiza tocamientos en sus partes íntimas a partir de ahí se establece unos servicios de vigilancia y han dado como resultado la detención de este joven de veintidós años

Voz 2 03:39 Nos quedamos también con datos económicos positivos en este pasado dos mil dieciocho

Voz 0496 03:43 la encuesta de coyuntura económica de La Rioja revela que el cuarto y último trimestre del año dos mil dieciocho ha finalizado para la economía regional con datos positivos sabido incremento en todos los sectores a excepción del turismo El presidente de la Cámara valora estos datos aunque asegura que las previsiones para dos mil diecinueve vienen marcadas por la incertidumbre Jaime García Calzada

Voz 5 04:01 las previsiones para este año que viene pues yo las definiría como de muchísima incertidumbre en este sí quiero porque aparte de todas las tensiones que hay sobre todo la propia tensión que existe en nuestro país con Cataluña el presi eh que estamos en una desaceleración eh vamos es que esas tensiones lo que produce incertidumbre e los empresarios Easy el dinero es muy mía

Voz 2 04:29 los italianos quedamos en portada con los deportes Sergio Moreno qué tal buenas

Voz 0116 04:35 pues hola Ana buenas tardes esta mañana tras la rueda de prensa habitual antes del partido de este domingo a las doce el mediodía llegaba de forma inesperada Borja García las instalaciones del Mundial ochenta y dos

Voz 6 04:50 ojalá DP muy bien o bien

Voz 0116 05:02 Sergio Rodríguez el técnico le daba así la bienvenida

Voz 7 05:05 era la posición que queríamos reforzar la verdad que se habían barajado muchas opciones eh no habían cuajado oí a última hora surgió su Borja bueno es Carlos puede explicar mejor en profundidad de cómo ha sido pero ha sido una oportunidad que que ha surgido y que la recibimos con con los brazos abiertos

Voz 0116 05:30 Borja García ya está aquí se entrenará mañana con DO con todos sus compañeros antes del partido del domingo mareó a mediodía el Calahorra por su parte recibirá la visita del Oviedo de tipo de Oviedo vetusta un partido trascendental donde la entidad ha solicitado el apoyo de la afición de Calahorra para ayudar al equipo en este momento algo más complicado por los últimos malos resultados y por este mercado de invierno tan agitado este domingo además también juega a las doce del mediodía en Las Gaunas D F Logroño ante el Espanyol con el objetivo de ganar para dejar atrás el último puesto de la tabla y por fin vuelve la liga Asobal con un auténtico partidazo el que van a jugar en Logroño en el Palacio de los Deportes el Balonmano Logroño contra el Ademar León un gran partido parada inicia la segunda vuelta del campeonato

Voz 1315 06:08 buen fin de semana deportivo Sergio te escuchamos también a partir de las tres y veinte

Voz 0116 06:12 lo iremos y lo disfrutaremos plenamente hasta luego

Voz 1315 06:14 Nos nos quedamos además en portada con la información de servicio la Ibérica riojana en aviso amarillo por nieve y vientos de hasta ochenta kilómetros por hora Agencia Estatal de Meteorología que nos cuentas ya esperamos que siga hasta la inestabilidad con cielos cubiertos precipitaciones generalizadas algo mas intensas en la Ibérica y una cota de nieve que descenderá de los mil cuatrocientos metros durante el día bajará hasta los ochocientos de hecho a partir del mediodía se activará un aviso de nivel amarillo por nevadas en la Ibérica espesores de hasta quince centímetros de nieve en veinticuatro horas las temer Naturgas también bajarán localmente notable Laurent las mínimas máximas que también irán en descenso serán algo más cortas se quedarán en los once grados en Haro y Arnedo doce en Logroño y los trece en Calahorra y Alfaro Por último el viento será del suroeste con rachas muy fuertes en la sierra y en La Rioja Alta y flojos y variables en el resto tendiendo a oeste a últimas horas mucha precaución en la Ibérica riojana porque ese volverán a activar avisos amarillos por estas rachas de hasta ochenta kilómetros hora bueno pues todo esto para este fin de semana en estos momentos tenemos once grados en Logroño y los cielos están cubiertos comenzamos así este Hora catorce aquí en la Cadena Ser les estamos contando que la encuesta de coyuntura económica de La Rioja revela que el cuarto y último trimestre de dos mil dieciocho ha finalizado para la economía regional con datos positivos ha habido incremento en todos los sectores a excepción del turismo el presidente de la Cámara valora estos datos aunque asegura que las previsiones para dos mil diecinueve vienen marcadas por la incertidumbre y que más ha dicho Concha Bezares

Voz 0125 07:49 los generales y según se desprende de la encuesta de coyuntura de dos mil dieciocho se cierra con un saldo positivo en la mayoría de sectores sabido incrementó en salvo en este en turismo en todos en Industria en Comercio en construcción sin embargo en este último caso el de la construcción el presidente de la Cámara asegura que es un sector que había caído mucho por lo que cualquier incremento porcentual da esos resultados positivos pero dice Jaime García Calzada el sector no repunta porque sólo se actúa sobre obras menores y rehabilitación

Voz 5 08:17 pero lo que es la Constitución así como motor económico bueno pues siguen una atonía terrible no hay que tener en cuenta en el año dos mil siete había catorce mil personas dentro de el sector de la construcción trabajando tiene este momento escasamente llegan a cinco mil por lo tanto eh la única manera de recuperar esto pues es en base a la rehabilitación que todavía está teniendo un comportamiento por debajo de las necesidades y por supuesto al al aumento de de los presupuestos generales del Estado en cuanto a infraestructuras que eso sí que realmente pues dota una región de productividad ciencia riqueza porque es transversal

Voz 0125 09:02 según se desprende de esta encuesta de coyuntura la debilidad de la demanda es el principal factor limitador en todos los sectores pero hay más Florencio Nicolás director de la Cámara

Voz 9 09:10 es la debilidad de la demanda no lo trasladaron así el cincuenta y nueve por ciento de las empresas no que ha desplazado al aumento de la competencia que sigue siendo el segundo factor de de preocupación de ilimitados de la masa de los negocios en el segundo puesto no lo indica en el treinta y ocho por ciento de las empresas y en tercera posición esta la escasez de mano de obra especializada indican ya el treinta y tres por ciento de las empresas consultadas superando ya con mucho a las dificultades que en sus momentos teníamos de Finanzas lleno de tesorería que en este momento sería el cuarto en el cuarto lugar pero ya con un diez por ciento de las encuestas le dice que las principales preocupaciones son la debilidad de la demanda el aumento de la competencia y la escasez de mano de obra especializada

Voz 0125 09:51 se trata además de con esta encuesta de conocer de modo objetivo las impresiones empresariales de los riojanos acerca de preocupaciones y problemas que observan en la actualidad el futuro próximo la mayor preocupación de los empresarios en estos momentos es la presión fiscal

Voz 5 10:05 como primera preocupación por parte del empresario la excesiva carga fiscal yo al fiscal es la mayor preocupación en este momento que tienen los empresarios seguido por el consumo por el consumo interno luego existe una serie de temas como son los problemas de competitividad que ocupa la tercera plaza y la estabilidad política institucional la la cuarta

Voz 1315 10:29 más asuntos La Rioja aprueba un plan de contingencia para un Brexit sin acuerdo con medidas en el ámbito institucional económico y el terreno socia

Voz 0125 10:36 el Ejecutivo regional se ha reunido en las últimas horas con la Federación de Empresas y con la Cámara de Comercio para preparar a las empresas exportadoras ante el peor escenario con un Brexit duro Jaime García Calzada

Voz 5 10:48 tanto el Gobierno como la Federación de Empresarios como en la Cámara de Comercio vamos a asesorar vamos a informar de hecho ya lo estamos haciendo a las empresas de la situación peor en la cual nos podríamos encontrar que sería pues eh como un tercer país con lo cual eh la a las condiciones de exportación e importación cambiar totalmente pasa a ser un pasaría a ser un tercer país con un papeleo diferente con los aranceles diferentes en fin a pesar de que hay eh las grandes empresas son las empresas que realmente tienen su nicho de negocio en Gran Bretaña pues se está preparando para esto como digo es está preparando una situación peor de las que se puede

Voz 0125 11:35 en el terreno económico la portavoz dice que el Gobierno apoyará a las empresas en el mercado exterior con acciones como la búsqueda de mercados fuera de la Unión Europea Begoña Martínez dice que Reino Unido es el cuarto cliente de La Rioja y que el año pasado vendimos productos por valor de ciento treinta y dos millones de euros además Reino Unido es el principal mercado del Rioja cuyas ventas cayeron el año pasado un siete por ciento Por eso el Gobierno no descarta hacer un plan de contingencia específico para este sector

Voz 10 12:02 en cuanto al valor de las exportaciones ascendió a ciento treinta y dos millones de euros Se supone también un incremento de un cero con un cero coma cincuenta y cinco por ciento respecto a dos mil diecisiete Reino Unido es el cuarto país en el que más exportamos Por sectores el producto más exportado es con mucha diferencia el no de la Denominación de Origen Calificada Rioja el cuarenta y nueve por ciento del total de nuestras ventas al Reino Unido representa el vino in estos once primeros meses de los que les hablaba se ha reducido esas exportaciones del vino un siete por ciento por lo que les comentaba que entendemos que puede ser objeto de un tratamiento especial en el plan de contingencia

Voz 0125 12:43 además la portavoz del Gobierno asegura que en el ámbito institucional lo que se va a hacer es intentar captar más fondos europeos para paliar una posible reducción del presupuesto presupuestario por la salida de Reino Unido Begoña Martínez

Voz 10 12:54 las acciones se orientan a la captación de nuevos fondos europeos que palíen esa previsible reducción de presupuesto comunitario como consecuencia de la salida de la Unión Europea lo haríamos a través de la creación de una oficina de captación de fondos que permita ampliar las guías de información sobre nuevas líneas de financiación convocatorias y programas que más se ajusten a las necesidades de nuestras empresas también facilitar a través de esta oficina a entidades riojanas su acceso a proyectos europeos está previsto también en este ámbito un plan de capacitación dirigido a empleados públicos dirigido también a técnicos y dirigidos a empresas de La Rioja con el fin de tener mayor acceso a los fondos de concurrencia competitiva así como a otros instrumentos financieros y al propio conocimiento el nuevo marco financiero que se aprobará para los próximos años

Voz 0125 13:50 ya en la parte más social dice la portavoz Se realizarán contactos con universidades irlandesas para cerrar acuerdos is estudia un encuentro con los riojanos que viven en el Reino Unido y que son unos ochocientos

Voz 1315 14:00 desde llegar a las dos y veinte un asunto más el grupo parlamentario socialista presentó una proposición no de ley para asegurar la colaboración económica del Gobierno regional en el supuesto de que el Ayuntamiento de San Asensio compre el castillo de Davalillo la diputada Ana Santos afirma que los socialistas van a mantener una posición de neutralidad si se produce una consulta popular en este municipio

Voz 11 14:19 esta iniciativa tiene fundamentalmente dos peticiones una que la colaboración del Gobierno de La Rioja sea en cuantía suficiente para hacer frente a los gastos de consolidación ya en su caso de restauración del castillo y el segundo lugar en no menos importante que en ningún momento esta colaboración vaya en detrimento de lo que es el apoyo económico y la financiación que proporciona el Gobierno autonómico al pueblo de sagas ha hecho a través de los planes regionales

Voz 8 14:55 son las dos y veinte

Voz 1315 14:59 hoy es viernes así que ha habido también reunión habitual del Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de siete millones de euros para mantener seiscientas veinticuatro plazas para personas mayores dependientes severos y grandes dependientes la portavoz del Ejecutivo ha dicho que esas plazas están repartidas por siete residencias Begoña Martínez

Voz 10 15:17 los centros incluidos en este acuerdo son dos residencias en Logroño europea la residencia al sol también Ciudad de Arnedo la residencia Ruiz en Ventas Blancas La Rioja en Albelda de Iregua Virgen de los Remedios en San Vicente de la Sonsierra ir a esas Mines en Haro en los contratos de estos centros residenciales determinan los precios de las plazas públicas cada año en consideración a al IPREM una una cifra que figura en los Presupuestos Generales del Estado al al estar este año los presupuestos prorrogados hemos tenido que hacer una autorización de gasto por un periodo de enero a finales de septiembre a la espera de que en cualquier caso pudieron aprobarse los Presupuestos Generales del Estado pero en todo caso estableciendo ya los costos de las plazas por día por usuario que han quedado fijados en sesenta coma setenta y cuatro euros para plaza ocupada por día para dependencia severa setenta y ocho contra trece para grandes dependientes

Voz 1315 16:12 Nos quedamos ya en el terreno municipal la alcaldesa de Logroño ha visitado la actual estación de autobuses

Voz 0125 16:17 ha visitado el bloque de viviendas que componen la ment la manzana entre Pío XII Vara de Rey y avenida de España es decir lo que es la estación de autobuses que ha sido sometido a una rehabilitación integral que ha afectado al conjunto de sus fachadas y cubiertas la manzana está compuesta por once portales con ochenta y uno viviendas Cuca Gamarra

Voz 12 16:35 Logroño es una ciudad que ha ido creciendo N hacia hacia nuevos nuevos barrios pero ya eh ese crecimiento lo estamos enfocando de otra de otra manera ir el futuro de la ciudad de Logroño que ya es presente pasa por consolidar en Logroño ya existente yeso lo que significa es hacer Logroño sobre el Logroño que tenemos que conocemos eso significa renovación urbana significa rehabilitación significa regeneración de espacios de espacios públicos N eh en ese sentido y con ese planteamiento y al igual que la

Voz 13 17:11 Plaza de México la hemos renovado y por tanto se ha convertido en un nuevo espacio

Voz 12 17:15 que va a generar nuevas eh bueno pues eh en más convivencia hay nueva convivencia común

Voz 13 17:22 los usos adaptados a los eh a la sociedad actual

Voz 14 17:25 en este mismo entorno estamos llevando a cabo una actuación con esa misma filosofía en la actual estación de autobús

Voz 0125 17:33 la alcaldesa ha anunciado que próximamente se convocará un concurso de ideas para proyectar la reconversión de la zona de autobuses en espacio público además de una plaza acogerá un centro de participación para mayores también asociaciones que ahora ocupan los locales

Voz 12 17:46 en las próximas semanas lícita haremos lo que es el concurso para la redacción del anteproyecto hizo lo que sí va a enfocar es por un lado a poder ubicar en lo que hoy son eh pues las instalaciones y las dependencias de la estación de autobuses ahí donde están las taquillas y compramos los billetes se convertirá en un centro para las personas mayores ya que lo adecuarlos a la nueva realidad también de esta zona de Logroño donde la población tiene más edad ir esa manera vamos preparando también la ciudad para un futuro en el que la atención a las personas mayores tiene que estar muy muy presente por otro lado la recuperación de lo que hoy son los andenes de la estación hay por tanto con lo que ocupan los autobuses ese recuperarlo para la ciudad para el barrio como una plaza pública un espacio público en el que poder disfrutar también de eh pues eh las

Voz 2 18:40 muerte de vivir en Logroño

Voz 12 18:42 a tener unos buenos unos buenos

Voz 1315 18:45 por otro lado el grupo municipal del Partido Socialista aquí en Logroño ha denunciado que en las últimas roturas de tuberías en Logroño han evidenciado que estas incidentes no son aislados se han convertido en un problema de ciudad y mientras el grupo municipal del partido riojana ha solicitado al Consistorio logroñés que opta subvenciones para la contratación de menores de treinta años y mayores en paro Rubén Antoñanzas

Voz 15 19:08 Nos preocupa mucho el que no tengan oportunidades para tener empleo que les permita tener su proyecto de vida en Logroño nosotros desde el Partido Riojano trabajamos para que puedan tener sea más fácil que tengan ese proyecto de vida desempleo en la en la ciudad lamentablemente todos los años el gobierno del Partido Popular el Ayuntamiento de Logroño olvida pedir las ayudas públicas para el programa Primer Empleo que es un programa que lo que busca es esos jóvenes que necesitan AFYVE experiencia laboral esos jóvenes que necesitan rellenar su currículum esos jóvenes tenían entrar en contacto con lo que es el mundo laboral y con la empresa puedan subvencionados por el Gobierno de La Rioja a petición de los ayuntamientos acceder a esos empleos dentro de lo que es la administración una vez más la desidia de Gamarra la falta de voluntad de trabajo por esta ciudad seguir ocupación puede esta ciudad lo que nos lleva a que estas oportunidades que se podrían prestar desde el Ayuntamiento de Logroño con la financiación del Gobierno de La Rioja es como digo esa de Siria hace que esos jóvenes pierdan esa oportunidad

Voz 1315 20:07 y mientras el coordinador general del partido popular ha afirmado que esta formación política apuesta por una Atención Primaria digna y de calidad para todos los riojanos Diego Bengoa ha recordado que la solución a los problemas de Recursos Humanos pasa por una actuación común en el Sistema Nacional de Salud Bengoa recuerda que en esta legislatura el presupuesto en Atención Primaria ha aumentado un hace un once por ciento que hay ya catorce profesionales sanitarias más que hace cuatro años

Voz 16 20:30 en el Partido Popular de La Rioja apostamos por una Atención Primaria digna de calidad para todos los riojanos en el Partido Popular de La Rioja no permanecemos ajenos a las reivindicaciones de los profesionales de la Atención Primaria y somos conscientes de que hay que trabajar para mejorar la situación de los profesionales de los usuarios tradicionalmente La Rioja ha sido un lugar donde se presta uno de los mejores servicios de atención primaria que además es de la mejor valorada de todo el país así lo demuestra por ejemplo el barómetro Sanitario que da a La Rioja la mejor valoración de todo el país

Voz 1315 21:16 el lunes salen a la venta los abonos para un nuevo ciclo de cine de mayor

Voz 0125 21:19 es el precio de los abonos será de diez euros y las entradas un euro y el Ayuntamiento pone en marcha esta nueva edición del Ciclo de Cine para Mayores ya además estrena un ciclo en familia este año además se duplica el número de películas serán un total de doce estas son las principales novedades de este año Ángel Sáinz Yangüela

Voz 17 21:37 explicamos lo que es el cine de mayores en el número de proyecciones pasamos de seis a doce películas por ciclo ahora va a comenzar el de e invierno y primavera en ocurrirá con el cine de otoño otoño invierno que en octubre noviembre diciembre también se duplicarán la segunda novedad es que estrenamos por primera vez por eso pues estrenamos un ciclo de cine en familia este está destinado iba a ser los domingos por la mañana para los menores y sus padres para que puedan acudir conjuntamente al cine

Voz 1315 22:20 y también al cierre de esta Hora catorce les contamos una cita para esta tarde a las siete en Santos Ochoa de Calvo Sotelo Eva Tobias la gente de igualdad presenta su nuevo

Voz 0125 22:30 libro equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas es el título del libro y analiza la desigual representación de hombres y mujeres en las cúpulas empresariales europeas con especial atención a la situación de España y Francia profundiza también en una linea de investigación e investigación escasamente estudiada pero que cada vez va adquiriendo más fuerza como es la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito privado Eva Tobias asegura que todavía queda mucho terreno por recorrer en este campo ya que sólo un veintidós por ciento de las mujeres están en los consejos de administración de las empresas españolas en las que cotizan en el Ibex

Voz 18 23:02 lógicamente depende de con quién te compares pues puede salir mejoró con la foto actualmente Francia es el país líder con cuarenta y tres por ciento de mujeres luego tampoco estamos demasiado lejos pero sí que hay mucho porque eh al final no estamos nosotros puestos de de destrucción no hay otros países también que guardar apenas llegan al diez por ciento de mujeres pues países como como falta por ejemplo entonces y al final lo que se trata es de avanzar de las las partidas cuotas que es lo único que que intenta conseguir es que bueno pues a nivel de presencia femenina pues avance que son medidas además de temporales no hasta que esto se normalice

Voz 0125 23:48 Tobias advierte además de que los consejos necesitan contar con este talento con el talento de la mujer

Voz 18 23:54 hay algunos estudios que que dicen esto yo sí que me quedo quizá no soy demasiado soñadora no con un argumento de justicia social somos capaces cincuenta por ciento de la población es claro que las mujeres también debemos tener razón pero espacio no definitiva hay una mujer au debemos creer pero ahora actualmente las cifras son objetivas bien