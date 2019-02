SER Deportivos La Rioja: 'La llegada de Borja García'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 2 00:40 Radio Rioja ha estado presente en la llega

Voz 0116 00:42 la de Borja García a Logroño

Voz 4 00:45 bienvenido a Borja luego te encuentras

Voz 5 00:48 luego cansado me lo que viene reventado allí es la vendo Teresa te decía que

Voz 0301 01:10 habla Borja García con Carlo en la SER

Voz 0116 01:12 el director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés que decía haber tenido calma porque Borja García ha venido ayer estaba en Almendralejo hasta Laredo toda la noche a las dos de la mañana llegaba a su casa en Laredo hacía una pequeña maleta esta mañana le traía a Logroño ha llegado a las once menos cuarto diez y media de la mañana saludaba a Carlos Lasheras después al técnico ser si Rodríguez firmó su contrato con el club riojano a las diecisiete y cincuenta y ocho horas partió de Almendralejo como se contado esta mañana ya ha estado presente en Logroño donde comenzará a entrenar mañana sábado donde comenzará a buscar piso y escuchamos al propio Sergio Rodríguez hablar de cómo ha recibido a Borja García

Voz 6 01:55 la oportunidad evidentemente sí que estábamos buscando en esa posición porque en lo que comentaba antes ha visto lo visto con las lesiones quedarnos con tres centrales que en cualquier momento puede pasar algo y te quedas un poco injusto era la posición que queríamos reforzar

Voz 7 02:10 sí la verdad que sabían Baraja

Voz 6 02:12 tengo muchas opciones eh no habían cuajado oí a última hora surgió surgió lo de Borja Juan Carlos igualó los puede explicar mejor en profundidad de cómo ha sido pero sido una oportunidad que que ha surgido y que la recibimos con los brazos abiertos

Voz 0301 02:35 ayer se cerró uno de esos fichajes que lo emocional cala hondo en la afición blanquirroja Borja García fue uno de los príncipes

Voz 0116 02:41 al ex Héroes de aquel partido increíble de playoff en Villarreal se mantuvo Alfred

Voz 0301 02:46 ante de esos trescientos de Villarreal redes sociales sin duda se ha podido demostrar el cariño y el respeto que se siente por el central cántabro que tal y como nos ha confirmado su padre esta misma mañana ni Rácing y Gimnástica de Torrelavega a pesar de ofrecerse entraban en los planes de su hijo que siendo de la dedos fíjate que le pillaba más cerca de jugar en Segunda B lo tenía claro lo iba a hacer en la Unión Deportiva Logroñés hemos abierto nuestro número de guasa para que nos remite a nuestras sensaciones a lo que ha hecho este oyente envía una nota de voz al seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 8 03:18 el fichaje de Borja García sin duda me parece que es de un nivel muy elevado para para un equipo de Segunda División B

Voz 9 03:26 por tanto creo que debemos estar contentos no obstante yo creo que no era el fichaje que necesitaba este equipo porque si vienes como hemos dicho un gran jugador de los mejores centrales te ha pasado por Logroño creo que la cadena la pareja Caneda Bobadilla no debería ahora mismo dejar de tener continuidad y eso pasa porque Borja García no juegue más allá de posibles sanciones otra cosa sería en el caso que esperemos que no ocurra de que uno de los dos centrales titulares actualmente se lesiona en ese momento el fichaje se devolvería muchísimo más afectado por tanto hubiera empleado la ficha libre en algún jugador más de corte a nivel del centro del campo con más capacidad para controlar los partidos que creo que es el principal déficit de este equipo

Voz 1172 04:08 llega hay muchos momentos de

Voz 9 04:11 del partido en donde se ve superado ser supera el nivel del centro del campo yo creo que un jugador con la capacidad de tener el balón ahora mismo no está en nuestro en nuestro equipo

Voz 0116 04:26 este oyente que no nos ha dejado su nombre reflexiona sobre el espíritu táctico de esta incorporación lo ha explicado esta mañana esta misma mañana el propio Sergio Rodríguez y que ha dicho que tres centrales como que son pocos al final

Voz 0301 04:37 titulado en este mercado de invierno Borja García ha sustituido a Borja Sánchez por Pedro ya fichado a Iñaki para doblar el lateral izquierdo un fichaje por tanto el de Borja García que cuadra perfectamente las decisiones tomadas este verano un fichaje que además es un impulso extra en lo anímico porque Borja es sin duda uno de los nuestros

Voz 0116 05:01 buenas tardes Víctor de Pablo

Voz 10 05:03 buenas tardes Jorge Moreno bienvenida a Ser Deportivos

Voz 0116 05:05 qué te parece este fichaje de Borja García en lo táctico y también en lo anímico

Voz 10 05:11 pues bien me escuchó al oyente puede tiene razón quiero decir en parte pues chocante que la mejor defensa de Europa no que que tenemos

Voz 0116 05:23 del cosmos claro se lean

Voz 10 05:25 a una incorporación de un defensa central ideó un lateral zurdo aunque pueda jugar la gente extremo pero yo creo que si tiene la oportunidad de de traerá a Borja García ni mucho menos la tienes que desdeñar en el caso de de Borja es un chico que además de tener ese componente personal anímico de buena de sentir los los colores Suu solvencia está más que probada no la temporada estuvo en Logroño fantásticas fumadoras vacías defensivos y bueno mostrando un rendimiento impresionante de redes que viene de dos años consecutivos con el Lorca ahí con el propio Extremadura y eso son bueno pues un currículo una trayectoria de de sobrada bacteriano obviamente entiendo lo que es el oyente con Caneda Hay yo a este nivel pues pues no poco extraño pero la temporada es muy larga hay sanciones hay lesiones hay momentos en los que un tipo como Borja puede ser muy importante con lo cual me parece un fichaje fantástico bueno espectacular

Voz 0116 06:20 Víctor de palo es el reflejo más fantástico de aquel equipo semifinalista en Sevilla después de ganar en Villarreal

Voz 10 06:27 pues puede ser no porque yo creo que haría plantilla yo en esos puños cerrados de de Borja García en en Villarreal no no nos evocan a una plantilla que tiene cierta semejanza es una vía de pulso yo creo que esta es mejora en el nivel técnico India incluso táctico pero es cierto que que ese nivel defensivo como ya se puede trasladar a a esta de Sergio Rodríguez en aquel equipo como ejemplo contar contra el Villarreal pues pues era era David contra Goliat no IS Borja García yo lo que representa muy bien lo que era su plantilla no esa ilusión que luego la avenida refrendando pues lamentablemente no ha sido con con otros equipos con lo cual yo creo que Borja también aparte como decía de su solidaridad defensiva nos pueden Nos puede aportar a todo lo que con la Deportiva Logroñés tuvo un buen recuerdo de esa época de playoff que padece un poquito olvidada pero no no hace tanto

Voz 2 07:20 Víctor de Pablo muchísimas gracias un placer

Voz 0301 07:24 un fichaje que supone traer a la mejor defensa de Europa la experiencia de un futbolista que lleva dos ascensos así

Voz 0116 07:29 segunda división de forma consecutiva

Voz 0301 07:32 demás es un hecho yo creo que muy complicado y además también suma una semifinal de ascenso con el conjunto riojano hace tres años donde también estuvo Santalices buenas tardes Alex

Voz 1172 07:42 buenas tardes qué tal Borja García

Voz 0301 07:45 a vuelve a la Unión Deportiva Logroñés y te lo llegan a decir hace un día no sé si no lo hubiésemos creído no

Voz 11 07:50 pues efectivamente ayer cuando vi la noticia la verdad es que me sorprendió un montón y sobre todo también pues me alegré mucho por él por el club y pues por todo lo que va a representar yo creo que que bueno que espera un futuro pues muy agradable para todos la verdad

Voz 0116 08:03 Alex conoces muy bien a Borja ha sido compañero del como es como futbolista y como es como compañero que va a aportar

Voz 11 08:09 bueno pues a la vista está de de lo que ya demostró cuando estuvo en Logroño y lo que ha venido haciendo en años Borja es líder tanto dentro como fuera del campo e por muy serio que se celebran los partidos es un gran compañero dentro en el vestuario no es buena no nos hacía un poco la vía más fácil cada día todo si pues bueno en cuanto al virtudes futbolísticas yo creo que ya está todo dicho es un pilar eh hace que el equipo sea más solido tanto defensivamente como en ataque con sus virtudes que ya venía marcando goles yo creo que va a ser una pieza pues fundamental de lo ha sido lo es y lo seguirá

Voz 1172 08:42 siendo un cántabro en la Unión Deportiva Logroñés eso

Voz 0116 08:45 siempre es exitoso

Voz 11 08:47 bueno no está mal estado siempre que oye que que se guardo un buen recuerdo ir ya te digo sobre todo yo creo que Borja va a estar muy bien porque donde se ha sido feliz siempre gusta volver iba a estar

Voz 10 08:58 contento en ha dejado muy claro que quería estar aquí en casa

Voz 0116 09:00 en el que jugar en Segunda División B porque Borja sí que es cierto que se ha encontrado siempre con el infortunio de las lesiones cuando le iban a convocar para ser internacional sub dieciséis se lesionó le pasó lo mismo cuando iba a ser internacional sub diecinueve y ahora que él había llegado el momento en Lorca pues después de ascender con el equipo no le dieron continuidad y ahora que parecía que en Extremadura muy querido y muy respetado iba a poner tener minutos Se vuelve a lesionar y bueno es otro paso lo hacía atrás para ganar dos hacia adelante y es un chico que está muy implicado con su carrera

Voz 11 09:31 exacto y sobre todo yo creo que lo más importante es que siempre ha sabido sacarle el lado positivo o al menos siempre ha sido puede ser muy optimista sé que fue consciente que además pues bueno pues por amistades comunes estas navidades allí en Laredo en casa pues prácticas gente yo creo que no habrá probado ni un langostino y echó la dedicado a a recuperarse a tope y bueno bueno es un profesional como la copa de un pino pese a todas esas circunstancias pues bueno pues obviamente el jugador que es la calidad que tiene ya te digo que yo creo y estoy esperando y deseando verle jugar para para le otra vez disfrutar del futuro

Voz 0116 10:03 al en orden por la capital no

Voz 11 10:05 todo en orden efectivamente Viena encorbatado queremos todos pero esto es lo que es la verdad que sí

Voz 0116 10:10 pues felices que ha sido un auténtico placer es compañero de Borja García en aquel último premio de la Unión Deportiva Logroñés esto empieza conectarse de alguna forma no

Voz 11 10:19 bueno ojalá ojalá que se cierra el círculo y bueno

Voz 1172 10:22 poco talismán podríamos decir que el Borja no

Voz 11 10:24 no recuerdo cuando fue decían que venía dos Sorzano esos pues mira ahora viene lo desde dos ascensos a Segunda así que oye mira a ver si haber sido repite

Voz 0116 10:33 pues gracias a él es un fuerte abrazo de gol

Voz 11 10:35 muchísimas gracias Sergio un abrazo

Voz 2 10:39 nos acompaña hoy en los estudios

Voz 0116 10:41 a través de Radio Rioja un milenio

Voz 2 10:43 no

Voz 0116 10:45 lo de millennials te queda hasta hasta corto que le está poniendo mucha ilusión a esto el periodismo es un todo terreno que le encanta lo que hace que quiere ir conociendo mejor resto de la radio buenas tardes Dani García qué te parece el fichaje de Borja García hola buenas tardes Sergio

Voz 0301 10:58 parece que sensaciones te deja a este fichaje

Voz 12 11:01 es un fichaje que quizá sea innecesario no porque el equipo en defensa la verdad que está rindiendo muy bien nueve goles en contra sólo en veintidós partidos aunque es verdad que a Bobadilla le viene bien dejarle descanso así que por una parte me parece bien para si hay lesiones pero por otra parte quizá sea perjudicial en el rendimiento defensivo

Voz 0116 11:20 es una defensa que ahora mismo está repleta de jóvenes talentosos como Juan Iglesias Pablo Boadilla pero también de veteranos con experiencia en Segunda División ahora mismo se podría formar una defensa compuesta por Flaño en sé que has tenido experiencia en Primera y Segunda Caneda esprinte en primera y segunda por Borja García que ha estado en Segunda de dos ascensos seguidos a Segunda División y también por Iñaki con experiencia en Segunda División así que imagínate menú de defensa no

Voz 12 11:43 parece que el equipo está acumulando méritos para vivir experiencias de ascenso de playoff con jugadores que ya saben lo que es el profesional que ya saben lo que son las emociones fuertes los partidos más importantes parece importante que que la Unión Deportiva Logroñés consiga reunir a jugadores de esas características

Voz 0301 12:02 pues luego hablamos del partido del domingo y el Sporting de Gijón ante rematados el asunto de la llegada de Borja García con otro

Voz 0116 12:09 de los héroes de Villarreal porque yo creo que allí estuvo si no recuerdo mal Enrique Guillén muy buenas tardes

Voz 1172 12:15 qué tal Sergio estuviste Villarreal no estuve

Voz 10 12:17 hemos estuvimos allí en el en el fondo defendiendo la segunda parte

Voz 0301 12:21 yo creo que ha sido uno de los únicos partidos que te ha quedado poquito cerca eh

Voz 13 12:24 sí sí de ahí la verdad es que ahí la suerte las se puso de decir hubiéramos tenido que irá al grupo al grupo dos a uno hubiera quedado

Voz 1172 12:35 mira que lo peor hoy Enrique cómo valoras tú

Voz 0116 12:38 este fichaje lo hemos en lo emocional es decir no se ese muro de trescientos en Villareal Borja verle de nuevo en el equipo como los Hervás

Voz 13 12:48 para mí una sorpresa bastante grata porque ellos no pensaba que que podía llegar un defensa de de esa de esa entidad primero porque en principio Caneda hay Bobadilla es una pareja ya muy asentada yo podía esperar que llegara a un un cuarto central un central así de perfil más bajo pero bueno la llegada de Borja un tío muy querido en en Logroño con dos ascensos consecutivos tres años siendo prácticamente de los mejores centrales de la categoría yo creo que le da o le da un salto muy grande al al equipo es eleva a apoyar desde el primer día porque se quieren mucho a Logroño y bueno es sobre todo en los momentos calientes del playoff es una persona que sabes que va a estar ahí que te va a fallar y eso realmente tiene tiene mucho valor

Voz 0116 13:35 estoy convencido que viste el play off por el ascenso final en Extremadura Cartagena donde estaba un Moisés y en el lado del Extremadura salio victorioso estaba Borja cierto insuperable por ahí

Voz 13 13:47 sí es que Borja es un muro es un es un jugador que por arriba es infranqueable que puede defender lejos de de su portería porque a pesar de ser central alto y fuerte no le cuesta defender pues eso a veinte metros del área hay buenas un jugador que aunque salga de una lesión yo creo que es un fichaje importante

Voz 0116 14:07 doctor precisamente esa lesión el peroné qué tipo de lesiones puede causar problemas

Voz 13 14:12 la lesión de tobillo una fractura de peroné pues en principio eh yo creo que un jugador corpulento como gran sole puede costar un poquito eso sí que sí que yo creo que pues un jugador eh que creo que puede tener problemas para coger el ritmo pero bueno yo espero que que ve Sergio sea capaz de y conjugar pues eso darle minutos a Bobadilla que Borja entre un poquito a poco porque seguro que lo vamos a necesitar

Voz 0116 14:38 es cierto que su regreso no es no es tan necesario y por tanto no es urgente pero sí que su experiencia puede ser muy importante así que veremos cómo poco a poco como se va conformando esa línea defensiva no desde la juventud y la experiencia bueno ahí hay un hay una buena mezcla

Voz 13 14:53 si al final seguro que seguro que llega un momento en el que hay algún tipo de contratiempo esperemos que no que no se agrave pero bueno al final tenemos sacan en creado con cuatro amarillas lo Bobadilla cumple ciclo creo esta semana que al final hay hay un abra vías para todos y seguro que en algún momento eh necesitaremos a Borja hay ni tenerlo hay ya sea pues en el banquillo o en el once la verdad es que utiliza porque es un jugador extremadamente fiable

Voz 0116 15:21 doctor Enrique Guillén muchísimas gracias por estar en ser Deportivos La Rioja un abrazo hasta luego es un fichaje con un profundo significado que esperemos mejore lo que ya de por sí está saliendo perfecto como es el esquema defensivo tan espectacular de este equipo durante esta temporada pero ojo que el árbol cántabro no nos impida ver el bosque asturiano que este domingo a las doce en ser más que es nuestra mil ciento setenta y nueve de la onda media de toda la vida se viene el partido de la joven

Voz 3 15:58 eh

Voz 0419 16:08 que no se te pase la posible quinta victoria de la Unión Deportiva Logroñés este domingo a las doce de la mañana Sermas en el mil ciento setenta y nueve de onda media estará en Gijón en Mareo para contar con el sonido inconfundible de Carrusel Deportivo Sporting de Gijón B Unión Deportiva Logroñés a las doce este domingo toda la emoción del fútbol en blanco y rojo en Radio Rioja Cadena SER

Voz 0116 16:40 pero antes de irnos a la Segunda B vamos con los principales eventos deportivos del fin de semana en La Rioja

Voz 14 16:48 tanteó intenta intentando te da la tenencia tienen

Voz 0301 16:59 el ene EFE juega el domingo en Las Gaunas ante el Espanyol son colistas así que las riojanas necesitan ganar ya para ir recortando distancias con sus principales rivales arranque una fase de la temporada en la que Las Gaunas debe ser un fortín para sumar de tres en tres así lo reconoce Saray García semana

Voz 15 17:15 para recapacitar para para pensar y ser conscientes de todos los que nos estamos jugando y la verdad que el equipo tiene muchas ganas de encarar un partido de de esta importancia hay que por en los bonos a somos conscientes de que ganando este partido salvo de de los que se suman al final es cuestión de del calendario que te toque es verdad que nosotros de inicio hemos au un calendario complicado con los los equipos de arriba nos viene todo de golpe bueno es la racha que hemos conseguido pasar ahora mismo es verdad que ahora viene ya lo que nosotros llamamos nuestra Liga todos los equipos que están a la par con nosotros y bueno de hecho estamos todos desde la foto puesto de descenso hasta la pasan los puestos séptimo está todo muy apretado

Voz 0301 18:00 es el momento de echar de empezar a echar cuentas y sobre todo como apunta Héctor Blanco técnico del EDF Logroño a que Las Gaunas en lo habían en lo ambiental juega gane también los partidos te quiere salvar

Voz 16 18:12 pues en estos partidos pero bueno para bien o para mal Si no lo consigues pues estás hacia abajo y Si lo consigo después sales hacia arriba no y al final nosotros sabemos que que ésta es cuando tenemos que que empezara a su Mary ya es lo que vamos a hacer no lo sabemos que el próximo día si ganamos al Español llevamos un punto más a estas alturas que la segunda vuelta y si perdemos pues dos puntos menos y sabemos que tenemos que sacar dos puntos más que la que la primera vuelta para para salvarnos seguro entonces pues vamos a ver si si somos capaces de conseguir los contra el Espanyol jugamos en casa como te digo y al final no es el jugar en casa jugar en Las Gaunas es jugar con tu gente no y esperamos que como te digo la gente venga anime esté encima como como lo hemos sentido muchos partidos porque es un partido vital importantísimo que van a salir once jugadoras van a estar siete en el banquillo algunas sin convocar pero muy importante de la gente que está arriba

Voz 0301 19:05 ya había ganas de que volviera la máxima competición del balonmano español regresa por fin la Asobal este sábado juega en Logroño a las ocho de la tarde en el Palau en los deportes Hinault es un partido cualquiera es uno de los encuentros más importantes de la temporada esos que luego al final de la campaña dan o quitan los objetivos que uno sea marcado al principio arranca la segunda vuelta con un más que interesante Balonmano Logroño Ademar León los riojanos actualmente al final de esta primera vuelta son quintos con dieciocho puntos y los visitantes tercero con diecinueve es decir tan sólo un puntito de diferencia Víctor espuelas muy buenas tardes

Voz 1172 19:39 no la Sergio Moreno vaya vaya sequía

Voz 0301 19:42 de balonmano esto ha sido agotadores estábamos sedientos de irnos a la cancha ya al Palacio de los Deportes

Voz 1172 19:48 si además lo hacemos comentamos esta segunda parte de la temporada con uno de los mejores partidos que se pueden ver en el Palacio de los Deportes como es la visita de de Ademar León

Voz 0116 19:58 es uno de esos partidos Víctor que evidentemente hay que ganar todos pero estos son los que pueden entenderse como una una final

Voz 1172 20:05 sí evidentemente efectivamente ya hemos dicho con en otras ocasiones que los con el que el Balonmano Logroño pueda cumplir sus objetivos al final de la temporada pasa por por fumar todos los puntos en el Palacio de los Deportes y en este caso tiene el añadido que cuenta es un rival directo y probablemente el rima el rival más más duro con el que se ha tenido que enfrentar el Balonmano Logroño en estos últimos años si exceptuamos al todo poderoso Barcelona que está fuera de nuestro alcance

Voz 0116 20:35 cómo va a afectar estos para un tan largos por el mundial ahora han estado de pretemporada los que no han ido al Mundial de que te dice a ti la experiencia

Voz 1172 20:44 es una incógnita estos primeros partidos después de Koné con este comienzo de la segunda parte en en nuestro beneficio vamos a jugar a nuestro favor podemos decir que toda la plantilla del del Balonmano Logroño está en perfectas condiciones lo que no lo mismo no lo pueden decir en en León porque tienen tres bajas muy sensibles que son Gonzalo Carou José María Carrillo y Juanjo Fernández y sobretodo es especialmente importante en la de la de caro porque viene a ser un poco desempeñe el papel que ha desempeñado estos últimos años eh para vaya quien en en Logroño uno es el jefe de la defensa y habrá que ver como como él en el técnico visitante es Vasari Josa pues pues se recompone sus líneas en defensa

Voz 0301 21:29 buenos vamos un momentito Víctor espuelas hasta Radio León para conocer la última hora

Voz 0116 21:33 el Ademar ahí está Pablo Campos buenas tardes

Voz 0301 21:36 claro

Voz 1259 21:37 hola buenas tardes un clásico que el Ademar se lo toma como la ocasión propicia para distanciar a un rival directo por un puesto de Liga de Campeones aunque Guijosa en los suyos saben de la dificultad de la empresa de mañana en el Palacio de los Deportes de Logroño el Ademar viajará con tres bajas importantes las de los lesionados Gonzalo Carou Juanjo Fernández y José Mario Carrillo los dos primeros baluartes en una defensa que ahora mismo queda mermada para la que se recuperen extremis a Patrick ligue Bari el húngaro que recientemente ha llegado en su participación en el Campeonato del Mundo sí estará Sebas Simonet que ha sido noticia porque el argentino anunció por sorpresa que al final de la temporada regresará a su país no cumplirá por lo tanto el año de contrato que le restaba en una ABANCA Ademar que viene de perder los dos últimos partidos ya el año pasado lo hizo en la Copa Asobal frente al Barça ya anteriormente también fuera del Palacio en la pista del Club Balonmano

Voz 0116 22:26 la pues gracias Pablo Campos compañero de Radio León Víctor espuelas que viene con bajas y uno riojanos que bueno que que han aprovechado para recuperar gente importante

Voz 1172 22:39 recuperarse recuperar energías porque el el final de la primera vuelta no no nos costó un poco igual bueno habrá que intentar como dice el técnico Miguel Velasco habrá que intentar recuperar esa frescura del comienzo de la temporada quiere decir que en el partido de ida ganamos logramos el empate in extremis la idea tiene que ser mañana a conseguir la victoria sin lugar a dudas

Voz 0116 23:02 puntito separan a leoneses de riojanos veremos qué sucede mañana en el Palacio de los Deportes ocho de la tarde y estará Víctor espuelas muchísimas gracias por regresar a Radio Rioja la Cadena Ser

Voz 10 23:12 sin gracias dice que es un abrazo visto

Voz 0116 23:14 por

Voz 17 23:15 sí

Voz 0301 23:19 las minis de de Logroño juegan este sábado ante el Barça el líder vuelve a jugar en casa donde hasta ahora no le ha resultado complicado llevarse los tres puntos en juego de cada uno de sus partidos disputados pero esta vez recibe el tercer clasificado que se encuentra a tan sólo un punto de la segundas por lo que el equipo que dirige Got uso conocido en La Rioja evidentemente no se lo pondrán nada fácil a su anfitrión por su parte los a Haro Rioja Voley recibe la visita de Madrid Chamberí que no quiere desaprovechar el factor cancha para devolver la victoria a la afición del ferial donde desde comienzos de diciembre no ha vuelto a llevarse una alegría

Voz 14 23:55 hecho

Voz 18 24:09 este domingo a las cinco de la tarde en el Mundial ochenta y dos encuentro de Liga de Tercera división entre la Sociedad Deportiva Logroñés el club cultural deportivo Alberite Sociedad Deportiva Logroñés camino de la extensa

Voz 19 24:27 en Tercera División el aro

Voz 0116 24:29 lo viaja hasta Agoncillo la Sociedad Deportiva Logroñés como había escuchado juega ante el Alberite el Náxara ante el Calasancio en La Estrella y el Ríver Ebro ante el Varea y además el Yagüe en otro gran partido juega contra el Alfaro buenas tardes Antonio Corral bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 10 24:45 hola buenas tardes Sergio empezamos por el River

Voz 0116 24:47 Varea si te parece un partido entre un River que es el equipo de moda en esta tercera División

Voz 10 24:54 sí está bien una gran temporada está

Voz 1172 24:56 colocado en cuarta posición y por supuesto pues que para que iba a ser uno de los inculca iban a estar luchando hasta el final de la temporada por estar en este puesto lo que pasa es que Varea que aunque esta temporada no no está muy bien aunque ahora parece que está ocurriendo pues buena racha que están en octava posición pues intentará sacar los tres puntos adelante en Rincón de Soto para bueno pues pues lo meloso intentar meterse dentro de lo negativo va a ser un partido muy interesante porque el Varea pues va con vistas baja ya que Manu Ballesteros Eneko Víctor Escribano pírrica cuestan un partido de sanción y son cuatro bajas muy importantes para el Varea

Voz 0116 25:35 Varea que viene con la dinámica de haber ganado a la Sociedad Deportiva Logroñés pero que se aferra su último clavo ardiendo que es la necesidad de ganar a un Ríver que evidentemente

Voz 0301 25:43 la fantástica otro partido destacada Antonio Corrales ese Yagüe Alfaro otro equipo que esta espectacular y otro Alfaro que parecía en un momento de la temporada que se podía meter entre los mejores pero le está costando

Voz 1172 25:54 sí en esa agotando el Yagüe como ya hemos visto está siendo también muy igual que Rivero está ahí en sexta posición pero el Alfaro que no va a bajar los brazos seguramente hasta que tienen termina la temporada Ícaro es una baza a la que tienen el Alfaro para conseguir ICO igual que Varea pues seguir peleando por meterse dentro va a suponer lo que dice es que Yagüe bueno pues ahí muy bien su campo es muy complicado ganarle es un equipo que que lucha de principio a vinilo pues lo va a tener difícil pasa por puntos pero hasta que no veamos lo noventa minutos esto podemos decir que de los dos que va a quedar con los tres puntos

Voz 0116 26:28 Antonio posibilidad de sorpresa en el Agoncillo controlar Haro o el Alberite contra la Sociedad Deportiva Logroñés cadete no

Voz 1172 26:36 hombre sorpresa siempre hay hace poco estuvo la sonrisa de Rapid de Murillo y Sociedad Deportiva Logroñés porque no puede ser en una de esas ofensas pero es complicado porque lo mismo pues el Haro cuatro equipos que están arriba dieciséis he mantenido sonoros son de los partidos que quisiera religioso si complicó puede estar porque él aún dedica mucho para salir de los puestos de descenso sacaron antes juntos pero hoy por hoy pues creo que el Agoncillo no estar en su mejor momento

Voz 0301 27:04 Antonio Corral gracias por estar en SER Deportivos La Rioja buen fin de semana ya abriga te que vienen nieve él no teme con P

Voz 1172 27:10 lo que dice intentaré abrigar me brinda hacia Sergio

Voz 2 27:16 Dani el Ríver Ebro el equipo

Voz 0116 27:18 de moda de la Tercera división que están haciendo tan

Voz 2 27:20 bien los de Rincón de Soto bueno parece

Voz 12 27:23 que llevan seis derrotas seis victorias consecutivas son el equipo que más goles ha nota de de toda la categoría que están encontrando unas buenas sensaciones a base de el trabajo esta semana he podido hablar con Yeray Zurro su delantero me dijo eso que no se marcaban objetivos lo único que querían era trabajar cada día y luchar por la victoria cada partido incluso con expulsados que han ganado cuatro partidos

Voz 0301 27:45 aun con jugadores han con inferioridad numérica oye Varea Alfaro les va a dar tiempo a

Voz 0116 27:51 a pelear por esa cuarta plaza como lo bueno

Voz 12 27:53 creo que el Barça tiene alguna más posibilidades que Alfaro porque está reaccionando pero me parece que si el Ríver Ebro siga así de fuerte será muy complicado

Voz 0116 28:02 pues oyentes de la SER tenéis un fantástico reportaje nueve cuatro uno punto con sobre el Ríver Ebro que es el equipo de moda de esta tercera División

Voz 14 28:10 sí

Voz 0301 28:53 la Unión Deportiva Logroñés cuando van a dar las cuatro

Voz 0116 28:56 a las tres y cuarenta y nueve minutos ahora mismo la Unión Deportiva Logroñés decía visita marino para enfrentarse al Sporting de Gijón B mientras que el Calahorra en La Planilla recibe al Oviedo vetusta y cada día tenemos más claro que esto del fútbol tiene mucho que ver con los estados de ánimos de la plantilla de las plantillas

Voz 23 29:17 ah

Voz 24 29:28 no

Voz 23 29:31 son

Voz 0301 29:39 se ha visto claramente en este mercado de fichajes se mientras que los blanquirrojos observan que a sus movimientos han venido a mejorar la plantilla que tenía aquel treinta y uno de diciembre en Calahorra por el contrario con los movimientos

Voz 0116 29:51 en el último día de fichajes al perder sobre todo

Voz 0301 29:53 trigo parece que ha cundido un poquito el desánimo algo que el propio Miguel Sola ha reconocido esta misma mañana ante los medios de comunicación

Voz 25 30:02 entonces bueno ha sido yo creo que una semana duran más para ellos consigue que para mí eh yo lógicamente está un poquito a expensas de lo que de los contactos que ellos me proponían pero pero es cierto que la semana dura dura ha sido la de ellos eh esperemos que sea fructífera porque yo creo que han trabajado duro y creo que lo han hecho eh

Voz 2 30:26 el técnico naval

Voz 0301 30:27 pero pide lo que les suele pedir lo que se suele pedir en estos momentos que no es otra cosa que unidad unidad en la afición para que los futbolistas este domingo se sientan queridos respalda

Voz 25 30:38 yo creo que entre todos ahora nosotros estamos aquí para ayudarles eh la afición para para para llevarnos en volandas en en los partidos que que que que van a ser complicados eh porque ya decíamos que en la segunda vuelta todos los equipos llegados empiezan a definir donde tienen que estar y cada partido son tres puntos cruciales para para todos hay ahora estamos los que estamos Yeste como bien dices Éstos son los jugadores que en los tienen que quiere llevar la tranquilidad eh y a ser competitivos Si ya jugar como un equipo ha jugado en la primera la vuelta digamos que prácticamente en todos los partidos ha sido competitivo no pues vamos a ver si volvemos a mostrar esa esa imagen e ir poco a poco pues se estamos con más solvencia hay más tranquilidad en los partidos

Voz 0116 31:28 pero no va a ser nada fácil ganar este próximo domingo a las cinco de la tarde en la planilla Enfrente estará el de Oviedo Vetusta que es uno de los mejores equipos de este campeonato uno de los equipos puramente con más talento en la parte ofensiva el conjunto carbayones Ia este equipo lo conoce a la perfección Dani García de nuevo buenas tardes hola buenas tardes oye que nos tiene que preocupar a los rojillos les tiene que preocupar también del Oviedo Vetusta

Voz 12 31:53 bueno pues lo primero el ataque es el cuarto máximo de todo el grupo con jugadores como Ernesto Gómez o Borja Sánchez pero inexplicablemente han cedido al Extremadura Lolo González que lleva ocho tantos siglos

Voz 0116 32:05 claro González que era el hombre que dotaba de mayor presencia física en el centro del campo al olvido de

Voz 12 32:10 exactamente era el más destacado de de la plantilla la verdad que inexplicable del movimiento de ceder un jugador tan tan importante con veintisiete años al Extremadura quizás sea la edad demasiado ya elevada para para jugar en el filial sin duda

Voz 0116 32:21 evidentemente te en Extremadura también es una oportunidad clara para un futbolista para estar en Segunda División un futbolista que insisto dotada de mucho músculo mucha agresividad de Vetusta que veremos cómo cómo les sienta esta esta situación el Calahorra llega pues con un mercado de fichajes Dani complicadísimo sobre todo en la última recta no

Voz 12 32:39 sí la verdad ayer fue un día muy complicado Se fue Rodrigo al Mirandés

Voz 0116 32:43 cómo le puede afectar la baja de Rodrigo que era uno de los hombres más talentosos

Voz 12 32:47 el Calahorra intentado reforzarse con Carralero pero creo que no va a llegar a su nivel sinceramente

Voz 0116 32:52 algún otro dato importante que tengas por ahí del Oviedo Vetusta que te apetezca resaltar para que los aficionados rojillos que se espera que vayan en masa en en en muchísima gente a la planilla se han entregado entradas por los colegios en Calahorra Se ha pedido también a los aficionados que acudan para apoyar a Calahorra que lo necesita algún dato más

Voz 12 33:09 este equipo no ha conseguido ganar a ninguno de los de los siete primeros pero en cambio no perdió entre todos los demás equipos es un equipo que contra los equipos de abajo se maneja espectacular ha ganado cero tres en la jaula Gobela con lo complicado que es o uno tres en Tudela toro campo también muy difícil

Voz 0116 33:25 Dani García es una máquina de dar

Voz 0301 33:32 ante otro equipo asturiano se enfrenta a la Unión Deportiva

Voz 0116 33:35 tal vez en un estado de ánimo inmejorable tras cuatro

Voz 0301 33:37 Soria seguidas tras un mercado de invierno que se muestra cómo ha acertado tras haber pasado las de Caín en el arranque liguero ahora el viento sopla a favor de los blanquirrojos tanto tanto tanto es así que hasta Sergio Rodríguez va a tener que elegir increíble no que Sergio Rodríguez pueda tener la facultad de elegir entre todos sus futbolistas es decir va a tener que descartar a futbolistas va a tener que demostrar que tiene capacidad para gestionar los muchos recursos con los que cuenta en un auténtico planté Jon pues son sólo baja para este partido por lesión Rayco y Ander Vitoria por sanción Bobadilla veremos quién forma en defensa sin dueño será titular si Pedro debutará así apostará en cambio por Víctor López son muchas las alternativas de las que dispone Sergio Rodríguez y manda un mensaje muy claro

Voz 2 34:18 pero a sus propios futbolistas ya al entorno blanquirrojo nos dan los da rabia

Voz 6 34:25 eh que se queda gente fuera con lo bien que trabajan ese es el el handicap igual que tenemos pero bueno es un bendito problema porque como tú dices prácticamente durante el año no no nos podía dejar a nada fuera en ese sentido no hemos tenido a todos los jugadores disponibles ahora ya empezamos a tener al grueso de la plantilla entonces un bendito problema en sentido aunque nos da rabia por por los jugadores que se puedan quedar fuera como

Voz 26 34:46 gestiona esto en relación a viene con un buen rendimiento se va recuperando gente es bueno hacer cambios no es bueno hacer cambios en reaccionar

Voz 6 34:54 igual porque bueno es un poco todo en relación al Estado que vemos de cada jugador en relación a al rival yo creo que se lleva con naturalidad nosotros intentaremos elegir lo lo lo mejor que que creamos en cada momento cada partido es diferente eso es evidente pero se tienen en cuenta diferentes cosas se tiene en cuenta el rendimiento en cuenta el tipo de partido que creemos que vamos a encontrar no siempre los once que salen del principio suelen son los más importantes hay veces que los que están fuera eh pues igual son los que no se hacen dar ese salto de calidad en el partido entonces vamos a ver vamos a ver cómo lo afrontamos pero pero bueno e cualquier estamos tranquilos en el sentido que vemos que cualquier jugador que está jugando nuestra

Voz 26 35:34 no muy bien se toca lo que funciona no se toca lo que funciona también te preocupa la acumulación de minutos de futbolistas que han estado mismo puestos porque el resto ha estado lesionado lo sé si eso lo tienes en cuenta de cara al aro

Voz 6 35:48 segunda vuelta bueno los minutos no está bien no porque todos están preparados a priori para aguantar a poder jugar prácticamente todos los partidos de Liga pero luego sí que es cierto que hay picos de rendimiento hay gente pues igual como ciertas molestias que que eso intentas dosificar a día de hoy no lo tenemos esta semana estamos todos eh excepto bueno Rayco oí Jan de los demás tan creo que van a estar todos disponibles nos toca

Voz 7 36:13 para elegir hay daremos a aceptar Hay

Voz 6 36:16 sobre todo que ellos sientan que todos son importantes en cualquier momento puede entrar cualquiera que hay una cosa muy importante para nosotros y es que por encima de la situación individual esta la situación grupal nosotros lo que tenemos que hacer es entre todos intentar conseguir el objetivo hay veces que juegan unos juegan otros puede jugar solo once por ir convocado sólo dieciocho ya que eso es una cuestión matemática lo tienen que entender es así lo que tienen que hacer es trabajar todos muy duro porque eso eh pues da mucha competencia al equipo y le hace la hace progresar no debemos de pensar mucho más yo creo que el que piense en algo diferente está equivocado al que piensen lo individual en lugar de lo colectivo se equivoca

Voz 0116 37:00 veremos cómo gestiona estos muchos recursos de los que cuenta actualmente Sergio Rodríguez en su plantilla Dani cómo llega al Sporting B a este encuentro

Voz 12 37:07 decir que es el equipo más irregular de todo el grupo seguramente aún más incluso que el Calahorra un partido gana a otro pierde otro empate ahí no hay manera de coger una buena línea de resultados lógica ahora mismo están en malas rachas llevan cuatro puntos de los últimos siete partidos probablemente consecuencia del cambio entrenador no que José Alberto pasó a dirigir el primer equipo y ahora e Ismael Piñeiro quizá no está dando ese rendimiento quizá por más menor conocimiento de de la cantera asturiana

Voz 0116 37:34 un Sporting de Gijón B que habitualmente no se le da nada bien a la Unión Deportiva Logroñés la verdad que es un equipo que siempre se ha sufrido muchísimo allí en las instalaciones de Mareo el domingo a las doce del mediodía no sé si tienes algún dato más Pride del Sporting si quiénes apuntar algo más

Voz 12 37:48 si tengo que en verano diecinueve altas diecinueve bajas es decir el año pasado se desmanteló todo el equipo

Voz 0116 37:54 hay que recordar que el año pasado estuvo practicamente líder todas a toda la temporada hizo playoff que bueno un gran rendimiento le eliminó finalmente el Elche que ascendía a Segunda División

Voz 12 38:03 pues por ejemplo seis jugadores han acaba en el primer equipo y otro en el Mirandés como Claudia Medina cedido por el Elche Berto callar gana el Rácing leyó Alday Sanabria en el Mérida Montoro en el Almería o Víctor Ruiz en Atlético B una diáspora total y encima en este mercado invernal el han fichado a Neftalí que era un delantero muy importante que ya estaba asumido totalmente en la dinámica de segunda división será una baja importante ha jugado con el filial con el primer equipo y creo que lo puede acusar bastante

Voz 0116 38:33 pues un Sporting de Gijón B que vino aquí a Las Gaunas y ganó cero dos en lo que fue el inicio de una crisis que ese aumento sin duda muchos decibelios en La Planilla Dani García que espero que haya estado mucho muy cómodo en muchísimas gracias

Voz 12 38:44 muchas gracias a Sergio pues debutando en Radio Rioja

Voz 0116 38:47 la Cadena SER Dani García nosotros aquí llegamos ponemos el punto y final a este capítulo de SER Deportivos La Rioja Nos vemos los oímos el domingo a las doce del mediodía en ser más en el mil ciento setenta y nueve la onda media y como siempre ahora mismo enseguida sigan aquí en compañía de Radio Rioja abre una ventana a la información internacional nacional y regional y después otra venta