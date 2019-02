Las noticias de Galicia, 17:03 (01/02/2019)

un profesor de la Facultad de Económicas de Vigo denunciado por amenazas y agresión a una alumna ya su madre El suceso ocurrió en el despacho del docente y el detonante fue la nota de un examen que la joven había realizado según el relato del profesor a la Policía Local madre hija irrumpieron en su despacho e iniciaron una fuerte discusión a cuenta de esa nota en un momento dado le sustrajeron las llaves y lo dejaron encerrado el hombre de cuarenta y ocho años de edad pude salir ya que tenía otra copia de las llaves en el despacho y uno de fuera madre hija lo empujaron hacia dentro entonces según la versión del profesor la madre lo sujetó mientras la alumna lo golpeó con un paraguas y le ocasionó una fecha en la nariz Ésta a su vez la joven por su parte también ha presentado una denuncia en su caso contra el profesor esgrime que le agarró de la camiseta hay que entonces ella le dio con el paraguas más cosas el domingo se cierre el plazo para presentarse a las primarias de Marea Atlántica su Leo Ferreiro tenía previsto anunciar esta tarde en un acto interno su lista para concurrir a esas elecciones internas para repetir como candidato a la alcaldía de A Coruña el acto ha quedado aplazado hasta el domingo por las malas condiciones meteorológicas según Marea en la candidatura estarán parte los ediles de la actual corporación municipal pero también caras nuevas dice que conjugan experiencia y renovación hasta el momento no hay acuerdo con Podemos que tiene un proceso propio de primarias que aún no ha celebrado en mirando al fin de semana el Partido Popular quiere hacer una demostración de poderío y reúne mañana en Santiago a los candidatos a las trescientas trece a los trescientos trece ayuntamientos gallegos de fondo la posible irrupción de otras opciones de la derecha Miguel Tellado es su secretario general

Voz 1

01:37

no son de logo no somos una moda pasajera porque has más sumiso son modas pasajeras vemos que en apolítica a modas cada vez pasan más rápido no somos un partido con historia con pasado con presente y como hito futuro