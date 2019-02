Las noticias de Aragón, 18:02 (01/02/2019)

me dejara cabeza señeros como no hay señoras que no va a dejar que acabe o no ha hecho una petición

Voz 1284

00:35

porque si no me corte la palabra encontró nervioso pero me dejas acabar acabe de una vez me deja acabar la clave porque que yo sepa aquí en este salón de plenos cuando se han dado cita clave por favor no mando yo ser respeta la palabra de la oposición que es lo que ustedes no saben hacer Hakkinen Venezuela votación nominal a ver qué es lo que hace usted demócrata de papel como he dicho lo voy a repetir he dicho demócrata de pacotilla porque a la oposición no haga el favor no debe quitar la esas palabras mire haga el favor de retira esas palabras mire