cadena SER Madrid la Comunidad de Madrid no reabrirá el diálogo con los taxistas hasta principios de la semana que viene el Gobierno regional tiene ya a la última propuesta en la que los taxistas han renunciado prácticamente a todas sus líneas rojas el sector mantiene su huelga después de doce días aunque reconocen que ya es mucho tiempo sin cobrar se plantean incluso buscar un mediador Daniel Carrasco de la plataforma Caracol en declaraciones a la SER

ella está planteándose la posibilidad encima de la mesa de de que en esta situación intermedia mediador sería muy grave porque alargaría en el tiempo la huelga no íbamos a tiempos muy complicados de aguanta de aguantar un sector

pero es la única solución que los queda el Arzobispado de Madrid ha prohibido la proyección del documental Gaza nominado a un Goya prevista para esta tarde en la parroquia de San Carlos Borromeo según el párroco Javier Baeza el arzobispo Carlos Osoro reacciona así a las presiones de la comunidad israelí el codirector del trabajo Julio Pérez dice que no es la primera vez que sufren intentos de censura pero sí dicen estar sorprendidos por tratarse de una orden del Arzobispado en un centro que es referente en la lucha por los derechos humanos

Voz 2

01:04

pues la verdad es que sorprendidos si podríamos decir que incluso estupefactos que les fuercen a que no se está bueno parece indignante lo que han intentado no solamente con este documental sino con otros muchos este sur y que no se pueda documentar cuáles son las verdaderas bar