Escucha las noticias de las 18:00 (01/02/2019)

Voz 2

00:12

buenas tardes pues si continuamos aquí en una plaza del centro urbano del municipio zaragozano décadas P de unos diez mil habitantes donde a las diez de la tarde de hoy ha aparecido una mujer de treinta y dos años rumana fuerza en su domicilio donde vivía junto a su pareja el hombre ha sido el que ha avisado a la fuga que acaba de llegar apenas hace media hora la Policía judicial que se encuentra en este momento en el interior de la vivienda fuentes policiales sus miembros de la Corporación de Caspe nos aconsejan que seamos cautos y no hablemos todavía de violencia de género aunque no se descarta por otro lado no con nos encontremos esperando en este momento traductor intérprete de rumano ya que el hombre que sigue en el interior del coche policial lo habla castellano y no se les puede interrogado seguiremos informando del tema