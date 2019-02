Las noticias de Galicia, 18:02 (01/02/2019)

Voz 0028

00:04

nos vamos de fin de semana con tiempo lluvioso y frío hoy viernes y mañana sábado la cota de nieve baja los seiscientos metros en la montaña de Lugo precisamente la nieve registrada debido a la borrasca Elena ha dejado sin clase a dos mil ochocientos ochenta y nueve alumnos de cuarenta y seis centros educativos gallegos de los que treinta y cuatro han suspendido la jornada lectiva la provincia de Lugo ha sido la más afectada con mil quinientos ochenta y dos estudiantes que se han tenido que quedar en casa En seguida de la de Ourense con mil trescientos siete en cuanto a las carreteras mucha precaución a esta hora debido a la nieve en la A6 en Guitiriz también en Pedrafita en la red principal en la secundaria en Vilariño frío Hermida Fonsagrada más cosas a uno de febrero con más de la mitad del curso superado gran parte de los universitarios no han cobrado su beca no sólo eso sino que muchos no tienen ni siquiera noticias porque no ha salido en la resolución del Ministerio aquellos que estudian fuera de su lugar de residencia apenas pueden llegar ya a final de mes es el caso de Paloma de Lugo estudia cuarto curso de terapia ocupacional en A Coruña se plantea aplazar la carrera hasta el curso que viene porque no puede hacer frente a los gastos