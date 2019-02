Escucha las noticias de las 20:00 (01/02/2019)

hola buenas tardes los políticos presos ya están en Madrid y el Supremo ya ha puesto fecha al juicio comenzará el doce de febrero y desde ese día pasarán ante el tribunal cientos de testigos y entre ellos el ex presidente Rajoy Sáenz de Santamaría Montoro o el Lehendakari empezamos a tener algo más claro el guión de uno de los procesos de mayor voltaje político y emocional de la historia reciente un juicio el independentismo vuelve a despreciar entre los llamamientos del Gobierno a la mesura Joaquim Torra Isabel Celaá

trasladamos frase es libre de expresar pero la moderación la retórica suele ser bastante bien recibida a la hora de apagar pasiones que no son útiles para la resolución de los problemas o de las crisis

los presos como les decía ya están en las dos cárceles madrileñas a las que habían sido trasladados Interior investiga la difusión de un vídeo grabado por un agente de la Guardia Civil que viajaba en una de las furgonetas que componían el convoy que trasladaba a los presos en el vídeo se oye una canción sobre la Guardia Civil de unas risas leves de algún agente Juan lo pasan junto a los manifestantes Esquerra Republicana va a pedir explicaciones en el Congreso y en Hora Veinticinco regresaremos a Venezuela que se prepara para la movilización de mañana convocada por Juan Why do el Gobierno español insiste en que el lunes le reconocerá como presidente legítimo se aleja de quienes manejan la hipótesis de una intervención mili

España no apoyaría estaría en contra de una intervención militar extranjera y creo que esto es la posición absolutamente

Voz 8

02:40

en función de lo que salga lo que sí que puedo trasladar es tolerancia cero con los resultados sin contemplaciones de ningún tipo y mientras tanto no precipitarse y no actuar ni pedir que se actúe sin conocer antes los hechos porque no se puede prejuzgar