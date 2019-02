Escucha las noticias de las 21:00 (01/02/2019)

es libre de expresar pero la moderación en la retórica suele ser bastante bien recibida a la hora de apagar pasiones que no son útiles para la resolución de los problemas o de las crisis

que no presione a la justicia que se comprometa con indultar a los presos independentistas y que se queden en la Comunidad de Madrid

desde las diez en la crónica desastres repasamos las claves políticas y las judiciales la oposición volverá a manifestarse mañana en Venezuela después de los paros del pasado miércoles Why do hizo un llamamiento para una gran marcha el sábado Maduro ha vuelto a animar a las Fuerzas Armadas para enfrentarse a lo que califica de la mayor agresión política diplomática y económica en doscientos años de República mientras en Estados Unidos el consejero de seguridad nacional

los taxistas de Madrid mantienen la huelga ya son doce días esta tarde han vuelto a concentrarse en la Puerta del Sol la sede del Gobierno regional y de nuevo han marchado por el centro de la ciudad no hay avances en las negociaciones escuchamos al presidente Garrido y a Daniel Carrasco de la plataforma Caracol

Voz 8

02:44

la Comunidad ha puesto conviene claridad que no vamos legislar en esa línea es establece una especie de vía Colau o vía Carmina para que se consiga lo mismo por otra puerta y eso lamentablemente tengo que decir que si es así lo que figura de su propuesta pues tampoco lo vamos a poder acepta presentamos flexibilizar tanto al punto de con sus palabras adecuar un texto apropiado a sus palabras e intentar buscar una solución a esto pero por su parte me acuerdo de sus palabras de poder radicalizados creo que el único radical aquí el único problema destaca allí es él porque el Sevilla no quiere solucionar es