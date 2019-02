Escucha las noticias de las 22:00 (01/02/2019)

Voz 0194

00:00

son las diez las nueve en Canarias ya hay fecha para el inicio del juicio no es político los independentistas el doce de febrero aunque ellos ya estén desde hoy en cárceles madrileñas tras un traslado que a primera hora de la mañana ha movilizado a los independentistas queda poco pues para que todas las miradas se posen en el Tribunal Supremo que está dispuesto un ejercicio de transparencia vamos a decir casi sin precedentes para que no se pueda cuestionar nada durante el juicio porque esta es la campaña aquí ya han empezado los independentistas dentro y fuera de España contar a quien quiera escucharles que no va a haber un juicio justo la mejor respuesta es la posibilidad de que quien quiera pueda seguir este juicio en directo a la vista de todo el mundo a los independentistas les gusta hablar de la necesidad de observadores internacionales cualquiera desde su casa podrá observar siguiendo su lenguaje la vista además con la larga lista de testigos el tribunal intentó también blindar cualquier duda que posteriormente pudiera llegar al Tribunal de Estrasburgo y además el Gobierno español como respuesta ha puesto también en marcha una campaña internacional para rebatir el discurso de los independentistas toma la iniciativa después de la incomparecencia exterior del Gobierno de Rajoy que permitió que el relato independentista calar en su momento fuera de España en los tiempos de los hechos alternativos lo mejor es la transparencia Ángels Barceló se sientan en la mesa de análisis Carmen del Riego buenas noches buenas noches Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches y Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches como siempre desde la mesa de producción Pedro Blanco atento a los oyentes a la última hora y después incluso atento a la actualidad porque es entra un ratito que Milán Pedro