Escucha las noticias de las 04:00 (02/02/2019)

son las cuatro las tres en Canarias los presos independentistas pasan su primera noche en cárceles madrileñas a la espera de que arranque el juicio por el proceso el Tribunal Supremo ha fijado para el próximo doce de febrero el comienzo del juicio al que asistirán más de medio millar de testigos entre ellos el ex presidente

hoy informa Alberto Pozas la macro causa contra el proceso independentista se ha transformado en un macrojuicio que empezará el martes doce de febrero a las diez de la mañana macrojuicio porque el Tribunal Supremo ha permitido el interrogatorio de en torno a quinientos testigos a la cabeza el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy para desgranar el proceso que desembocó en la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña Rajoy dos exaltos cargos de su Ejecutivo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro comparecerán también muchos políticos en activo la alcaldesa de Barcelona Ada Colau el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente al Parlamento Cataluña Rousset Torrent además de Gabriel Rufián y Joan Tardá parlamentarios de Esquerra en el Congreso junto con ellos comparecerán decenas de agentes de Policía Guardia Civil Mossos Guardia Urbana y testigos de los disturbios del veinte de septiembre y el uno de octubre los que estarán los que no el Tribunal rechaza tomar declaración a Carles Puigdemont al Rey Felipe VI o Alfredo Pérez Rubalcaba