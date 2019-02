Escucha las noticias de las 06:00 (02/02/2019)

en nuestro país los dirigentes procesados pues catalán independentistas procesados por el referéndum del uno de octubre han pasado su primera noche en dos cárceles madrileñas a la espera de que comience el juicio en el Tribunal Supremo ha fijado para el próximo doce de febrero el inicio del proceso ya ha llamado a declarar a más de quinientos testigos entre ellos al ex presidente Rajoy ya la ex vicepresidenta Sáenz de Santa Marina de Santamaria en la crónica política Ciudadanos activado ya el proceso de primarias para elegir a sus candidatos en las elecciones de mayo unos comicios que Albert Rivera plantea como un plebiscito al Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0040

02:15

las siguientes elecciones en mayo van a ser un plebiscito al Sanchís como sí o no al mismo sí o no a España vamos a ir a votar no sólo para escoger un alcalde que también no sólo para escoger una mayoría distinta a las que haya hoy por parte de los