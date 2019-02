Escucha las noticias de las 12:00 (02/02/2019)

es mediodía las once en Canarias Venezuela sigue centrando la atención de este sábado en el que hay convocadas manifestaciones en apoyo a Juan guardó in Nicolás Maduro las protestas llegan tras la escalada de tensión entre Caracas y Washington a un día de que termine el plazo dado por la Unión Europea para que se convoquen elecciones presidenciales en el país José Luis García Íñiguez buenas tan

buenas tardes está previsto que las manifestaciones empiezan a eso de las cuatro de la tarde hora española una movilización con la que Why do inmaduro van a intentar escenificar el respaldo popular con el que cuenta cada uno las protestas en contra del chavismo se van a celebrar en otras ciudades del mundo como Madrid y ayer ya tuvo lugar una en Miami ahí estuvo el vicepresidente de Estados Unidos Mike tenis

Voz 3

01:02

de ellos una serie Super GB contusión en Mi cuerpo morados por todos lados tres costillas fisuras perdí osea en las orejas yo no me puedo poner nada metálico porque simplemente más dolor de cabeza no hay alguna razón lógica explicable