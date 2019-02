Escucha las noticias de las 13:00 (02/02/2019)

en Venezuela día de manifestaciones a favor de Juan guardó y Nicolás Maduro en plena escalada de tensión entre Caracas y Washington mañana expira el plazo dado por varios países europeos para que se convoquen elecciones en el país una postura que ha liderado el Gobierno de España hoy por cierto why do habla en la prensa china sobre las relaciones que mantiene Venezuela con este país que de momento apoya Nicolás Maduro José Luis García Íñiguez

cuando dice que el apoyo de China será muy importante a la hora de impulsar la economía y el futuro desarrollo de Venezuela el auto proclamado presidente interino del país ha concedido una entrevista con un diario hongkonés China como Rusia forma parte del bloque que se niega a reconocer agua doy mantiene su apoyo a Maduro tal y como dejó claro en el último Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de hace una semana eso sí ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Pekín está manteniendo contactos cercanos con todas las partes y a través de varios canales Why do asegura en esta entrevista que China ha presenciado en primera persona el saqueo de los recursos estatales por parte del régimen de Maduro el Gobierno chino por cierto ha prestado unos cincuenta mil millones de dólares a Venezuela en la última década una deuda que inquieta a Pekín dadas las actuales circunstancias

va a cambiar sus métodos de actuación iba a molestar no va normalizar esta situación esta situación que vivimos no es normal no la vamos a normalizar por tanto vamos a hacer acciones de este tipo yo tras combinaremos también acciones unitarias de movilización clásica pero no se va a vivir una situación de normalidad