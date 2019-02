Escucha las noticias de las 03:00 (03/02/2019)

la cinta de Fesser suma tres premios de las ocho nominaciones con las que contaba mientras que el Reino se hace con siete galardones de sus trece nominaciones incluido el Goya a mejor dirección para Rodrigo solo Boyan para Carmen y Lola otra de las favoritas ha sido el premio a mejor dirección novel Arantxa Echevarría ha dedicado su estatuilla a todos aquellos que no defienden la ley de violencia de género es que en la gala ha habido mucha demanda de un mayor reconocimiento a las mujeres de la industria ideó una política más honesta

buenas noches tras las manifestaciones de este sábado en Caracas en Madrid se ha convocado una concentración en apoyo a la oposición venezolana en la que han estado el Partido Popular y Ciudadanos además de pedir que se reconozca ya why do el candidato popular a la Alcaldía Martínez Almeida reclamaba la presencia de Carmena en el acto por su parte Albert Rivera dice que el opositor es el único dirigente al que reconoce

el abad Soler no denunció el delito a la policía no abrió una investigación canónica no informó al Vaticano mientras un abusador estaba en vida no hizo el menor esfuerzo para intentar encontrar otras víctimas durante veinte años una bate encubridor no puede ser pastor el abad Soler tiene que dimitir