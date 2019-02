Escucha las noticias de las 06:00 (03/02/2019)

Estados Unidos y Colombia llevarán ayuda humanitaria a Venezuela el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump John Bolton y el presidente colombiano Iván Duque han confirmado esta madrugada que han activado el envío de víveres medicamentos y alimentos para niños desnutridos al país venezolano Estados Unidos y Colombia reconocen a Why Do como presidente interino también lo ha hecho en las últimas horas el embajador de Venezuela en Irak quién ha acusado a Maduro de violar la Constitución lo ha dicho en un vídeo difundido en las redes sociales

pero ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad ustedes no saben lo que han hecho

la cinta de Fesser suma tres premios de las ocho nominaciones con las que contaba mientras que el Reino Se hace con siete galardones de esos trece nominaciones incluido el Goya a mejor dirección para Rodrigo solo Boyan para Carmen y Lola otra de las favoritas ha sido el premio a mejor dirección novel Arantxa Echevarría ha dedicado su estatuilla a todos aquellos que no defienden la ley de violencia de género es que en la gala ha habido mucha demanda de un mayor reconocimiento a las mujeres de la industria y de una política más honesta

Voz 2

03:04

gracias Jordi terminamos repasando algunas citas deportivas para este domingo en fútbol partidos de la jornada en primera división Villarreal Espanyol Betis Atlético de Madrid Eibar Girona irreal Madrid alavés en baloncesto encuentros destacados de la jornada de la Liga ACB Unicaja Real Madrid Manresa Valencia Basket y en fútbol americano Los Angeles rampas y los New England Patriots Se enfrentan hoy en la final de la Super Bowl podrán seguir el partido en la SER a partir de las once y media de la noche en un programa especial con José Antonio Ponseti Dani Garrido con los deportes nos vamos más información en Cadena Ser punto com ya las siete las seis en Canarias en tiempo de Matinal SER con José