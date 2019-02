Escucha las noticias de las 11:00 (03/02/2019)

son las once las diez en Canarias la primera ministra británica asegura que el Brexit se producirá en tiempo Theresa May afirmó hoy en una entrevista en la prensa del país que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se va a llevar a cabo el veintinueve de marzo la fecha elegida para que se materialice la separación entre Londres y Bruselas José Luis García Íñiguez

Voz 1061

00:32

me dice en un artículo en el Sunday Telegraph que está decidida a que Reino Unido abandone la Unión Europea en la fecha prevista el veintinueve de marzo May dice que cuando vuelva a Bruselas a renegociar el acuerdo lo va a hacer con nuevas ideas yo una renovada determinación para llegar a una solución pragmática la primera ministra británica aspira a renegociar el acuerdo con los líderes comunitarios tal y como se comprometió ante el Parlamento británico pero de momento la Unión Europea se niega a modificar el acuerdo de noviembre además otro asunto del que informa hoy la prensa británica Reino Unido tiene previsto un plan de emergencia por si fuera necesario evacuar a la Familia Real sin Brexit sin acuerdo provocara disturbios importantes en Reino Unido unos planes de emergencia que existen desde la Guerra Fría aunque no habían vuelto a ser considerados hasta ahora