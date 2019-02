Escucha las noticias de las 13:00 (03/02/2019)

es la una a mediodía en Canarias Venezuela sigue centrando la atención de este domingo el día en el que se cumple el plazo dado por España y otros países de la Unión Europea para que Maduro convoque elecciones en el país o reconocerán a Juan do como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez como saben ha liderado esta posición por cierto que el presidente Sánchez acaba de intervenir en un acto en Madrid allí está Sara selva adelante

Voz 3

00:27

en un acto presentando uno de los precandidatos a la alcaldía de Madrid a Pepu Hernández Pedro ha defendido la independencia de Pepu que no es militante dice que la política no es sólo de políticos sino de todos y a pesar de las críticas ha defendido también el posicionarse por un candidato dice que la dirección también puede elegirá uno pero que respetará aclaró lo que decidan los militantes in sobre la polémica que ha rodeado estos días aceptó por montar una sociedad dice Sánchez que es fruto del miedo de la derecha a que gane el PSOE ahora está hablando Pepu Hernández que es el último en hacerlo así que el acto estaba a punto de acabar