Escucha las noticias de las 23:00 (03/02/2019)

buscas a expuestas disolverá

habrá elecciones generales dando a votar a favor o en contra para dimitir ministra

Voz 1827 01:46 llevo con Roberto el equipo la Robert qué tal buenas noches qué tal Dani buenas noches el Gobierno de España y los de otros países europeos se preparan ya para reconocer a Juanjo ha ido como presidente legítimo de Venezuela hoy ha terminado el plazo que le dieron una Nicolás Maduro para convocar elecciones presidenciales pero ni lo ha hecho ni tienen mente hacerlo ultimátum de nadie

Voz 12 02:06 como que yo les dijera a la Unión Europea le doy siete días para reconocer a la República de Cataluña porque la Unión Europea que tiene que dictar no lo más política al país pero porque el Unión Europea lo tiene que decir a un país del mundo que ya hizo elecciones presidenciales de acuerdo a su constitución a sus leyes en sustitución qué tiene que repetir su elecciones presidenciales por qué porque no la gana annus su aliado de derecha en Venezuela

Voz 1827 02:28 palabras de Maduro en una entrevista grabada y emitida esta noche en La Sexta Venezuela es víctima ha dicho también de un montaje para arrastrar al país a un enfrentamiento militar José Luis García Íñiguez buenas noches la buenas noches

Voz 1061 02:40 es maduro se ha presentado como una víctima dice de Donald Trump y de la derecha europea entre esos ataques varios dirigidos al presidente española Pedro Sánchez a peor que Aznar

Voz 12 02:49 cuando se metió en Irak peor que Aznar os hago te manche la mano de sangre junto a Trump

Voz 1061 02:54 Maduro le han preguntado reiteradamente si descarta la convocatoria de elecciones presidenciales para dar una salida a la crisis no ha dicho textualmente que lo descarta se ha limitado a recordar

Voz 1827 03:02 que ha habido suficientes elecciones en Venezuela

Voz 1061 03:05 el caso habrá convocatoria de elecciones legislativas Maduro ha avisado de que las milicias civiles las llamadas Unidades Populares de Defensa tienen acceso a armas y que su régimen está preparado para defenderse

Voz 12 03:15 la opción militar está sobre la mesa de Donald Trump que deba ser un país rendirse un país tiene que prepararse si quieres la paz dice un adagio prepárate para la guerra a mi me gusta repetir o de otra forma si quieres la paz prepárate para defenderlo sólo nos estamos preparando para defender el derecho a la paz

Voz 1827 03:38 sobre el diálogo con Why do Maduro ha dicho que no ha hablado directamente con él ni con ningún otro dirigente opositor pero que tienen contactos con ellos gracias Íñiguez pues Why do al que España hay otros países europeos va a reconocer como presidente en las próximas horas pero qué importancia tiene este es que este es este gesto diplomático si al final Guido no tiene el control de los resortes del poder si no tiene los instrumentos para que sus decisiones se cumplan pues esto es lo que le hemos preguntado esta tarde en Hora catorce a Jesús Eduardo tocones profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid

Voz 13 04:09 cada país que reconozca no significa que rompe sus relaciones con con con Venezuela eso tiene consecuencias económicas gravísima yo le recomendaría a países y que tienen intereses en Venezuela como China y como Rusia que reconozca la al presidente Godó porque arriesgan mucho todas las inversiones que han realizado

Voz 1827 04:39 ella mientras tanto la comunidad internacional se movilizan la frontera para empezar a enviar al país ayuda humanitaria será a través de Brasil de una isla del Caribe de Colombia el presidente Colom

Voz 14 04:49 bueno Iván Duque explica explicaba esta mañana cuáles son las urgencias víveres en SER es medicina todo lo que se requiera tendremos en Colombia uno de los tres centros

Voz 15 05:00 copió de ayuda humanitaria que recoja el apoyo de la comunidad internacional

Voz 1827 05:05 Yeste será enviada especial de la SER a Venezuela Ana Terradillos buenas noches qué tal Roberto cómo estás buenas noches Éste será decía el siguiente desafío lo político para el régimen de Nicolás Maduro porque la oposición confía en que los soldados que al final son los que estarán en la frontera a ellos sino los altos cargos militares que los soldados permitan la entrada al país de estos productos de primera necesidad

Voz 0125 05:26 sí claro es el siguiente paso del que tenemos que estar muy pendientes sobre todo para ver cómo van a reaccionar los militares de Maduro la ayuda humanitaria está preparada para que entre por las fronteras de Brasil y Colombia todavía no se sabe muy bien cómo va a entrar pero sí que son zonas blindadas por el ejército si las Fuerzas Armadas impiden el paso esto va a ser un apoyo más a Maduro y entonces se enfrentarán de una forma muy directa con el pueblo con lo cual la situación de los militares ahora mismo es entre la espada a la pared si aceptan que pase la ayuda humanitaria la caída de Maduro se podría acelerar aunque ahora en estos momentos no hay ningún signo que indique que esa caída se vaya a acelerar vamos a ver cómo se reacciona en principio la ayuda humanitaria está prevista para el martes o miércoles aunque es cierto que siempre en este tipo de situaciones este tipo de decisiones suelen Se suelen ralentizar

Voz 1827 06:15 y hoy Ana has hablado con una mujer cuyo hijo fue asesinado a tiros en las protestas del veintitrés de enero

Voz 0125 06:22 sí a Alison le metieron un tiro en el tórax y llegó al hospital muerto le reconoció su tía madre ni idea Loro hemos estado con ella ella le identificó allí en el hospital y pudo ver que tenía los pies llenos de moratones porque le habían arrastrado por el suelo hasta montar en una moto nadie todavía la dado ninguna explicación yo le preguntaba Alison tenía relación con la política me decía que no que sólo tenía hambre

Voz 16 06:45 no Ocean estaba como protestamos cuando necesita salir a la calle a hacer valer tus derechos como todo pero no así directamente que tendría algo que ver con política no las protestas como cualquier ciudadano protesta cuando no está de acuerdo con algo

Voz 0125 07:08 los amigos de Alison no han sabido identificar al cuerpo policial que mató a Alison y esa es una de las cosas que quiere saber ni idea pide justicia para aclarar cómo murió su hijo sobrino

Voz 16 07:19 hasta ahora nadie me ha dado ningún tipo de explicación que fue lo que pasó simplemente lo que sé es que él estaba protestando por lo que todo hoy en día protestamos porque no quieren es como vivir trabaja para no tener ni siquiera qué comer ni siquiera que se te da

Voz 17 07:37 el zapato pues tendrá que andar con el zapato roto porque no tienen para nada el padre de ni idea era portugués llegó a Venezuela hace veinte años para hacer

Voz 0125 07:46 fortuna era constructor cuando ganó Chávez le dijo a su hija hija nos tenemos que ir de aquí y ahora es lo que está intentando ella volver otra vez a Portugal de momento ha montado un altar en su casa reza Allison todos los días pero lo que más le duele es que no tiene dinero ni para velas

Voz 1827 08:02 Ana Terradillos gracias buenas noches

Voz 0125 08:05 hasta luego Roberto aquí en España

Voz 1827 08:07 encaramos una semana que empezará mañana con la publicación de los datos del paro registrado en enero un mes siempre malo para el empleo porque acaba la temporada navideña y que terminará el viernes con el final del plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de momento ni Esquerra Republicana ni el PDK tan dichos iban a presentar una Isidoro que harán por tanto la tramitación de las cuentas del Gobierno socialista unas cuentas que Unidos Podemos aceptó en origen a cambio de una nueva regulación sobre el alquiler en España que una vez aprobada por el Consejo de Ministros los de Pablo Iglesias vieron insuficiente porque no controlaba los precios de los arrendamientos Javier Carrera buenas noches qué tal buenas noches eso votaron en contra tumbar un así el decreto ley del Gobierno y ahora Javier siguen negociando como incorporar este control de los precios a la nueva regulación sí porque el control de precios ya se contemplaba en ese acuerdo de presupuestos y eso es lo que exige Unidos Podemos al Gobierno que se cumpla lo firmado fuentes de la formación morada explican que el control pasaría por establecer un marco regulatorio básico a nivel estatal y a partir de ahí serían los ayuntamientos los que establecerían los índices para acotar los precios no creen en Podemos que aprobará están pueda pueda suponer ningún tipo de choque legal pero sí creen que es necesario establecer ese marco para dar seguridad jurídica además el partido de Iglesias quiere recuperar las medidas de aquel decreto fallido entre ellas la prórroga de los contratos de tres a cinco años o que no se pueda exigir más de dos meses de fianza e incluso ir más allá por ejemplo controlando la subida interanual en los contratos para evitar cláusulas abusivas que lo incrementen algo que aseguran ya sea detectado durante los apenas cuatro semanas que estuvo en vigor el decreto bien el PP ha registrado en el Congreso iniciativas relacionadas con la vivienda pero en su caso están encaminadas a evitar las ocupaciones ilegales si una ley quieren los populares que permita a la policía desalojar una vivienda en un plazo de entre doce y veinticuatro horas y que introduciría la pena de prisión para el delito de usurpación además el inmueble ocupado no podrá tener la consideración de domicilio para que no sea equiparado a una vivienda comprada o al Kiel el PP justifica la iniciativa por lo que ellos entienden como un problema creciente y eso Roberto que no hace ni un año que entró en vigor otra ley apoyada también por el PP para agilizar los desahucios en la crónica política de este domingo hoy Pedro Sánchez ha presentado en un acto público a Pepu Hernández uno de los tres candidatos a las primarias que el PSOE va a celebrar el mes que viene para elegir a su candidato a la alcaldía de Madrid ante la imagen de falta de neutralidad por parte de la dirección del partido Sánchez decía esta tarde que el ex secretario general del PSOE sí pero es que también es militante

Voz 1722 10:35 también hay un derecho compañeros y compañeras el derecho de todos y cada uno de los militantes también el mío también el mío como militante a poder posicionarse ya poder decir cuál creo que es el mejor proyecto y la mejor candidatura para la Alcaldía de Madrid

Voz 1827 10:49 en Radio Madrid Sara selva que dicen sobre esto en el Partido Socialista Madrileño

Voz 1510 10:53 no gusta a todos en el PSOE que Sánchez se posicione de forma tan abierta por Pepu Hernández un sector dentro del partido en Madrid dice que esto constata su falta de imparcialidad que que se decante así por uno de los candidatos desequilibra las primarias de hecho uno de los precandidatos Manuel de la Rocha ha enviado un comunicado exigiendo neutralidad en el proceso y ha pedido tanto a Sánchez como secretario general en Madrid José Manuel Franco que acudan a su acto de presentación el próximo diecinueve de febrero a pesar de las críticas hay también varios dirigentes que creen que el poder de decisión de la militancia es total y que la capacidad de plantar cara al dedazo del aparato está intacta

Voz 1827 11:36 municipal de Sabadell ha detenido este domingo a varios hombres por una presunta agresión sexual múltiple a una chica de dieciocho años Pascual donar la chica ha denunciado esta mañana que un grupo de hombres la violado en una nave abandonada de la ciudad de allí los agentes han detenido a varias personas por haber participado supuestamente la agresión según explican varios medios locales en la joven ha podido salir a la calle por su propio P ha pedido ayuda a una pareja que circulaba por razona que la ayudado a llegar hasta comisaría el Ayuntamiento de Sabadell asegura que está dando apoyo a la víctima y reclama que se respete su privacidad en Alicante continua ingresada en estado grave la mujer agredida ayer por su pareja el está detenido pasará mañana a disposición la empresa de manos del Vaticano celebra una cumbre para dar respuesta al aluvión de denuncias por abusos sexuales a niños cometidas en los últimos años aquí en España las víctimas empiezan a movilizarse hoy ha habido una protesta en el monasterio en Serrat donde hasta diez personas han denunciado que uno de sus motores abusó de ellos el abad que según las víctimas ocultó todo esto durante más de veinte años ha pedido hoy perdón Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 12:40 en la homilía del Domingo el abad de Montserrat ha pedido perdón a las víctimas de los abusos sexuales que habría cometido el padre Andreu Sole perdón también por los errores de los responsables del monasterio en aquel

Voz 1827 12:51 momento donde los pedimos humildemente perdón a las víctimas pedimos perdón por las cosas que en el pasado en Montserrat no se hayan podido suficientemente bien o hayan facilitado comportamientos indignos indie

Voz 1600 13:06 Miguel Hurtado el primero que denunció haber sido víctima de los abusos del padre Abruzzo le dice que pedir perdón no es suficiente

Voz 19 13:12 Montserrat me denunció el crimen a las autoridades informó el Vaticano mientras mi abusador estaba aquí por lo tanto el abad Soler debería dimitir

Voz 1600 13:21 las víctimas llevarán su denuncia a Roma coincidiendo con la cumbre anti pederastia que ha convocado el Vaticano

Voz 1827 13:26 esto en Cataluña en Euskadi también ha pedido perdón la Congregación Salesiana ayer conocimos ocho denuncias por abusos sexuales de uno de sus religiosos en un colegio de Deusto Fernán es una de las víctimas