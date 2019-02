Escucha las noticias de las 07:00 (04/02/2019)

son las siete las seis en Canarias la Cadena SER qué tal buenos días como siempre que hay expectativa de una noticia muy muy trascendente parece que el mundo desaparece al rededor y hoy todo gira en torno a Venezuela porque hoy a lo largo del día España va a reconocer a Juanjo ha ido como presidente del país no lo hará sola sino junto a otros países europeos que se han ido sumando al ultimátum que Pedro Sánchez lanzó la semana pasada maduro para que convocara elecciones presidenciales en el plazo de ocho días ese plazo se ha consumido inmaduro y ha convocado elecciones ni tiene intención de hacerlo anoche en la entrevista en Salvados en La Sexta volvió a rechazar el ultimatum utilizando además la crisis separatista en Cataluña

Voz 1727

01:09

sobre el Gobierno español se ha encargado de hacer llegar a los periodistas el mensaje de que el reconocimiento hoy de Why do será claro expreso falta por saber si lo pondrá en palabras del propio Pedro Sánchez y harán lo mismo otros países europeos decir chino empezando por Francia suministra para la Unión Europea ha insistido en que las elecciones que llevan a madura el poder fueron una farsa otros países como Alemania Reino Unido Portugal Holanda y Bélgica también se sumaron al ultimátum Austria que duro al principio se ha sumado finalmente y son muchos países es verdad pero no son todos Italia o Grecia rechazan de momento reconocer Aguado en lo que sí están todos de acuerdo es en activar el grupo de contacto que lidera Méjico para acelerar la convocatoria de elecciones ese grupo se reúne por primera vez este jueves en Uruguay este lunes cuatro de enero llega con dos noticias aquí en España en Cataluña en Sabadell la Policía Municipal ha detenido a seis hombres por presuntamente violar en grupo a una chica de dieciocho años Aimar