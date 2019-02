Hoy por Hoy La Rioja (2/2/2019 Tramo 6:50 a 7:00)

Voz 1

02:35

sí sí es una es una alta tasa tanto de sobrepeso como de de obesidad armar ya se ve que hay muchos efectos secundarios por saber que impaciente sobre todo eso espera adolescentes adolescentes tanto nivel vende de diabetes como de detención colesterol empieza a afectar ya temprana datos sensatos no te puedo no te puedo decir pero sí sí llegaban dermis más o menos por esas cifrar porque es algo muy muy importante que no os preocupéis que lo vemos a diario en la consulta