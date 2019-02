Hoy por Hoy La Rioja (2/2/2019 Tramo 7:20 a 7:30)

No hay resultados

Voz 0496 00:07 buenos días es lunes cuatro de febrero hoy la Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos poco nubosos aunque se irán cubriendo a medida que avance la jornada además no ha descartado no se descartan precipitaciones débiles eso sí ya al final del día las temperaturas van a subir pero lo van a hacer las máximas lo cierto es que ahora hace muchísimo frío apenas medio grado de temperatura en el centro de Logroño muchísimo más frío en la zona de la sierra seis bajo cero en Nieva de Cameros aunque nos dicen que en la sensación térmica es de unos nueve diez grados bajo cero así que mucha precaución también en las carreteras sobre todo porque con semejantes temperaturas pueden aparecer placas de hielo mucha precaución insistimos si van a coger el coche y en este cuatro de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer ya hemos sabido que mil setecientas tres personas afectadas por cáncer en La Rioja han necesitado tratamiento psicológico especializado a lo largo del año pasado de dos mil dieciocho nuestra comunidad autónoma cuenta además con un plan vigente de cáncer del total de personas afectadas por cáncer en La Rioja la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra comunidad autónoma ha atendido al treinta y dos por ciento y esta mañana a las once los pensionistas riojanos se vuelven a concentrar en defensa de unas pensiones dignas frente a las puertas del Ayuntamiento de Logroño ha sido un fin de semana de movilización de los pensionistas en todo el país aquí en La Rioja el sábado se manifestaron por la tarde en la Glorieta del Doctor Zubía ya medio días habían concentrado junto a los compañeros del País Vasco en la Ciudad de Haro Pedro Gómez es uno de los portavoces de la Coordinadora riojana por la defensa del sistema público de pensiones

Voz 2 01:40 el fundamental es defender el sistema público de pensiones me explico en nuestro sistema público de pensiones Ibiza el riesgo no existen riesgos individuales supone una garantía de rentas el trabajador lo cotizar para su propia pensión genera el derecho a una pensión es por estos derechos por los que estamos luchando luego también pues tenemos un aquí el tema de el decreto ley el veintiocho de diciembre que no estamos muy de acuerdo con leer primero porque nuestro prueba la revalorización de las pensiones de acuerdo las al consumo aplazar esta decisión hasta un plazo de seis meses

Voz 0496 03:12 los abonos y las entradas para una nueva edición del ciclo de cine para mayores una nueva edición que traen novedades como por ejemplo la ampliación de los contenidos y el público al que va dirigido porque se estrena el ciclo en familia además se van a proyectar doce películas en lugar de las seis habituales hasta ahora Ángel Sáinz Yangüela es el concejal de Participación

Voz 6 03:29 duplicados lo que es el cine de mayores en el número de proyecciones pasamos de seis a doce películas por ciclo ahora va a comenzar el e invierno y primavera también ocurrirá con el cine de otoño otoño invierno que serán en octubre noviembre diciembre también se duplicarán y la segunda novedad es que estrenamos por primera vez por eso creo que es estrenamos un ciclo de cine en familia este está destinado iba a ser los domingos por la mañana para los menores y sus padres para que puedan acudir conjuntamente al cine

Voz 0496 04:13 se trata según Ángel Sáinz Yangüela de favorecer el bienestar de las personas mayores y también de lanzar una oferta que complete su ocio eh

Voz 6 04:20 vivo fundamental de lo que se refiere al al ciclo de mayores es el bueno pues eh el conseguir el envejecimiento activo y completar el ocio de las personas mayores de nuestra ciudad Si completar de esta manera pues unos servicios sociales de calidad dirigidos al bienestar de de las personas mayores e alrededor de unas diez mil personas se beneficiarán en cada uno de de los ciclos

Voz 0496 04:50 lectura de prensa ahora ya en Hoy por hoy empezamos por Diario La Rioja Salud alerta del número del cáncer de pulmón entre las riojanas a causa del tabaquismo la cifra de tumores de todo tipo que se diagnostican al año en La Rioja sigue al alza llega a los mil seiscientos aunque cada vez en fases más precoces en nueve cuatro uno punto com desalojado el fin de droga de Nájera por fuego en sus cajas de distribución en Rioja dos punto com mantenimiento limpieza comunicaciones las mejoras que reclaman los vecinos del Campillo

Voz 0496 06:05 vamos a con la información deportiva a fin de semana muy positivo para el deporte riojano por las victorias el sábado del Balonmano Ciudad de Logroño ante un rival directo por los puestos europeos en la Asobal como es el Ademar León ya el domingo por las victorias de la Unión Deportiva Logroñés el Calahorra y el EDF Logroño así que cosecha importante de puntos para los principales clubes riojanos el Balonmano Logroño es tercero en la Asobal los franjivino es lograron superar al Ademar gracias a su mayor efectividad y manejo en los minutos clave el arquero Sergi Hernández volvió a ser decisivo al final Imanol García Andilla con diez goles completó un encuentro excelente como excelente se puede calificar la victoria de la Unión Deportiva Logroñés en Gijón los goles de Rubén Martínez en la primera parte ya Andy Rodríguez en el minuto ochenta y cuatro permiten al equipo que sume tres nuevos puntos en una jornada decía que la distancia ya en seis puntos del quinto clasificado le deja tan sólo a un punto por detrás del Mirandés que empató contra el Barakaldo los riojanos suman su quinta victoria consecutiva en dos mil diecinueve de momento perfecto otro partido con la portería a cero y otro ejercicio fantástico para un partido serio y muy bien disputado Sergio Rodríguez entrenador

Voz 1001 07:05 hemos trabajado mucho hemos durante la semana teníamos algunas cosas claras donde creíamos que les podemos hacer daño y se ejecutó basta yo creo que en bastantes ocasiones así que bueno hemos tenido entrabamos la segunda parte en donde no se han hecho sufrir un poco que es lógico porque son un buen equipo pero en líneas generales estamos contentos Si bueno igual hay un tramo en la segunda parte que hemos tenido mucha pérdida pérdidas muy rápidas y eso les ha dado a ello al les ha dado a ellos salas sabemos que es un equipo que en transición es muy peligroso y les hemos dado dos tres opciones que han sido los acercamientos más peligrosos que han tenido los hemos conseguido controlar bien una vez que nos han cogido a correr pero pero bueno eso sí que yo creo que lo podíamos haber controlado un poquito más luego ya a partir eso sí que hemos dentro

Voz 0496 07:51 y además el Calahorra también venció por un gol a cero con un tanto de Samuel o ven al Oviedo Vetusta de esta forma los rojillos tendrán una semana tranquila para disfrutar del partido del domingo que viene en Las Gaunas derbi riojano Unión Deportiva Logroñés frente al Calahorra y finalmente Vitoria de Logroño en Las Gaunas ante el Espanyol dos goles a cero con tantos de orina Iván da para sumar tres puntos que sacan a las riojanas de los puestos de descenso un paso delante del equipo de Héctor Blanco para salir cuanto antes de los puestos de abajo en Tercera División victorias de los cuatro equipos que ocupan los puestos de play off de ascenso en una jornada marcada por el mal tiempo de hecho el Anguiano Rapide el La Calzada Vianés tuvieron que ser suspendidos por la nieve

Voz 0496 08:38 el fiscal solicita una pena de siete años y seis meses de prisión además de una multa de mil cuatrocientos cincuenta y seis euros para el dueño de un locutorio de Logroño que utilizaba su local para suministrar diferentes sustancias estupefacientes a personas que de forma predeterminada acudían al local a conseguir las el juicio está previsto para hoy lunes en la Audiencia Provincial de segunda escrito del fiscal al que ha tenido acceso Europa Press el acusado mayor de edad y sin antecedentes penales regentaba dicho locutorio donde además de su actividad propia también se dedicaba a vender sustancias como hachís marihuana cannabis o anfetaminas al conocer los hechos la Policía Local y Nacional llevaron a cabo diferentes dispositivos de vigilancia sobre eso locutorio comprobando cómo entraban en el establecimiento personas que salían con diferentes sustancias durante los meses de julio de dos mil diecisiete a mayo de dos mil dieciocho los agentes pudieron verificar al menos diez operaciones en ese local e intervenir numerosas drogas

