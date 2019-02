Hoy por Hoy La Rioja (2/2/2019 Tramo 7:50 a 8:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja García

Voz 0496 00:09 qué tal buenos días nuevo tramo de información local y regional empezamos con el área de servicio lo primero que hacemos ocuparnos del tiempo

la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy cielos poco nubosos aunque irán aumentando a nubosos o muy cubiertos durante el día sin descartar precipitaciones débiles por la tarde eso sí en la zona fundamentalmente de la Rioja Alta los vientos serán flojos y en cuanto a las temperaturas las máximas van a subir pero ahora hace bastante frío tenemos apenas medio grado en Logroño seis bajo cero en Nieva de Cameros

Voz 0496 01:04 las carreteras auto únicas

Voz 0496 01:15 mucho cuidado a esta hora en las carreteras de La Rioja no hay mayores problemas de circulación pero hace mucho frío puede haber placas de hielo fundamentalmente en la zona de la sierra además está cerrado al tráfico el puerto de Montenegro y son necesarias las cadenas para transitar por el alto de Peña Hincada ciudad bom bom

Voz 0496 01:59 el comisario europeo de Agricultura Phil Hogan y el ministro de Agricultura Luis Planas estando en La Rioja van a conocer la realidad de los sectores agrario y agroalimentario y también las iniciativas que se están llevando a cabo dentro del Programa de Desarrollo Rural de nuestra comunidad autónoma en el periodo dos mil catorce dos mil veinte la jefa provincial de Tráfico ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER de La Rioja este fin de semana para abordar diferentes asuntos de la competencia de su departamento Beatriz Zuñiga ha hablado sobre la reducción de cien a noventa kilómetros por hora en las carreteras convencionales dice la jefa provincial que el objetivo es mejorar la seguridad vial reducir la siniestralidad

Voz 7 02:38 entre lo que lo que pretenderá de tráfico es como en esos países europeos como por ejemplo en Suecia en Holanda que son referentes en seguridad vial Francia también desde julio del año pasado cuenta con esta reducción de velocidad lo que se pretende es adecuar esa velocidad e a lo que la infraestructura y que las consecuencias de un accidente de tráfico que sean las menores posibles por desgracia la mayor parte de los accidentes el setenta y cinco por ciento de los accidentes a nivel nacional y en el caso de La Rioja que es muy significativo los seis accidentes mortales seis fallecidos en vías interurbanas que tuvimos en La Rioja en dos mil dieciocho todos fueron en carreteras convencionales dos de esos seis la velocidad factor determinante en esa consecuencia de esos accidentes

Voz 0496 03:20 Zúñiga dice que esta es la primera de una serie de medidas que Tráfico va a poner en marcha para concienciar a los conductores en una circulación

Voz 7 03:27 que están sobre la mesa hay de hecho esta ha sido la primera de varias medidas que desde la Dirección General de Tráfico a nivel legal se quieren actualizar o un poco bueno pues que el conductor tenga más consciencia de la realidad a la hora de conducir la primera de ellas efectivamente ha sido esta velocidad esta reducción de cien a noventa en carreteras convencionales en todas las carreteras convencionales los la gente será la velocidad el ámbito urbano a treinta como como velocidad básica a nivel urbano Hinault cincuenta con la que contamos ahora también regular el tema de los patinetes y vehículos de personal que cada vez vemos más en ámbito urbano e incluso Permiso por Puntos vemos que la conducción con unas instalaciones por el uso de teléfono móvil por ejemplo cada día está más sobre la mesa hacemos controles de alcohol drogas íbamos por desgracia esos positivos en la conducción o esa conducción bajo las influencias de drogas sí que todo ello se va a modificar en cuanto a lo que va a ser el permiso por puntos

Voz 0496 04:22 Beatriz afirma que la clave es la educación vial es decir respetar las normas no porque puede haber una multa sino porque puede sufrir un accidente cualquier persa

Voz 7 04:31 claro eso es yo creo que lo que tenemos que hacer todos es concienciarnos que es un poco la base desde la Jefatura de trabajamos mucho en educación vial en educación vial en todos los ámbitos vamos a colegios a según qué edades efectúa hemos diferentes tipos de actuaciones efectuó ambos campañas de concienciación hogares de personas mayores para que las personas de mayor edad cuando conduzcan eh a su vehículo cuando lleven a sus niños o como peatones para que no pasen por cualquier lado incluso en centros de salud a mujeres embarazadas como se tiene que poner el cinturón cuando lleven a los niños en sus sillas cuando tengan estos bebés como como algo ponerla la silla de una forma adecuada intentamos concienciar y ojalá que todos nos hicimos que al final un vehículo es un arma que que bueno que podemos llegar a matar no nosotros matar a los demás que no es un juguete Ibi y que no se vivía la sanción sino por concienciación de los peligros que puede suponer porque condujera debemos conducir de la forma más adecuada

Voz 0496 05:27 ya hay mucho por hacer porque la jefa provincial de Tráfico recuerda que tras años de descensos en las víctimas mortales en las carreteras la curva en su momento dio la voz

Voz 7 05:35 me parece que todos nos hemos relajado en la conducción y no solamente La Rioja sin a nivel nacional ocurre mucho esos esos comentarios a la hora de conducir de bueno esta carretera como la conozco claro lo peor no es una carretera por la que condujo todos los días a trabajar es un trayecto corto y ahora por ejemplo en en esta época que hemos pasado de navidades era muy habitual tomarse o pensar que te puedes tomar dos copas iba como el trayecto corto me vuelvo a mi casa tras celebrar estos días con la familia que yo controlo en el fondo está claro que es lo peor entonces sí que queremos trabajar mucho en ello para que todos nos hemos que muchas veces esos trayectos cortos son los los peores en la conducción por eso es de esos de confianza que muchas veces da lugar a que este damos la velocidad a que como es un trayecto corto mucha gente todavía no se pone el cinturón de seguridad

Voz 0496 06:24 siete y cincuenta y seis en la cadena

Voz 0496 07:04 la feria de oportunidades Nájera Stock que se ha celebrado este fin de semana el tren el pasado viernes y ayer domingo en Nájera bueno pues ha servido para que diez comercios saquen el stock vamos a ver cómo ha ido esta feria saludamos a esta hora de la mañana la presidenta de la Asociación de Comerciantes mercado hallará María Dolores Bermejo qué tal buenos días

Voz 9 07:20 les diga bueno están satisfechos por cómo ha resume

Voz 0496 07:23 dado esta nueva edición del Nájera Stock

Voz 9 07:26 sí la verdad es que esa sería siempre resultan muy positivas para el comercio la al clic mano acompañado pero bueno al final es positivo el cierre

Voz 0496 07:38 además aparte de lo que es la feria con la presencia de los comercios que creo que han sido diez comercios de diferentes sectores no bueno al margen de la feria habido diferentes también actividades paralelas no como por ejemplo exhibiciones de taekwondo de kick boxing

Voz 9 07:52 hemos tenido también una cata de vino que ha sido un éxito la verdad es que muy bien las facilidades muy bien

Voz 0496 07:58 me imagino que esta feria es una buena oportunidad bueno pues para dar salida al stock acumulado durante la temporada no

Voz 9 08:04 si para nosotros es Un alivio este tipo de sería porque es una forma de sacar esto Caja que queda al finalizar la campaña no tenemos otra forma de hacerlo

Voz 0496 08:15 bueno María Dolores Bermejo presidenta de la Asociación de Comerciantes mercado ya cuál es la situación del sector del comercio en la ciudad de Nájera

Voz 9 08:23 pues el sector en estos momentos está un poco en estado crítico pero bueno entre todos vamos a intentar mejorar en lo que podamos intentar sacar un poco adelante pero vamos no hay que engañarse que está está fastidiado

Voz 0496 08:42 además los principales retos que tiene que enfrentar el el sector del comercio en la ciudad de Nájera

Voz 9 08:47 pues la venta por Internet la gente ahora tira mucho de Internet de las grandes superficies no podemos competir con cierta firma las cuales ya desde el principio de temporada que están marcando descuentos rebajas de esos que me podemos entrar en ese tipo de de venta

Voz 0496 09:06 quizá la diferencia o la parte donde ustedes son más competitivos es en la cercanía ya no son la cercanía con el cliente sino en en la cercanía los en la propia ciudad quiero decir que el comercio pequeño al final es el que hace ciudad donde hay comercio dentro de una ciudad donde hay más vida no

Voz 9 09:22 eso es mudos al final es que imagina una ciudad sin comercios que a mí me yo es que no me lo puedo llevarme imaginar mi me lo planteo vamos

Voz 0496 09:32 bueno pues esperemos que siga mejorando la situación del comercio de Nájera hay en toda la Comunidad Autónoma de La Rioja gracias por atender la llamada de Hoy por Hoy en la Cadena Ser de La Rioja María Dolores Bermejo presidenta de e buenos días

Voz 9 09:43 gracias a vosotros buenos días