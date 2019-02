Escucha las noticias de las 08:00 (04/02/2019)

pero porque la Unión Europea tiene que ir a un país del mundo que tiene que repetir su elecciones presidenciales por qué porque no la ganaron su aliado de derecha en Venezuela suena no tiene déficit electoral nadie en el mundo puede venir a desconocer nuestra Constitución de calidad y a tratar de imponer dos ultimátum

Voz 1727

00:42

de ahí no se movió por tanto el Gobierno de España se prepara para reconocer hoy oficialmente Aguado como presidente de Venezuela el presidente español Pedro Sánchez va a comparecer a las diez de la mañana en el Palacio de la Moncloa queda por saber cómo de potente y coordinado será hoy el gesto cuántos países más se van a sumar a este reconocimiento además de Francia Alemania y Reino Unido después que pues después España se enfrenta a una compleja situación diplomática y sobre todo los venezolanos enfrentan a la dificilísima convivencia de dos poderes ejecutivos simultáneo una situación que obviamente no puede durar mucho la llegada de la ayuda humanitaria hoy o en los próximos días va a poner a prueba a la cúpula militar venezolana Maduro rechaza esa ayuda Why do pide al Ejército que permita que llegue a quienes la necesitan además urgentemente y la comida y las medicinas tienen que entrar por la frontera con Brasil y Colombia que está controlada por los militares veremos qué pasa no hay día sin la amenaza de una intervención militar por parte de los halcones de Trump o del propio Trump que esta noche en la tele ha dicho que no la descarta así que como siempre le toca a Europa apelar a la razón trabajar por las soluciones sin violencia