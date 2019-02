Hoy por Hoy La Rioja (2/2/2019 Tramo 8:20 a 8:30)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja

Voz 0496 00:07 qué tal muy buenos días lunes cuatro de febrero vamos ya con el último tramo de información local y regional en esta edición de Hoy por hoy

Voz 0496 00:22 son las ocho de la mañana hay veinte minutos hoy van a subir las temperaturas pero de momento hace bastante frío casi no llegamos al medio grado aquí en Logroño siete grados bajo cero en la zona de Nieva de Cameros donde la sensación térmica Nos dicen es de once doce grados bajo cero cuando conduzco por la noche me siento inseguro aunque lleve gafas

Voz 0496 01:07 y cuidado en las carreteras porque el intenso frío de esta madrugada puede haber dejado placas de hielo además sepan que está cerrado al tráfico todavía al Puerto de Montenegro y que son necesarias las cadenas para transitar por Peña Hincada hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer mil setecientas tres personas están afectadas por cáncer aquí en La Rioja o afectadas por cáncer aquí en La Rioja necesitaron tratamiento psicológico especializado a lo largo de dos mil dieciocho del total de personas afectadas por cáncer en La Rioja la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer ha atendido a más de un treinta por ciento además el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural Phil Hogan y el ministro de Agricultura Luis Planas visitan hoy La Rioja para conocer la realidad de los sectores agrario y agroalimentario y también para conocer las iniciativas que se están llevando al cabo dentro del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja dos mil catorce dos mil veinte y esta mañana a los pensionistas vuelven a la calle se iban a concentrar a las puertas del Ayuntamiento de Logroño en defensa del sistema público de pensiones y por unas pensiones dignas en las últimas horas el sábado concretamente por la mañana se concentraron en Haro y por la tarde se manifestaron por las calles de Logroño Pedro Gómez es uno de los portavoces de la Coordinadora Riojana en defensa del sistema público de pensiones fundamentales defender existe sistema

Voz 6 02:22 público de pensiones me explico en nuestro sistema público de pensiones se utiliza el riesgo no existen riesgos individuales supone una garantía de rentas del trabajador lo cotizar para su propia pensión genera el derecho a una pensión es por estos derechos por los que estamos luchando luego también pues tenemos un aquí el tema de el decreto ley el veintiocho de diciembre que no estamos muy de acuerdo con leer primero porque nuestros propios la revalorización de las pensiones de consumo aplazar esta decisión hasta un plazo de seis meses

Voz 0496 03:04 el Ministerio de Sanidad y la industria han acordado reducir un diez por ciento azúcares y grasas de los alimentos cuatrocientos fabricantes de lácteos platos preparados refrescos y bollería entre otros productos han firmado ese convenio el objetivo es mejorar la salud de los consumidores y sobre todo mejorar los índices de obesidad y sobrepeso y es que España tiene una de las tasas de obesidad más altas de Europa el cincuenta y cuatro por ciento de los adultos tiene sobrepeso y el diecisiete por ciento es obeso entre la población infantil el cuarenta por ciento tiene sobrepeso y el dieciocho por ciento padece obesidad según los datos aportados por el Ministerio Patricia García pediatra especialista en endocrino dice que esos datos aquí en La Rioja son muy parecidos

Voz 7 03:42 sí es una es una alta tasa tanto de sobrepeso como de de obesidad además ya se ve que hay muchos efectos secundarios por porque obesidad que impaciente sobre todo esos adolescentes adolescentes tanto a nivel de de diabetes es como de detención colesterol empieza a afectar ya temprana datos sensatos no te puedo no te puedo decir pero si si llegan dermis más o menos por esas cifras porque es algo muy muy importante que nos preocupa preocupéis que lo vemos a diario en la consulta

Voz 0496 04:16 esta pediatra recuerda además que los niños con sobrepeso o con obesidad es muy probable que sufran futuras alteraciones como diabetes hipertensión en edades muy tempranas y también procesos de colesterol

Voz 7 04:27 pues el problema es que normalmente niño adolescente que es obeso en la él los adultos también lo van a entonces empiezan a tener problemas en adolescencia que luego se mantienen es cuando dan los problemas ya él nada en la edad adulta sobre todo es una diabetes que nosotros ya vemos alteraciones en la insulina o en la en los niveles basal es el azúcar empieza a ver alteraciones que acaban haciendo una diabetes a una edad temprana como pueden ser los veinte años también se puede haber afectado el colesterol que empiezan a tener ya que los niveles elevados de colesterol como triglicéridos o de que la tensión arterial que también empiecen a tener ya hipertensión árabes precoces

Voz 8 05:11 pero enrolado Len Rondón cortesía te es un mal que está dentro

Voz 0496 05:53 hoy lunes salen a la venta los abonos y las entradas para ni una nueva edición del ciclo de cine para personas mayores Ángel Sáinz Yangüela concejal de Participación Ciudadana

Voz 11 06:01 duplicados lo que es el cine de mayores en el número de proyecciones pasamos de seis a doce películas por ciclo ahora va a comenzar el de e invierno y primavera también ocurrirá con el cine de otoño otoño invierno que serán en octubre noviembre diciembre también se duplicarán ir la segunda novedad es que estrenamos por primera vez por eso creo pues estrenamos un ciclo de cine en familia este está destinado iba a ser los domingos por la mañana Ana para los menores y sus padres para que puedan acudir conjuntamente al cine

Voz 0496 06:45 el ciclo de Cine para Mayores comenzará mañana martes iba a continuar todos los martes hasta el veintitrés de abril Asier Estefanía responsable de los cines Moderno

Voz 12 06:53 digamos el día cinco el este martes la semana que viene con Ray de ladrones día doce mi obra maestra diecinueve de febrero lugar clave el día veintiséis Mi querida cofradía la buena esposa un seductor a la francesa el día veintiséis de marzo Carmen y Lola el día dos de abril ya perdidos en París Lía nueve sobre ruedas dieciséis de abril Juliet desnuda y terminaremos el veintitrés de abril con la gracia de Lucía

Voz 0496 08:00 y en los deportes buen fin de semana para los equipos riojanos que empezaba el sábado con la victoria del Balonmano Logroño ante el Ademar de León ya ayer la Unión Deportiva Logroñés vencía por cero goles a dos en Gijón con tantos de Rubén Martínez y de Andy es la quinta victoria consecutiva de los blanquirrojos Sergio Rodríguez entrenado

Voz 1001 08:18 hemos trabajado mucho hemos durante la semana teníamos algunas cosas claras donde creíamos que les podemos hacer daño y se ejecutó vas yo creo que en bastantes ocasiones hay que bueno hemos tenido entramos la segunda parte en donde no se han hecho sufrir un poco que es lógico porque son un buen equipo pero en líneas generales estamos cuenta todos Si bueno iguala debió entramos la segunda parte que hemos tenido mucha pérdida pérdidas muy rápidas y eso les ha dado a ello al les ha dado ellos alas a los es un equipo que en transición es muy peligroso y les hemos dado dos tres opciones que han sido los acercamientos más peligros que han tenido los hemos conseguido

Voz 1001 08:54 controlar bien una vez que nos han cogido a correr pero pero bueno eso sí que yo creo que lo podíamos haber controlado un poquito más luego ya a partir eso sí que hemos contado