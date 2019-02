Escucha las noticias de las 12:00 (04/02/2019)

no llegaban los presupuestos del Estado decimos que no a los Presupuestos de estanques y por eso mañana anuncia Vilalta vamos a presentar la totalidad de momento sigue en marcha esta rueda de prensa con este anuncio en el que también están presentes los diputados en el Congreso Gabriel Rufián Joan Tardà

por lo demás el Ministerio de Exteriores desaconseja en su página web viajar a Venezuela salvo por razones de extrema necesidad cada pocos minutos se han ido sumando más países europeos al reconocimiento de Juan Why do como presidente de ese país que ha realizado Pedro Sánchez en una comparecencia extraordinaria esta mañana el presidente del Gobierno ha dado por cumplido el ultimátum que dio al régimen de Maduro ya reconocida huído con la fórmula de presidente encargado con la misión de que se celebren elecciones cuanto antes

Voz 1722

01:21

ha llegado este día sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al señor Why do Márquez como presidente encargado de Venezuela el reconocimiento al presidente Why do tiene un horizonte claro el horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible unas elecciones que tiene que ser libres democráticas con garantías y sin exclusiones