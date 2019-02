Hora 14 (4/2/19)

Voz 1 00:00 EFE La Rioja Ana Castellanos hola qué tal muy buenas tardes

Voz 2 00:13 lo recuerdo como se quiero decir no pueden de golpe fue algo que yo fui asumiendo poco a poco porque no te cambios en mi cuerpo mi estado físico y entonces me fueron mirando pero sin saber lo que tenía entonces ahí ves al médico es que se preocupan y te de posiciones en lo peor para él luego cuando se sepa pues no te lleves ningún golpe entonces luego cuando ya te dicen lo que es más bien un un alivio te quita una presión que sabes lo que te enfrentas

Voz 1473 00:54 hice supo y fue Illes cáncer Alejandro tiene dieciocho años lucha desde hace un año contra el cáncer hoy es el Día mundial contra esta enfermedad eso testimonio nos acerca a una lucha en la que el apoyo psicológico es fundamental para los que sufren y para sus familias así lo dicen en este día desde la Asociación Española contra el Cáncer que ha hecho público un estudio en el que reivindican la necesidad de un tratamiento psicológico especializado aquí en La Rioja mil setecientas tres personas afectadas por cáncer necesitaron tratamiento psicológico durante el pasado año dos mil dieciocho y además en este día Diego García salud apuesta por el diagnóstico precoz oncológico mediante programas de cribado la coordinación de los profesionales y la alta tecnología

Voz 0496 01:32 mil doscientas riojanas ya han sido invitadas a participar en el nuevo programa de cáncer de cérvix iniciado en diciembre el cáncer de pulmón desplaza el de cuerpo de útero como tercer proceso oncológico más frecuente en mujeres la jefa de sección de oncología el Mira Vélez de Mendizabal ha destacado lo importante que es la prevención para paliar esta enfermedad

Voz 0159 01:50 cuando hablamos de cáncer que el primer punto que detallamos abordar es la prevención sabemos que un treinta y tres por ciento de las muertes por cáncer se podrían evitar con prevención teniendo hábitos de vida saludables evitando el sobrepeso haciendo ejercicio e con una dieta más saludable con unas verduras con más liberal con menos azúcares menos grasas y uno de los temas es muy muy relevantes que debe estar a la cabeza de la prevención es el tabaco

Voz 1473 02:30 y además hoy está aquí en La Rioja el ministro de Agricultura y el comisario europeo de esta rama

el comisario europeo de Agricultura garantiza en La Rioja el apoyo de la Unión a las exportaciones de vino ya los programas de desarrollo rural mientras el ministro de Agricultura dice que España pretende que al menos se mantengan los fondos para nuestro país en el periodo de la PAC para dos mil veintiuno dos mil veintidós

Voz 1473 02:48 también en este lunes nos detenemos en el dato del paro mal comienzo del año también aquí en La Rioja

Voz 0496 02:52 el número de parados en La Rioja subió en trescientas cuarenta y cuatro personas en enero lo que supone un aumento del uno coma cero siete por ciento con respecto al mes anterior y sitúa el número de desempleados el guión en dieciséis mil quinientos treinta y cinco según los datos del Ministerio migraciones de según el Ministerio de Trabajo migraciones y Seguridad Social estos datos significan que la tasa de paro se sitúa La Rioja el mes pasado en el diez coma sesenta y ocho por ciento cerca de tres décimas por encima del diez coma cuatro registrado a finales del año dos mil dieciocho por sectores se ha producido un incremento en servicios con cuarenta y cuatrocientos veintidós parados más

Voz 1473 03:24 los buenos datos nos llegan en materia deportiva Sergio Moreno qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 1264 03:28 hola buenas tardes eh gran fin de semana deportivo para los equipos riojanos porque ganó el sábado el Balonmano Logroño el Ademar León un rival directo en Asobal en la lucha por estar a final de la temporada en los puestos que dan acceso a jugar en Europa XXXVI XXX en el mejor partido de los riojanos en lo que va de temporada el miércoles el Balonmano Logroño juega en Granollers otro rival directo por los objetivos europeos ganó también el minis de y también lo hizo el DF Logroño en Liga Iberdrola dos cero ante el Espanyol con goles del INE y banda para sumar tres puntos que saca a las riojanas de los puestos de descenso a Segunda División se mostraba así de contento satisfecho Héctor Blanco en sala de prensa

Voz 3 04:03 sí bueno estoy muy muy satisfecho y muy alegre sobre todo por el equipo está trabajando muy bien te ves en la última posición en la jornada diecinueve y bueno siempre te entra alguna duda pero la verdad que el equipo sabe sabe quiénes somos Si cómo estamos trabajando y la verdad que me alegra sobre todo por ellas porque están trabajando muy bien y la verdad que salir otra vez de descenso empezar muy bien en nuestra liga con con esta con esta victoria pues pues la verdad que que nos alegra a todos

Voz 1264 04:33 Victoria de los dos equipos riojanos en Segunda División B ocho jornadas después el Calahorra ha vuelto a ganar lo ha hecho ante el Oviedo Vetusta con el gol de Rubén sigue en racha fantástica la Unión Deportiva Logroñés al superar cero dos al Sporting de Gijón B con tantos de Rubén Martínez y Andy Rodríguez dos victorias que nos van a permitir disfrutar de una gran fiesta del fútbol riojano que tendrá lugar el próximo domingo en Las Gaunas a las cinco de la tarde

Voz 1473 04:54 ya en portada además nos detenemos en la información de servicio gracias Sergio miramos en primer lugar a las carreteras hace frío y nieve hielo mucha precaución si iban a ponerse al volante en estos momentos se circula con normalidad en este lunes el Gobierno de La Rioja ha movilizado doce equipos para resolver las incidencias que se están produciendo por la presencia de hielo y nieve en las carreteras regionales y además aquí en las carreteras desde hoy hasta el próximo ocho de febrero los autocares dedicados al transporte escolar serán objeto de vigilancia por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia C

Voz 0496 05:24 es una campaña dual para prevenir accidentes en este tipo de transporte durante los cinco días de duración de la misma a los agentes van a intensificar las inspecciones según la DGT los trayectos de casa al colegio pueden ser buenos momentos para que el adulto que acompaña a los menores se les recuerde algunos mensajes en seguridad vial en estos micrófonos la jefa provincial de Tráfico ha afirmado que la clave está en la educación vial Beatriz Zúñiga

Voz 4 05:45 claro eso es yo creo que lo que tenemos que hacer todos es concienciarnos que es un poco la base es de la Jefatura además trabajamos mucho en educación vial en educación vial en todos los ámbitos vamos a colegios a según qué edades efectúa vamos diferentes tipos de actuaciones entre retomamos campañas de concienciación hogares de personas mayores para que las personas de mayor edad cuando conduzcan eh bajo su vehículo cuando lleven a sus niños o como peatones para que no pasen por cualquier lado incluso en centros de salud a mujeres embarazadas como se tiene que poner el cinturón cuando lleven a los niños en sus sillas cuando tengan estos bebés como como algo ponerla la silla de una forma adecuada intentamos concienciar y ojalá que todos nos hicimos que al final un vehículo eh es un arma que que bueno que podemos llegar a matar no nosotros matar a los demás que no es un juguete Ibi y que no sea por miedo a la sanción sino por concienciación de los peligros que puede suponer porque condujera debemos conducir de la forma más adecuada

Voz 1 06:43 en cuanto al tiempo heladas localmente fuertes

Voz 1473 06:45 en La Rioja precipitaciones débiles serán por la tarde y noche también la cota de nieve se va a situar por encima de los mil quinientos metros ahora ya cuando pasan casi trece minutos de las dos de la tarde tenemos ocho grados en el centro de Logroño

Voz 1473 07:53 Diego García has estado precisamente esta misma mañana con el ministro de Agricultura y el comisario europeo de este ramo

Voz 0496 07:58 sí que se han reunido con el sector agrario y agroalimentario para conocer de primera mano la realidad de ambos sectores así como las iniciativas que están llevando a cabo dentro del Programa de Desarrollo Rural La Rioja dos mil catorce dos mil veinte el comisario europeo Phil Hogan garantiza que la Unión va a continuar apoyando las exportaciones de vino en el futuro así como el respaldo a los programas de desarrollo rural

Voz 7 08:17 en opinión yo muy niño entonces soporto muy en Fox Sports en de dieciocho

Voz 8 08:26 y puedo asegurar que el agua es Unión Europea va continuar apoyando las exportaciones de vino en el futuro como lo está haciendo hoy

Voz 7 08:36 en la pala si la Chupi o no han en en cuenta es el pote Cuba órdenes antes en el Camp Nou

Voz 8 08:52 también puedo asegurar que se seguirá apoyando a los programas de desarrollo rural en el futuro como se han apoyado hasta ahora con la ayuda de el Gobierno nacional

Voz 0496 09:05 el ministro de Agricultura afirma que el Gobierno de España pretende que al menos se mantengan los fondos para nuestro país en el periodo de la paz para dos mil veintiuno a dos mil veintisiete Además Luis Planas valora que la Comisión Europea haya decidido mantener el plan de apoyo al sector vitivinícola

Voz 0862 09:17 quisiera hacer aquí una mención muy especial

Voz 9 09:21 en el en relación con el plan

Voz 0862 09:24 de apoyo al sector vitivinícola es una excelente noticia que España haya acoge acogido muy positivamente el hecho de que la Comisión Europea haya propuesto su continuidad nos parece muy importante desde el punto de vista de la promoción también de la innovación y modernización del sector el que ello sea posible así

Voz 0496 09:47 y mientras el presidente del Ejecutivo regional asegura que para nuestra comunidad que tiene una apuesta inequívoca por la calidad que gestiona de manera eficaz los fondos europeos es muy importante mantener esos fondos José Ignacio Ceniceros

Voz 1046 09:58 que el comisario Hogan conozca de primera mano la Rioja nuestra apuesta por la calidad a todos los niveles nuestras necesidades que se mantengan los fondos sobre todos los fondos ligados al al desarrollo rural subsidiariedad no vaya en contra de un justo reparto de los fondos los estados miembros este es ciertamente sin un solo lo hemos hecho saber pues un momento decisivo para para la definición de las políticas agrarias en la en la Unión Europea

Voz 1473 10:37 mal dato del paro para comenzar el año también aquí en La Rioja el número de parados en esta comunidad subió en trescientos cuarenta y cuatro personas en enero lo que supone un aumento del uno con cero siete por ciento con respecto al mes anterior y se sitúa así el número de desempleados en la región en dieciséis mil quinientos XXXV el Gobierno de La Rioja ha destacado el dato anual la directora de empleos señala que La Rioja registrado en este sentido un descenso del paro del seis con cinco por ciento y que la afiliación a la Seguridad Social aumenta en tres mil dos personas en los últimos doce meses Cristina Salinas Elmer

Voz 10 11:08 la laboral de La Rioja con mantiene la tendencia positiva y así por sexto año consecutivo se reduce anualmente el número de personas desempleadas en mil ciento cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y nueve desempleados menos que hace un año lo cual supone mantener un ritmo muy alto del seis coma cincuenta y cinco por ciento de destrucción del desempleo después de seis años consecutivos y por otro dado también esa misma tendencia positiva del mercado de trabajo se manifiesta en la otra cara del mercado de trabajo que es en la creación de empleo los datos de afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido hoy señala que tal hemos tres mil dos mil afiliados más que hace un año lo cual supone un incremento de la afiliación del dos coma cuarenta y uno por ciento

Voz 1473 11:54 por sectores se ha producido un incremento en Servicios con cuatrocientos veintidós parados más precisamente esto ha destacado el secretario general de Comisiones Obreras que asegura que es evidente que el sector servicios sufre tras la campaña de Navidad y que los contratos sean realice que sean realizados son principalmente temporales Jorge Ruano

Voz 10 12:11 en el pasado mes de enero en La Rioja se celebraron diez mil novecientos noventa y dos contratos lo cual supone ciento doce contratos más que en enero del año dos mil dieciocho un incremento de la contratación del uno coma cero tres cero tres por ciento de esos a diez mil novecientos noventa y dos contratos

Voz 11 12:32 bueno pues queríamos escuchar precisamente al Secretario Gené

Voz 1473 12:34 al de Comisiones Obreras Salinas hablaba destacaba el incremento de la contratación y Jorge Ruano hablaba de ese evidente crecimiento en el sector servicios crecimiento del paro

Voz 12 12:44 bueno pues seguimos sin avanzar de manera sólida en la creación de empleo y la estabilidad marca el mercado laboral después de la campaña de Navidad bueno volvemos a perder empleo especialmente en el sector servicios si seguimos arrastrando una temporalidad e insoportable el noventa por ciento de los contratos son temporales como paradoja estén es hemos tenido este mes de enero en el que hemos perdido empleo hemos tenido más contratos incluso de los que se derivaron en el mes de diciembre lo cual significa tenemos más contratos menos empleo el mes pasado y eso da unos resultados muy malos en cuanto a cobertura de los dieciséis mil parados que tiene en La Rioja hay ocho mil personas la mitad que no reciba absolutamente ninguna prestación de la otra mitad sólo el la el cincuenta por ciento es una prestación porque ha cotizado por lo tanto la gente no tiene ni siquiera empleo suficiente para generar cobertura de desempleo cuando más lo necesita por lo tanto hay que actuar de manera urgente sobre esos elementos el mercado de trabajo

Voz 1473 13:56 mientras desde de la Federación de empresas de La Rioja destacan que la tendencia anual es positiva pero que el mes de enero ha sido muy negativo por esos trescientos cuarenta y cuatro parados más

Voz 11 14:04 bueno La Rioja sigue con una tendencia interanual positiva pero los datos mensuales del desempleo que hemos conocido hoy pues son negativos he especialmente en el mes el sector servicios es el más afectado nosotros creemos que hay una desaceleración económica o enfriamiento que vive España Ike vino el resto de Europa porque algunos países como Italia han entrado en recesión la actividad empresarial bueno pues está atravesando por un momento difícil el consumo está reducido hay sectores que todavía están en crisis el panorama presupuestario de cargas fiscales medidas laborales que ha decretado el Gobierno centrado pues hacen inviable el crecimiento y la creación de empleo y bueno queremos las empresas y los autónomos riojanos creemos que ya ya han advertido hemos advertido hace ya unas semanas uno que este va a ser un año difícil por la situación europea el Brexit por la falta de apoyo a las pymes del Gobierno de España en fin que va a ser complicado

Voz 1473 15:01 son las dos y veinte y les estamos contando les estamos contando que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y en esta jornada se ha desarrollado diferentes actos institucionales aquí en Logroño en la plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto además la Asociación Española contra el Cáncer ha hecho público un estudio del Observatorio del Cáncer en el que se habla del tratamiento psicológico en concreto aquí en La Rioja mil setecientas tres personas afectadas por cáncer necesitaron de tratamiento psicológico especializado y con esta premisa nos hemos acercado hoy a esta enfermedad a través de testimonios muy significativos que nos transmiten mensajes de lucha y apoyo Alejandro tiene dieciocho años ya hace menos de un año que sufra cáncer conoció la noticia mientras estudiaba el último curso de Bachillerato de Artes en Logroño una noticia que le cambió la vida

Voz 2 15:48 tienes que cambiar y bastante el el nivel de Vidal que acostumbre porque por ejemplo pues si va vaya tenía el curso escolar iba a estudiar todos los días así pues con esto no es no es compatible llevar una vida en la que estás trabajando o estudiando porque te quita bastante tiempo pero aun así Deraa para muchas otras pues para muchas otras cosas Alejandro

Voz 1473 16:19 que su entorno Le costó incluso más asumir la enfermedad ahora sigue luchando tras última sesión de quimioterapia el pasado martes espera que sólo haya buenas noticias

Voz 2 16:28 yo creo que aún les cuesta más que más que a mí porque pues eso ven a alguien que está estudiando y eso y que justo le toca parar así de esa forma yo creo que les les es más duro porque además te lo tienen yo creo que intentan poco que no se les note tan afectados tan afectado es para que para que eso para que tú no te sientas que estás ni tan mal ni que el problema es tan grande entonces por ellos me parecen mayores el esfuerzo que yo por mi parte Gas asumir que tienes un problema estás enfermo y estás luchando contra algo y entonces todo lo que quiere es querrías hacer de normal igual no lo puedes hacer pero no es un para siempre dentro de esas actitudes de de lucha son las que me gusta a mí

Voz 1473 17:30 la lucha es muy intensa por eso Alejandro considera que es fundamental la atención psicológica

Voz 2 17:35 a mí no me ha faltado porque mis padres y así no se me ha parecido que gana afrontado muy bien y entonces yo no lo he necesitado y la gente de mi alrededor la salida afrontar muy bien como para que no necesite alguien más que me ayude con ellos lo que sí que es verdad que igual hay gente que le toca luchar con cosas más difíciles o con condiciones peores Si que está bien que hay alguien que te que te puede ayudar porque además a mí nadie me nadie me ha ofrecido esa posibilidad entonces entiendo que Silanes chiitas está mejor que no tengas que ir

Voz 11 18:19 buscarle hay que la venga nada

Voz 1473 18:22 aborde psicólogos y profesionales también es importante la labor que desarrollan los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer ellos visitan a los enfermos para acercarles los servicios que la entidad pone a su disposición María González de Miguel es voluntaria

Voz 11 18:35 es decir nosotros lo que hacemos es como visitamos a mucha gente hay muchas habitaciones mucha gente no explicar hoy día no nos da tiempo a quedarnos mucha mucho tiempo pues con con con las personas que están ingresadas no es lo que hacemos es informar de los servicios que tiene que hacían les informamos pues de de pues que tenía pues la gente muy casi todo el mundo conoce la Asociación Española contra el cáncer me acabo personas conocida pero es cierto que igual no saben cómo les poder ayudar a ellos específicamente entonces pues tenemos material que se presta que son de todos los servicios son son gratuitos aquí no se cobra nada esos informa desde el primer momento esta gente no se esos dije que es la cobrar desinforman poquito pues de que tenemos todo tipo de material pues camas articuladas sillas de ruedas andador es bueno lo que te puedas imaginar que gano tienes en casa

Voz 13 19:22 sí que pues necesitará cosa en enfermedad

Voz 1473 19:24 Nos desplazamos ya está el Ayuntamiento de Logroño y el grupo municipal del Partido Socialista ha presentado o ha anunciado que va a presentar una moción en el próximo pleno para solicitar que se modifiquen los pliegos de contratación del servicio de Ayuda a Domicilio María más Rodin

Voz 14 19:38 se modifiquen los pillamos CIO dijo el periodo ofertas que este tiempo está abierto para que se fueran introducir todas estas mejoras de los que venimos habla bueno concretamente pues bueno que se que lo que ya hecho vale que se concrete como tu trabajo en desplazamiento que se que se aplican mejoras en las condiciones de salud laboral en lo que tiene que ver con amor con el cumplimiento de las normas laborales donde los trabajadores específicamente es tengan en cuenta aspectos relacionados con la formación en la prevención de riesgos con protocolos para la buena gestión en el caso de las agresiones que puedan darse en el país sume esperamos que esta vez vemos en el pleno y toda la oposición estamos ya cuando el equipo de gobierno techo y hacer oídos sordos hiciera responsable vendan maneras es que Nadal quizá como se estamos prestando entonces

Voz 1473 20:38 estoy pagando ya que Logroño los vecinos de Duquesa de la Victoria piden una solución al problema de ruidos suciedad y vandalismo que vienen sufriendo desde hace años Diego Sacristán

Voz 0866 20:48 no quieren ser más que nadie pero tampoco menos así lo ha dicho Federico Soldevilla portavoz de los vecinos de esta zona que denuncia también desinformación por parte del Ayuntamiento de Logroño en cuanto a las medidas que se están tomando

Voz 15 21:00 nosotros no estamos contra nadie lo que estamos es pidiendo el descanso Íñigo estos tres últimos años como tal y hay una cuestión que yo quisiera aclarar en antenas y puede ser es que es muy efectivo cuando eso nos hemos reunido con los vecinos los vecinos es una cosa genérica eh y entra muchas veces el hablar que no nos Illán habló con los vecinos entonces creamos para la opinión pública muchas veces ese esa mal ideas que ya han hablado con los vecinos que tienen el conflicto y lo que queremos saber es haber cuando se ponen en marcha todas las actuaciones y las leyes que están las ordenanzas bien sea para limpieza está muy bien todo lo que que nos cuentan y sobre todo en los medios que son por eso estáis hizo hoy son poco el portavoz y queremos también desde la vecindad decir que lo que necesitamos son actuaciones

Voz 0866 21:49 por su parte el concejal de Seguridad Ciudadana Miguel Sáez recuerda que desde hace tiempo la Policía Local ha vigilado que no haya incidencias en el portal número ocho de dicha calle pero reconoce que si la gente que está en la calle no está bebiendo alcohol es complicado actuar

Voz 13 22:02 jueves viernes y sábado si hay gente haciendo botellón fuera lo podemos hacer y les diremos que seguís vuelvan porque no se puede hacer un botón te molesta la gente en la calle si la gente está fuera en la calle sin beber alcohol la cosa es más complicada allá porque sino están bebiendo alcohol sino beben alcohol si hacen botellón delante de la discoteca están simplemente fumando o hablando en grupo y molestan a los vecinos la Policía Local se puede dirigir ellos sí decirles aunque no estoy viendo por favor dispersen se o bajen la voz pero no podemos evitar que se concentren ahí salvo que hagan botellón están la explicación por así decirlo técnico policial de acuerdo el segundo momento que es todavía más complejo es cuando a las cinco y media de la mañana cierren la discoteca en ese momento salen cientos de personas con una carga de tengo que decirlo como es todos los sabemos hay que ser claros con una carga de alcohol superior es razonable que se congregan ahí durante también un buen rato demasiado tiempo no cabe duda que no es de los vecinos la Policía puede hacer lo mismo esos ya prácticamente no hacen botellón salvo alguno que además intenta prolongar la noche y quedarse allí con un coche y las la música puesta que es otra barbaridad bueno sólo podemos evitar pero no vamos a ver si entre todos conseguimos que la gente se disperse sin llegar a un conflicto serio ya abierto a un enfrentamiento incluso tengo que decirlo así físico entre la policía y personas con una altísima carga de alcohol

Voz 1473 23:25 y al cierre de Hora catorce una iniciativa que aúna deporte inclusión ya educación

Voz 0866 23:29 así es que el colegio al que este de Logroño ha cogido un taller de gol vale el único deporte creado exclusivamente para personas con deficiencias visuales Mirian Tendero dice que es la primera sensación de los alumnos es sentir agobio pero que poco a poco van adaptando sus sentidos

Voz 4 23:42 pues la primera reacción básicamente

Voz 0542 23:44 de agobio ellos lo dicen con esa palabra sienten agobio el privarles de la vista que tengan que desplazarse por con un medio aunque lo conozcan sin poder ver nada de Segovia muchísimo eso también sorpresa también eh les gusta mucho la verdad que una vez empiezan a practicarlo Iván sintiendo cómo desarrollan esos sentidos que igual no los desarrollan habitualmente