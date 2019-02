SER Deportivos La Rioja: 'Jornada redonda'.

No hay resultados

Voz 1264 00:22 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja fin de semana fantástico para el deporte riojano porque ganó el Balonmano Logroño porque lo hizo el minis de hoy también ganaron los dos equipos de Segunda División B y también el F Logroño también el Promete ganó el Bodegas Rioja Vega ha sido por tanto un fin de semana muy bueno en cuanto a los resultados de los principales equipos deportivos de La Rioja y lo vamos a repasar hoy aquí en este nuevo capítulo de SER Deportivos La Rioja ha sido tan bueno el fin de semana que hasta la Unión Deportiva Logroñés se ha salido de lo normal es decir que estábamos acostumbrados a esto

Voz 0301 00:58 necesita ganar o quiere ganar deportiva lo vez para sumar su quinta victoria consecutiva en estos cinco partidos en el dos mil diecinueve habían Iñaki dentro

Voz 4 01:04 María daba buena el afronta aparece Rubén Martínez

Voz 0684 01:17 de barro que aprovechó el pase es generoso después de Iñaki a la frontal del área chiquita para con pierna izquierda a mandar aguardar sobre la cepa del poste izquierdo de Christian quienes Zidane no pudo evitar que ese balón acabara en la red marca Rubén Martínez veintiocho repite Rubén

Voz 0301 01:38 va fantásticamente bien por Iñaki prácticamente en un centro a la red prácticamente como si tuviera un palo de golf lavando aguarda Rubén Martínez de momentos Sporting de Gijón de cero Unión Deportiva Logroñés vale el tanto de Rubén Martínez oro

Voz 1264 01:57 estábamos acostumbrados al cero uno al uno cero pero lo cierto es que a esto otro si que no estábamos acostumbrados

Voz 0301 02:04 sería la quinta victoria consecutiva en una dinámica ganadora este equipo la buena cara salvadora en la frontal aparece Miguel Santos la quería peinar superior Pelayo pero de enorme Carles Salvador para recuperar enorme para recuperar una ocasión pero él siempre ha salido los rechaces a jugadores rivales ahora llenas iglesias equivoca Juan Iglesias cuidado que se viene Morilla hacia dentro para encarar mejor

Voz 4 02:22 ella no va a poner bien Mikel Santamaría y finalmente la va a ganar Villa

Voz 0301 02:26 el Santos que sabe hacer falta de Sabas del central de sal haya sobre Marcos Andre en zona de tres cuartos jour Sporting B que ha tenido ha podido aprovechar una nueva contra después de un error en este caso de Juan Iglesias

Voz 1264 02:42 pero no precisó la última decisión

Voz 0301 02:44 cortó Mikel Santamaría que ha hecho un muy buen partido en su red de aún con la Unión Deportiva Logroñés tras tres meses fuera de de competición por esos problemas musculares ya que se acerca a Sergio Rodríguez para recorrer el técnico cuando tienes saque de falta lateral peligroso favorable de la Unión Deportiva Logroñés va a ser Carles Salvador zona de tres cuartos Phil zurdo pero se aproxima Carles Salvador que es derecho para ponerla a la derecha buscando alejar la pelota sobre las manos de de Joel que ya coloca tres hombres en la barrera en el segundo palo aparecen Andy también Lander Olaetxea también Marcos Andre

Voz 4 03:16 va a poner ratito por dentro para el mar cosa Andrés afronta el punto de penalti se quiere girar Marcos André busca el disparo de Andy para encarar con la derecha

Voz 5 03:27 no no uno

Voz 0684 03:38 en la mousse con W dejó Castillo Erez tiene esta temporada y Rodríguez llevo varios balones a la cepa del poste a la escuadra siempre con la zurda pues después de una jugada fantástica de Marcos el rechace le cae favorable en la frontal de darle

Voz 3 03:57 dos goles para dejar atrás el eurocentrismo que es sin duda anecdótico porque los pilares de este equipo son mantener la portería a cero para ganar ganar y volver a ganar quinta

Voz 1264 04:07 victoria consecutiva y los riojanos ya son el mejor equipo de este dos mil diez y no en Segunda División B al sumar sus partidos por victorias son ya siete las jornadas que llevan sin perder y sin duda esto se ha notado en la clasificación son terceros a sólo un punto del Mirandés que segundo ya han puesto seis puntos de distancia con el quinto clasificado Leiva que ayer perdió contra el Bilbao Athletic días de vino y rosas en la Unión Deportiva Logroñés antes del partido más bonito de los últimos años se viene el derbi riojano se viene la fiesta del fútbol riojano y lo vas a poder seguir aquí en Ser más y también en Radio Calahorra desde una hora antes del partido

Voz 8 04:44 la fiesta del fútbol riojano se disfruta en la cadena

Voz 1264 04:47 SER

Voz 0419 04:55 por fin este domingo a partir de las cuatro de la tarde vive el derbi riojano en ser más en el mil ciento setenta y nueve de la onda media con una previas de una hora el Unión Deportiva Logroñés Calahorra se juega en Radio Rioja Cadena SER

Voz 1264 05:16 pero antes de meternos con el partido de ayer vamos con los titulares más destacados de la jornada deportiva en La Rioja

Voz 2 05:23 quiero tu casa de apuestas de ofrece los titulares deportivos

Voz 1264 05:31 cero dos para volver a ganar la Unión Deportiva Logroñés en Mareo dos goles para seguir sumando de tres en tres de nuevo la portería a cero y el equipo en crecimiento tanto en la clasificación como en la identidad del juego que hacen la forma en la que ganan sus encuentros son cuarenta y tres puntos los sumados para esta jornada vigesimotercera lo que acerca sin duda los objetivos de uno Op leyó aunque lógicamente nada está hecho y es bueno no encajar y es bueno haber hecho dos goles pero Sergio Rodríguez pone el foco en otro aspecto aún más importante

Voz 0918 06:01 yo creo que en las dos cosas son importantes las dos pero lo que más importancia le damos esa al trabajo como trabajan cada cada jugador de más arriba hasta el de más abajo corren trabajan por el equipo yo creo que son conscientes que una de las cosas que nos ha llevado a esta situación tan tan buena es eso de todos ponen su trabajo al servicio el equipo su compromiso y luego a partir de ahí surge las sin duda es individualidades Si puedes hacer goles eso puede hacer jugadas crecen de espectacular el mejor pero pero yo creo que el trabajo de todos es lo que nos ha traído hasta aquí es lo que no debemos tener

Voz 1264 06:36 es la quinta victoria seguida nadie le puede mantener este ritmo a la Unión Deportiva Logroñés que se ha ganado el derecho a ser en estos momentos sin duda alguna el equipo de moda de la Segunda División B la mejor racha de resultado una logró con seis triunfos consecutivos Sergio Rodríguez en aquella final de temporada no sé si os acordáis que le valió renovar para iniciar este proyecto que ya suma una temporada y media fue después de sustituir en el banquillo yo a Vergés son cinco los partidos ya ganados y esto es un hecho realmente complicado

Voz 0918 07:05 no no es fácil es muy difícil porque ya sabemos cómo está la categoría lo hemos la hemos dicho constantemente que da igual contra qué jueves que es muy difícil ganar los partidos evidentemente a medida que va surgiendo puntos nos vas a consiguiendo victorias te da a ese punto de confianza la dinámica ayuda pero hoy yo creo que vuelvo un poco a lo de antes eh tener la capacidad de trabajar desde los demás arriba si ves cómo trabajan los puntas hacen Aste el que hace hacen que desgaste la iniciación del equipo rival todavía más fácil atrás desde atrás la pelotas arriesgaba a veces si conseguimos llevar adelante con con ventaja para los dos puntas entonces bueno yo creo que es un poco todo el jugar muy cohesionados en el jugar saber todos que lo primero es trabajar para el equipo correr

Voz 9 07:50 así que a partir de ahí pues eso

Voz 0918 07:52 a las cosas

Voz 1264 07:55 como lo venimos advirtiendo Se viene un auténtico partidazo este domingo Las Gaunas la fiesta del fútbol riojano a la que todos pueden sumarse espera sin duda en Logroño entre dos grandes aficiones ante dos grandes aficiones con dos equipos que llegan además en un buen momento mucho ha cambiado la película de aquel derbi recuerdas en la Planilla en la primera vuelta lo reconoce hasta el propio Sergio Rodríguez

Voz 0918 08:16 hombre ha cambiado todo eso es evidente con nosotros cuando llegamos allí en la primera vuelta estamos en una mala situación con muchas dudas todo el mundo y bueno pues hicimos un mal partido allí Nos ganaron con facilidad esperemos entonces eh tomarlo como una revancha aunque para nosotros es un partido más pero sí que es cierto que es especial para la Comunidad porque jugándose equipos riojanos de Segunda B y eso es algo muy bonito creo que debe ser una fiesta y que haga el mejor

Voz 1264 08:44 esta mañana ha tenido lugar la presentación de Borja García el central cántabro llegó a Logroño el pasado viernes Si ya trabajo con el resto del equipo para estar cuanto antes a disposición del técnico ha llegado a Logroño como decía esta misma mañana para hacer cosas importantes

Voz 1338 08:58 quizás en los partidos en los que te estás jugando algo importante pues algo más de tranquilidad a la vez de Estado en esa situación alguna alguna vez pero bueno yo creo que que al final lo importante es que el grupo está bien yo vengo a su Mary y ojalá como ha dicho Juanjo no haya dos sin tres pero bueno ojalá que la verdad es que cuando cuando salí de aquí decenas quedo esa espina ahí después de un año que que fue muy bonito

Voz 1264 09:32 llegará el partido del próximo domingo sin duda en un buen momento para el Calahorra que ayer por fin puso fin a una sequía de victorias que se alargaba desde el pasado mes de noviembre por fin insisto lo hizo ante el Oviedo en está un buen rival gracias a un tanto de Samuel ven una victoria que permitirá a los rojillos viajar hasta Logroño con buenas sensaciones y con la continuidad además firmada del meta Nacho Zabala al menos una temporada más dado que esta misma mañana ha rubricado su renovación con el conjunto con el conjunto rojillo con veintinueve puntos siete por encima del descenso directo a Tercera División los rojillos ocupan mitad de tabla

Voz 1590 10:10 buenas tardes Dani García muy buenas tardes compañera

Voz 1264 10:13 cuatro uno apuntó con este fuistes ayer en La Planilla viéndose auténtico partidazo ante el Calahorra y el Oviedo Vetusta qué sensaciones dejó el Calahorra

Voz 10 10:21 te obliga a hacer lo que no se había demostrado en las primeras jornadas un equipo fuerte e intenso con muchísimas ganas de ganar y perjudicado por un arbitraje cuanto menos dudoso con tres goles anulados por fuera de juego que viendo las tomas sinceramente al menos lo ellos parece que que diosas subiera al marcador

Voz 1264 10:39 había necesidad de victoria en La Planilla en Calahorra se firmó me imagino

Voz 0301 10:43 qué semblante feliz por parte de Miguel Soley de los suyos

Voz 10 10:49 sí claro porque además un muy buen partido mencionan la verdad que mayor renta les costó bastante lograr el primero la verdad que estuvo pero ocasiones muy buenas en en la primera parte además de un gol anulado y en la segunda aún testarazo lo ves es muy bueno y a las tablas

Voz 1590 11:08 justicia en el marcador oye portería a cero que esto también es noticia

Voz 10 11:13 sí la verdad no sé cuantos partidos llevaba el Calahorra ya encajando creo que ocho nueva perdón perdone esos cuatro pero pero sí sabían acostumbraba a recibir muchos goles y esto es muy buena noticia para el cuadro rojillo

Voz 0301 11:27 el ingreso en lo individual que es lo que más te gustó de Calahorra ayer

Voz 10 11:31 a mí me que Pune o sea no igualan ningún jugador pero todo fue un equipo Parlacen dijo la vida Morgado el lateral muy interesante Ubis como siempre su movimiento si es que es bonito también poniendo criterio en la verdad me pareció un equipo

Voz 0301 11:49 si bien eran un auténtico partidazo este domingo en Las Gaunas

Voz 10 11:53 sido es además ahora el Calahorra vendrá con con más ganas no después de haber logrado está está Victoria le pueden encima va va como un tiro y además el cada ganando al han vengan a la de le ampliando la distancia con lo que era hace pocas jornadas son un rival directo

Voz 0301 12:13 pues Dani García compañero nueve cuatro uno punto com

Voz 1264 12:15 gracias por estar en SER Deportivos La Rioja

Voz 11 12:18 muchas gracias hasta luego

Voz 1264 12:22 en este fin de semana tan exitoso también merece la pena detenerse en la victoria del EDF Logroño ayer en Las Gaunas ante el español Las Gaunas debe ser un fortín donde lograr la salvación se ha dado un paso sin duda muy importante hacia adelante los goles de de orín hay demanda le permiten al EDF Logroño sumar tres puntos que les sitúan fuera de los puestos de descenso y este fin de semana vuelven a jugar en Logroño ante el Granadilla aunque eso sí será en el Mundial ochenta y dos porque así lo han acordado la Unión Deportiva Logroñés

Voz 0301 12:50 es de Logroño con el objetivo de que el derbi riojano se vivir en plenitud el domingo por la tarde en Las Gaunas así que lo ha demostrado ser un club Caballero enormemente detallista y en este caso

Voz 1590 13:03 eso facilitando las cosas a los otros equipos riojanos así que felicidades también al EDF Logroño por facilitar esta circunstancia

Voz 0301 13:13 Andrea de la Nava muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos era una victoria necesaria muy importante que saca de los puestos de descenso a Segunda División y felicidades qué sensaciones tenéis

Voz 12 13:27 es mucho lo bueno verdad quedaríamos hasta ahora vinculada muy importante vital ir pues estamos contentas pero sabemos que tenemos que se sigue trabajando aquí sumar de tres en tres es pues sí

Voz 1264 13:41 tras cinco derrotas consecutivas yo no sé si al final el bloque duda o os sale fortalecido porque bien habíamos dicho aquí en Ser Deportivos

Voz 0301 13:48 ha demostrado competitivos contra los mejores equipos de la Liga

Voz 1264 13:50 sí pero que no estaba sumando en la tabla hacerlo contra español Viena significa que el camino es el adecuado

Voz 12 13:57 sí sabíamos que teníamos que ganar que era muy importante en el equipo venía trabajando bien pero los resultados no llegaban y si al final te ves ahí abajo es difícil esa situación pero bueno ahora ves que ha sumado que es posible que hemos jugado hoy lo único que hay que seguir trabajando para que los resultados sigan llegando

Voz 0301 14:20 qué es más importante el haber puesto dos en el marcador o al haber mantenido la portería a cero con que están más satisfechas

Voz 12 14:26 bueno pues creo que dejar la portería a cero es importante porque eso suele significar que siempre sumas algo aquí y marcas pues eh todo ello porque nos da los tres puntos

Voz 1590 14:41 próximo partido Mundial ochenta y dos el domingo por la

Voz 0301 14:43 mañana ante el Granadilla es el decíamos Logroño va a ser determinante en esta recta final del campeonato

Voz 12 14:50 sí sabemos que nuestro campo como él lo va a ser todo sobre todo la afición ir aunque sea diferente lanzada unas la afición sabíamos que lastra ahí y nosotros vamos a dar el cien por cien para sacarlos

Voz 0301 15:05 pues Sandra en la nada felicidades por la victoria de ayer mucha suerte para el partido del próximo domingo iba adelante que parece que la salvación está un poquito más cerca

Voz 12 15:15 pues muchas gracias a nosotros

Voz 0301 15:20 y para éxito rotundo el del Balonmano Logroño esta victoria ante el Ademar León treinta y seis treinta

Voz 1264 15:27 está para sumar para ser ya terceros a Sol

Voz 0301 15:30 un punto del Bidasoa que segundo el arranque de esta segunda vuelta no ha podido ser por tanto más positivo para los franjivino un gran partido un gran resultado y ahora a pensar en el Granollers porque esto llevaba sin balonmano mucho tiempo pero se pone a doscientos por hora el próximo

Voz 1264 15:44 miércoles los riojanos juegan en tierras catalanas

Voz 0301 15:46 el Granollers

Voz 1590 15:52 buenas tardes Víctor espuelas

Voz 13 15:55 buenas tardes así da gusto empezar la segunda vuelta buenas no no se podía haber empezado mejor un espectáculo fantástico con victoria de los nuestros de una victoria de que un conjunto coral osea no se podía podía pedir más para empezar

Voz 0301 16:11 en el gol verás es importante yo creo que es empató sino recuerdo mal en León y la ventaja de seis goles es una renta extraordinaria me decía soy el mejor partido de la temporada

Voz 13 16:21 sí sí sin el mejor partido de la temporada sin lugar a dudas el el empate al final en el en el en el último segundo en el partido en León puerros a salvar resulta clave porque la victoria de del sábado pasado fue fue contundente quizá debido en parte a a las bajas que tenía a León bajas importantes en defensa pero vais los nuestros rindieron a muy buen nivel

Voz 0301 16:43 comenta las bajas en numerosas ya os contábamos el viernes en SER Deportivos La Rioja con el que colas que venía el Ademar León

Voz 1264 16:49 pero hombre también algo bueno ha tenido que hacer

Voz 0301 16:52 el conjunto riojano en este parón por el Mundial para volver con con tan buenas sensaciones

Voz 13 16:58 se quizá la verdad es que recuperado la la frescura que que había perdido al al final de la primera vuelta ayer suma el sábado sumaron todos los jugadores sobre todo el ataque se impuso a la defensa sobre todo en en en esa faceta atacante habría que destacar a a Imanol Garcia envía que que anotó nueve tantos en una segunda parte en la que estuvo imparable

Voz 0301 17:21 hice viene próximo partido el miércoles en Granollers parece que la Asobal se va a jugar en dos jornadas como que en estas dos primeras jornadas de la segunda vuelta

Voz 13 17:29 uno hay algún equipo más que que todavía tiene opciones de de de estar ahí arriba está Bidasoa esta cuenca bueno pero bueno en un principio tanto León como Granollers como Logroño son los los equipos por que los los que han luchado por por esa segunda plaza en en estos últimos años así que era un partido muy importante y luego el sábado

Voz 0758 17:50 lo tendremos el el el inicio

Voz 13 17:53 en una nueva fase de la competición europea en Logroño que la verdad que la afición tiene muchas ganas

Voz 0301 17:58 qué veremos cómo afecta al bloque no como

Voz 1590 18:00 Ellos saben llevar esto de jugar en él

Voz 0301 18:03 Europa porque si una liguilla muy interesante con muchos partidos viajes desplazamientos pero sin perder de vista Lawal que está más reñida que nunca

Voz 13 18:11 la verdad es que hemos pasado de un parón en invierno a ahora en la vida de esta ahora a tener que jugar miércoles y sábado sí esperemos que esto no se convierta en un bueno pues pues en un empacho no la verdad es que la intención de vela Vasco es es dosificar y tiene jugadores salvo en los extremos donde tiene más dificultades pero en el resto de posiciones tiene jugadores para para sustituirlo si para para bueno para para dosificar los durante durante estos impuestos

Voz 1590 18:37 Víctor escuelas que nunca hay balonmano de sobra que siempre nos falta muchísimas gracias por estar en SER Deportivos La Rioja muchas gracias a vosotros

Voz 1264 18:48 en voleibol en la Superliga femenina El minis de Arnau y ganó al Barça hay sigue dominando la máxima categoría del voleibol nacional Haro Rioja Voley perdía ante el Madrid Chamberí en lo que ha sido creemos la única mala noticia del deporte riojano en todo este fin de semana íbamos cerrando este repaso con lo más importante del fin de semana y lo hacemos en la Tercera División donde han ganado los cuatro favoritos han aplazado dos encuentros por el temporal este de nieve y frío que hemos aguantado suspendieron los partidos que se iban a jugar en Anguiano en Santo Domingo muy buenas tardes Antonio Corral

Voz 1357 19:24 hola buenas tardes Sergio bueno no te noto Anca

Voz 1264 19:26 ha afectado me has hecho caso lo que te dije el viernes de que te abrigarnos bien hasta las cejas me alegro

Voz 10 19:32 sí

Voz 1357 19:32 a ver si otra porque

Voz 0301 19:35 pero en fin el importantes llegará la primavera ya hay yate destapara Si que que fantástico en

Voz 1264 19:42 yo creo que hay que poner el acento sobre todo en la campaña que está haciendo el River eh

Voz 1357 19:47 sí estaba claro que era el partido de la jornada ese eh Ribé de Varea ya que eh bueno el varias que ganar satisfacciones de de la cuarta parada pero el que ha ganado Ebro que ganándole este encuentro contra el Varea aunque Varea porque me ha dicho tú en la primera parte de poder marcar de adelantarse en el marcador pero con dos goles de la segunda parte de River y mucho sesenta interés y en el ochenta pues los Rivera con esos tres puntos muy importantes pues que pues todavía una barrera ante el quinto es seguidor que es laureles que promesas en ocho puntos y hay una diferencia digamos que bastante fiable

Voz 1264 20:29 dos derrotas consecutivas de la Unión Deportiva

Voz 0301 20:31 las promesas el Alfaro le va a dar tiempo al Alfaro después de haber ganado al Yagüe

Voz 1357 20:37 bueno pues han sido tres putts haya huelga Potenza pues el puntos que quería un partido donde fue un partido muy PDA o con mucha nieve sobre durante los noventa minutos estuvo momento eureka no bastante en era muy desagradable está jugando con esa temperatura ahí Sabine pero los dos equipos renunciaron de de principio a esta final bueno pues eh el Alfaro con ese gol que marcó el digamos en elementos XXXVIII con el gol de de Carbon pues logró llevarse los tres puntos siguieron adelante un Yagüe que peleó hasta el último minuto porque es uno de los equipos que no deja ducha de está ahí pues no pues a punto estuvo de José un empate a creo que es que más recurren estuvo fue el Alfaro

Voz 1264 21:22 y esto parece que se nos va definiendo porque además golearon el claro el líder goleó el segundo la Sociedad Deportiva Logroñés

Voz 0301 21:28 sí goleó también el Náxara los tres grandes candidatos evidentemente a un nivel superior al resto

Voz 1357 21:34 pues mira de digamos se papel de eran partidos fáciles el Haro ganó al Agoncillo sin ningún problema las eh haciendo un buen partido con un periodo bastante malo la Sociedad Deportiva lo hizo lo mismo e ante al edil pegando tras ganar por cuatro a cero con goles en la primera parte y dos en la segunda de Nasser al Calasancio los unos minutos quiso controlar lo consiguió pero el minuto veinte ese encuentro con un con el cero uno hoy en el veintidós minutos después marcó el nacerá ese dos cero y entonces yo creo que hay que Calasancio ese Cannes hoy una segunda parte con un gol más por parte de enlazará fuese a cabo lo que es la historia de ese desencuentro

Voz 1264 22:12 pues Antonio Corral gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja

Voz 0301 22:16 ahí ya estamos en contacto porque pronto hablaremos de la próxima jornada de acuerdo

Voz 1357 22:20 así es que de acuerdo adiós

Voz 0301 22:25 yo no ultima apunte la victoria del Bodegas Rioja Vega antes

Voz 1264 22:28 Zamora sufrió el equipo pero ganó Illa

Voz 0301 22:31 suma once victorias y nueve derrotas

Voz 1264 22:33 sigue séptimo pero sigue con vida para ganarse el derecho a estar entre los mejores

Voz 0301 22:37 desde la Conferencia Oeste

Voz 1264 23:05 abrimos página blanquirroja y lo hacemos recordando a todos los oyentes que tenéis un número de whatsapp al que podéis enviarnos vuestras notas de voz con aquellos comentarios que precise sobre la actualidad del deporte riojano en esta semana nos hemos preguntado qué valoración harías en tres palabras sobre la quinta victoria del equipo queremos saber tus sensaciones

Voz 0419 23:27 el deporte es opinión y queremos contar con tu opinión si quieres participar en SER Deportivos La Rioja ya no puedes hacer en el número de whatsapp seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 15 23:39 déjanos una nota de voz ayúdanos a hacer los deportes de Radio Rioja tu opinión cuenta en el seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve

Voz 1264 23:51 este equipo gana y gana y no se cansa de ganar la dinámica en la que se encuentra es excepcional surgen de nuevo las guitarras eléctricas suenan estas guitarras eléctricas especialmente bien el equipo es un bloque es un muro infranqueable son siete jornadas sin perder son cinco victorias seguidas son siete partidos seguidos sin encajar un gol el equipo ya suma diecisiete partidos con la Puerta cero cuando se llevan disputadas veintitrés jornadas son unos números espectaculares que algún día evidentemente se acabarán pero la renta de puntos es la adecuada ahí está seis puntos por encima del quinto clasificado mira directamente al Mirandés en la pelea por el segundo puesto Sergio Caneda muy buenas tardes suenan las guitarras eléctricas en la Unión Deportiva Logroñés que barbaridad

Voz 0758 25:19 que hay muy buenas tardes qué majo eh te mato para ilustrar esta racha inmaculada la Unión Deportiva Logroñés que cree dolor B2 y esperemos que dure muchas jornadas más

Voz 0301 25:27 cero dos en Gijón donde la Unión Deportiva Logroñés había ganado anteriormente cero dos ya hace unas temporadas y que habitualmente se haya vuelto con mal sabor de boca de tierras asturianas gana en un campo complicado y además lo hace con solvencia que era algo quizás que en estas jornadas anterior no lo podíamos decir siempre la épica siempre lo justo pues hay ayer hizo un partido que dominó prácticamente de principio Afinsa lo bueno algunos minutos en el segundo tiempo

Voz 0758 25:53 sí quizás mejor la primera parte en la que tuvimos un cien por cien de efectividad no esa buena jugada del la Unión Deportiva Logroñés ese pase Santamaría el con

Voz 10 26:01 Paul inmejorable de Iñaki la definición perfecta de

Voz 0758 26:03 Rubén no un tiro un gol cien por cien de efectividad pleno y en la segunda parte bueno pues yo creo que el Sporting mejoró sus prestaciones y achuchó pero bueno el equipo se hubo supo recomponer y ofreció una muy buena versión también y un triunfo muy importantísimo

Voz 0301 26:19 quizás vimos ayer lo que no habíamos visto toda esta temporada que es lo mismo de siempre en defensa todo el equipo en el trabajo colectivo perfecto pero el acierto que le pide sobre todo fuera de casa donde cuesta mucho tener oportunidades y no las aprovechas evidentemente no sumas de tres en tres qué es lo que se necesita para estar entre los mejores del campeonato

Voz 0758 26:37 así es bueno no es noticia que la que la Unión Deportiva Logroñés sea una muralla en defensa Tica meterle creen muy poquitas ocasiones creo recordar que Miguel tuvo que intervenir no sé si una o dos veces durante el transcurso de los noventa minutos y arriba por fin superamos ese unos seísmo no que parecía que era lo que sabíamos abonado en las últimas jornadas y bueno pues sirve para afrontar la recta final del partido como poco de holgura ir con menos presión

Voz 0301 27:02 es debutó en este caso Pedrito no sé cómo lo viste escorado en banda izquierda hice van recuperando futbolistas volvió a enterrar Mikel Santamaría bueno muy buenas noticias

Voz 0758 27:12 sí muy buenas noticias sobre todo el regreso de Mikel creo que hay que hay que ponerlo en valor después de estar dos meses alejado de los terrenos de juego creo que un partido muy serio muy solvente y Pedrito bueno la vimos unos cuantos minutos al final de la segunda mitad creo que puede ser utilizado como comodín es un jugador que parece que utilizaban las dos piernas que se que se mueve en esa zona de mediapunta incluso en las bandas bueno una alternativa tráfico hábitos López y compañía

Voz 0301 27:38 ah ya son cinco jornadas consecutivas ganadas siete partidos sin perder siete jornadas sin encajar

Voz 1590 27:45 Sergio esto no es no es no es normal

Voz 0758 27:48 no es habitual es un sí que es noticia yo no quiero ser gafe porque igual hablamos demasiado de estos tiene estas cosas no hay yo siempre digo lo mismo cada vez está más cerca era la primera derrota y habrá que saber asumirla gestionarla y levantar la cabeza pero bueno también es verdad que creo que hay que poner en valor el esfuerzo del equipo hay que aplaudirles esta racha y cruzar los dedos como decía antes para que dure muchos partidos más

Voz 1264 28:12 pues gracias a región Caneda eh buenas noticias en los alegramos hacer comentarlo aquí en Ser Deportivos la riojana

Voz 0758 28:18 un abrazo

Voz 1264 28:21 y lo ha dicho el propio Sergio Caneda que vio ayer el partido nosotros también en directo aquí en Radio Rioja la Cadena Ser que uno de los mejores del encuentro de ayer fue Mikel Santamaría es cierto que lo colectivo brilló la mayoría de los futbolistas Easy en favor además de todo el equipo pero también es cierto que Mikel tras varios meses lesionados demostró haber vuelto con ganas secó a Gorka Santamaría para ayudar a su equipo mantener una vez más la portería a cero Mikel Santamaría muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 0301 28:52 buenas tardes cómo te sentiste ayer durante los noventa minutos

Voz 0758 28:58 bueno yendo al final con jamón cuando vuelves a jugar después de tanto tiempo pues la verdad que con con muchas ganas todo pues lo importante era mantener la portería a cero como ha estado haciendo partidos y bueno sin ganar para para seguir con esta dinámica

Voz 0301 29:15 a dos meses fuera de las convocatorias por lesión tú en lo físico como te encontraste

Voz 0758 29:21 bien no al final yo llores más más trabajo anímicos que que físico no estábamos preparados físicamente sí es verdad que bueno a la falta de minutos hace que al final del partido pues con las de los demás pero bueno al final con con minutos pues ése va cogiendo

Voz 0301 29:38 Mikel otra vez el Papa el el la portería a cero esto ya no es casualidad cuál crees que en que está recibiendo la K la clave de este éxito tan tan fantástico de nueve siete jornadas seguidas sin encajar diecisiete jornadas sin recibir un gol esto es increíble

Voz 12 29:53 sí hombre yo creo que que los noventa

Voz 0758 29:56 a todo el equipo trabaja como escritor equipos a ella que es muy importante mantener la portería a cero porque bueno sobre todos los padres Garrido pues tiene mucha calidad ahí hacia nada que tengamos pupa revelaciones pues sabemos que está ahí somos letales

Voz 0301 30:09 oye eres un futbolista veterano con mil batallas en Segunda División B qué importancia tiene la defensa la conquista de un objetivo

Voz 0758 30:17 bueno yo creo que para mí lo más importante Lobo la final cuesta arriba pero pero sí no es seguro sobre todo de cara aunque yo pues yo creo que eso te pasa factura sigue ahí me estamos teniendo llegado Sala ha pedido fácil que tenemos puso ganando qué bueno que al final no hemos no te garantiza nada pero sí que es verdad así contra trama yo seas atrás pues más más cotilleo para ganar partidos

Voz 0301 30:42 Mikel el equipo defensivamente es perfecto en lo ofensivo le estaba costando resolver los partidos ayer fuera de casa un cero dos no sé si eso a vosotros también os da mayor confianza para los próximos encuentros el decir bueno no voy a ganar siempre con lo justo sino que bueno ayer lo hicimos con cierta solvencia

Voz 0758 31:00 sí creo que que ganar de All pues te da renunciar cometimos ayer el segundo gol pues bueno te da la tranquilidad de que sabes quién cualquier jugada que que puedes evitarte lo que te va a meter gol pues a unos tres puntos no inocuas con la con la presión saber que que aún porque te metan Posten para el partido

Voz 0301 31:20 Mikel cuando te ves con cuarenta y tres puntos observas al Mirandés a un puntito miras hacia arriba o sigues contando los puntos de diferencia contra el Leiva que es quinto que ahora son seis los puntos que diferencia

Voz 0758 31:31 no nosotros vamos partido a partido no ahí ahí estamos ganando tantos resultados y es verdad que me mejor para para arriba lógicamente a ver cómo cómo van los que más bien rápido ídolos arriba pero pero sobre todo yo creo que que hasta ahora con el quinto no es que cuando empiece a una brecha ahí con el Times destinado y a partir de ahí pues mira arriba que a lo más arriba posible

Voz 0301 31:54 pues Mikel Santamaría gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos La Rioja y enhorabuena por el gran partido que que hiciste ayer

Voz 0758 32:00 vale muchas gracias a vosotros

Voz 1 32:09 a dio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 1264 33:08 y ayer debutó con la rojilla Isaac Manjón para ayudar además al Calahorra sumar una nueva victoria muy importante además porque llega antes del derbi tras ocho jornadas sin conocer la victoria el equipo que juega en La Planilla justo a tiempo entonces este triunfo para disfrutar sin apuros del partido el próximo domingo con la en querida queda saber que está a ocho

Voz 0301 33:30 puntos de los puestos de descenso debutó y lo hizo con éxito Isaac Manjón

Voz 1264 33:37 buenas tardes bienvenido a SER Deportivos La Rioja

Voz 0758 33:40 hola buenas tardes qué tal qué tal eso

Voz 0301 33:42 primeros ocho diez minutos con la camiseta rojilla del Calahorra

Voz 0758 33:47 pues la verdad es que estoy con mucha emoción porque tenía muchas ganas de debutar será convocatoria muy bueno aunque no fueron muchos minutos sí que es verdad que que el ritmo de partido era muy alto ahí Sally con muchas ganas de para ayudar al equipo y por suerte llevarnos los tres puntos

Voz 0301 34:07 oye y no sé si en ocho minutos da tiempo a conocer cómo eres como futbolista y que que te gusta aportar en los equipos en los que juegas

Voz 0758 34:16 bueno creo que se han jugado y muy trabajador que peleaba todos los balones en el me gusta jugar mucho buscar el espacio Ron balones al espacio aprovechar de potencia de la velocidad muy luego por su tentar a Halonen meter goles flamante como delantero

Voz 0301 34:40 claro oye como has visto a la plantilla al Calahorra porque andaba con ocho jornadas sin ganar después de un inicio de campeonato con dudas en este mercado de invierno tan revuelto para los rojillos como has notado al equipo

Voz 0758 34:53 bueno la verdad que ayer me quedé gratamente sorprendido porque partido o que no lo que desde el primer minuto fuimos superiores y de semana partido hizo mérito que durante todo el encuentro de hoy yo creo que que podíamos incluso a llevaron la luz y el partido por por más ventaja que es verdad que que el equipo está muy trabajado aunque tiene mucha intensidad que jugar para podemos competir en cualquier campo

Voz 0301 35:29 oye lo en lo ambiental ayer hubo muy buen ambiente en la planilla qué qué qué sensaciones te te te llevas te de la de la afición rojilla

Voz 0758 35:37 sí sí la verdad que que nunca había jugado en La Planilla han como local y como visitante mi ni un ambiente estupendo había mucha gente campo estaba espectacular y la afición animando desde el primer minuto de la verdad que que me encantó el ambiente que hubo oí espero que en los partidos que quedan hasta final de temporada se puede admitir muchas más tardes como la nadie

Voz 0301 36:04 como venimos comentando es durante toda esta SER Deportivos La Rioja el próximo domingo a las cinco de la tarde en un auténtico partidazo que vas a poder vivir aquí en Radio Rioja a partir de las cuatro con una previa fantástica con todos los protagonistas de este gran partido Isaac y como esperáis este partido el Logroñés uno de los partidos eh más bonitos que que se han vivido en Logroño en las últimos años

Voz 0758 36:25 sí sí claro es el el derbi riojano ha destacado que que para los aficionados va a ser un partido muy especial muy seguro lo que esta semana para el club también va a ser algo emocionante y que los fumadores lo menos anotar y está claro que logroñeses es un equipo que que en la a la clasificación hay que nos va a poner las cosas es muy difíciles nosotros tenemos que intentar hacer nuestro buen partido allí en nuestro papel siendo inteligente si intentando aprovechar nuestras oportunidades intenta sacar un resultado favorable para nosotros claro

Voz 0301 37:08 jugar en Las Gaunas no sé si era algo que te podías imaginar al principio de este año lo que tiene el fútbol no

Voz 0758 37:14 sí sí la verdad es que estaban poco uno en humanistas mi lógicamente no contaba con con acabar jugando en las altas por estas fechas pero bueno no a su lado y así la vida nada es muchas veces de cambios inesperados pero que la verdad es que estoy muy contento de estar en Calahorra

Voz 0301 37:38 oye que se produjo si tu llegada al Calahorra que que has visto en este proyecto que te ha llamado la atención y que ha sentido curiosidad como para enrolarse en las filas en las filas rojilla

Voz 0758 37:49 la verdad es que después de llevar dos años fracasar en Salamanca en los que estaban encantado vida allí pero bueno sí que es verdad que al final es una persona queremos pasar cerca de casa de Miley con la familia del disfrutar de diligente y me salió la oportunidad de Calahorra que es un proyecto que se que es ambicioso que que está creciendo cada temporada Hay que ya el año pasado se pusieron en contacto conmigo lo estudie también a punto de de fichar en Calahorra pero al final los Obama hizo bueno a este era el momento adecuado

Voz 21 38:31 el equipo y la verdad que tenía voces rondas de unirme a este proyecto ley del

Voz 0758 38:36 la aportar mi granito de arena

Voz 0301 38:38 pues y saber Manjón gracias por atender a los micrófonos SER Deportivos La Rioja mucha felicidades por el debut y mucha suerte en lo que queda de temporada porque la vuestra será sin duda la de todos los accidentados de Calahorra

Voz 0758 38:50 vale muchas gracias a vosotros un saludo

Voz 0301 38:58 pues nada o minutito para que de las cuatro de la tarde aquí en Radio Rioja en la Cadena SER hace un frío que pela así que lo mejor es que os quedéis en compañía de la radio de la decana de la radio riojanas y como siempre os digo abren una ventana a primera la información internacional nacional y regional después una ventana aún más grande la vida