Escucha las noticias de las 16:00 (04/02/2019)

Voz 1

00:00

las cuatro las tres en Canarias sea formalizado el primer Expediente de Regulación de Empleo de una empresa de WC que operaba en Barcelona los detalles con Carla Turró lo ha presentado la empresa muftí Ars afecta setecientos treinta trabajadores y se ha registrado poco antes de las doce y media en la Consejería de Trabajo Se trata de un expediente de regulación temporal eso significa que no se extinguen los contratos sino que el empresario deja de pagar mientras se mantiene dicha suspensión Se espera que éste sea el primero de los anunciados por las diferentes compañías TVC no existen datos oficiales pero según cálculos de la patronal de estos vehículos hay unos cuatro mil trabajadores de empresas con este tipo de licencias en Cataluña y en Madrid décimo cuarto día de huelga de los taxistas esta tarde hay prevista una reunión en la Consejería de Transportes el Gobierno de Venezuela ha expresado su rechazo contundente la decisión de al menos siete países de la Unión Europea entre ellos España reconocerá como presidente encargado a primera hora de hoy el presidente Sánchez hacía este gesto con la intención de que convoque cuanto antes aunque sin dar plazos unas elecciones libres y reconocidas por todos el líder del Partido Popular es el único de los responsables de los cuatro grandes partidos que aún no ha recibido a los representantes de la agencia de la ONU para los a refugiados acaba de hablar de este asunto que les estamos contando esta mañana en la SER el vicesecretario de Organización del partido es Javier Maroto