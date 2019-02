Las noticias de Galicia, 16:03 (04/02/2019)

eh a jugar de forma racional de Roca si Wall Street y los activos de entrego que son bastante digamos pausada no para cómo está situación ten en cuenta que estamos estamos entrar tratos pues eso desaparece de un económica no tanto como en el resto de Europa pero sí que se está totalmente percatando lo que a la estructura productiva en este país de este proceso

Voz 2

01:07

digamos que no no seguirían teníamos que seguir reivindicando ente facer una intensidad en las movilizaciones aparte de dos luz buscaríamos otros métodos para intensificar o conflicto con otro tipo de movilizaciones siempre dentro de la calidad para que no se cuestione que no me y vamos polo Camiño correcto que en un seguimos sus cauces reglamentarios pero tenemos que intensificar movilización y un apunte