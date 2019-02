Las noticias de Castilla y León, 16:03 (04/02/2019)

no creo que que hoy se ha visto en el campo un equipo en el setenta por ciento de los familiares y de enfermos de cáncer que necesitan ayuda psicológica no la reciben datos a nivel de Castilla y León que ofrece la Asociación del Cáncer en el día contra esta enfermedad de las quince mil personas para que se hagan una idea que necesitaron a este apoyo psicológico en dos mil dieciocho sólo lo recibieron cuatro mil quinientas mil en los hospitales y tres mil quinientos gracias a la propia Asociación del Cáncer Serafín de Abajo es el presidente de esta asociación de alcance en Castilla y León

Voz 3

01:11

de que funcionan bien los canales que hemos incluido incluso a los psicólogos que tenemos de planta etc etc nosotros mismos no detectamos las necesidades y muchas veces es que los circuitos a lo mejor no acaban de funcionar bien para que el paciente acabé yendo para los psicólogos el que la tenemos ingresar más fácil porque no tenemos aquí en la planta pero el paciente ambulatorio que muchas veces lo necesita lo veo fundamentalmente el coordinar bien todos los recursos que tenemos y en eso estamos