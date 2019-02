Escucha las noticias de las 17:00 (04/02/2019)

Voz 1454

00:00

cinco las cuatro en Canarias crisis en Venezuela con varios titulares a esta hora reunión del llamado Grupo de Lima en el que Canadá ha anunciado que va a destinar cincuenta y tres millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela Maduro ha pedido por carta al Papa que facilite un proceso de diálogo en el país Why do ha agradecido el apoyo de Europa al mes en siete países le han reconocido entre ellos España la ONU ha asegurado que no se va a sumar a ninguna de las iniciativas lanzadas por distintos países en estos últimos días optarán ha dicho su secretario general por mantener su propia propuesta volvemos a lo que se ha dicho en la única reunión que está ahora mismo en marcha vamos a escuchar al primer ministro canadiense Yuste intruso