Las noticias de Navarra, 17:03 (04/02/2019)

un informe del Senado realizado a instancias del grupo valenciano Compromís recoge la supuesta resistencia de dos municipios navarros al cambio de calles con nombres relacionadas con la dictadura franquista en el caso de milagro Compromís ha pedido que se cambie la calle Julio Ruiz de Alda que fue militar aviador y cofundador de la Falange Yolanda Báñez alcaldesa de milagro aseguraba en la SER que no se cambia porque

por qué no se tenía conocimiento de que Ruiz de Alda fuera encontrada de la memoria histórica aquí según unos comentaron Sasha hicieron yo en mil novecientos noventa y nueve lo estaba lógicamente lo que hicieron es preguntar qué calles en las que teníamos que cambiar se notificaron la que nos notificaron fue las que cambiamos

a día de hoy Ruiz de Alda da nombre además a un grupo de viviendas en Pamplona ya una calle en Estella compromís pide también que Mendigorría cambie el nombre de la calle José Antonio referida a Primo de Rivera pero desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno constatan que ya no existe como tal y el rector de la no diversidad Pública de Navarra Alfonso Carlos en ha señalado hoy que el centro sigue barajando el próximo curso para la implantación de medicina aunque los trámites tienen sus tiempos y siguen sin recibir el visto bueno de la Aneca la agencia que acredita la calidad del grado

Voz 3

01:13

nosotros hemos hemos jugado con las fechas para que eso pueda ser así no el resto de grados y las cosas han ido bien medicinal como he dicho siempre bueno aquí hice lo lo miran más despacito no pero vamos por nuestra parte de nuestra tarea ya lo hemos hecho