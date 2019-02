Las noticias de Castilla-La Mancha, 17:03 (04/02/2019)

a la industria ha perdido peso no esta región es la valoración del sindicato Comisiones Obreras de los datos del paro que hemos conocido este lunes Paco de la Rosa secretario regional

más allá del dato estacional la patronal resalta que ver claramente una ralentización en la creación de empleo porque la política económica del Gobierno no es atractiva para ello Manuel Madruga secretario general de Fedeto

Voz 1526

01:08

cada vez creamos menos empleo que esto va en consonancia con que nuestra economía se desacelera no es cierto que se desacelera porque las economías europeas también están teniendo un frenazo en este sentido pero yo creo que también las últimas medidas que se están adoptando y que afectan al mundo empresarial pues no están ayudando demasiado no