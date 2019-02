Las noticias de Galicia, 17:03 (04/02/2019)

Voz 1

01:11

conste que aún está por cuantificar pero bueno hay una ambulancia que ha quedado totalmente fuera de servicio casi nada que piensa ambulancia pues no no ya no es inservible de hecho estamos esperando a que la Policía Judicial Nos desautorización conllevar la desguace porque no sentido sabemos que este este conflicto viene la huelga que se avecina conflicto que está teniendo en la negociación del convenio