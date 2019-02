nosotros no vamos a hacer lo que ha hecho Cataluña que es echar a miles de trabajadores el poder tener un trabajo digno y dar un servicio público en este caso y por tanto será

a una reunión en la que no puede haber otra

le atacó por la espalda y sin posibilidad de que la víctima pudiera defenderse una profunda puñalada en el cuello acabó con la vida de este agente casi de forma fulminante ahora los magistrados de la Audiencia Provincial condenan a Manuel Cruz a catorce años de prisión por asesinato con las circunstancias atenuantes de confesión alteración psíquica e intoxicación por drogas y alcohol la fiscalía había solicitado durante la vista oral una pena de diecinueve años el ya condenado era una persona conflictiva en el barrio de Vicálvaro donde se produjeron los hechos muchos vecinos de hecho intentaba no cruzarse por la calle con este individuo la víctima no pudo evitar el ataque en el bar donde estaba

con unos amigos y una cosa más la justicia ha desestimado la demanda de los padres del Instituto San Fernando en las tablas que se oponían al traslado de de menores no acompañados a su complejo educativo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza esos argumentos asegura que las medidas cautelares no estaban justificadas