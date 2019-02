Escucha las noticias de las 20:00 (04/02/2019)

cierro de España anuncia que reconoce oficialmente al señor Why do Márquez como presidente encargado de Venezuela el reconocimiento al presidente Guarido tiene un horizonte claro el horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible unas elecciones que tiene que ser libres democráticas con garantías

el gobierno de Maduro revisará sus relaciones diplomáticas con los países que hoy han dado el paso de reconocer a Juan Why do en las próximas horas va a avanzar en la estructura diplomática de su Gobierno Aído ha emplazado a los militares a que decidan si iban a permitir la entrada el reparto de ayuda humanitaria son declaraciones a la SER

Voz 7

02:00

sesión con todos los niveles para que no solamente entre sino abrir canal humanitario no solamente es una ayuda que necesaria para atender al bolsillo más hay trescientos mil sentenciaron sentenció a muerte ya sino entra con urgencia a You Easy darme tenemos es una alta presión con los responsables de que ingrese desde la fuerza arma