Escucha las noticias de las 21:00 (04/02/2019)

Voz 0194 00:18 España hay otros diecinueve países de la Unión Europea ha firmado este lunes una declaración conjunta de apoyo y reconocimiento a fango ayudó con el horizonte puesto en la celebración de elecciones decía por ejemplo Pedro Sánchez en el menor plazo de tiempo posible elecciones que tienen que ser libres democráticas con garantías y sin exclusiones según palabras textuales del presidente del Gobierno mientras tanto en Venezuela agua dio agradeció el respaldo también de Francia Alemania o el Reino Unido y en declaraciones a la SER hablaba de la ayuda humanitaria ID el papel de los militares

Voz 4 00:48 inversión con todos los niveles para que no solamente entre sino abrir de humanitario no solamente ingrese una ayuda que necesaria para atender al bolsillo más en este país hay trescientos mil sentenciaba Sender a muerte ya sino entra con urgencia esta Juve y si tenemos en ese una alta presión con los responsables de ingresen

Voz 0194 01:05 pues seguimos muy pendientes de la crisis de Venezuela que ampliaremos a partir de las diez de la noche pero en esta próxima hora tenemos una amplia crónica de tribunales Rato y el caso Bankia la operación Kitchen o el inicio del juicio por el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid vamos con ello después de repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches noches empezamos con la última hora sobre el conflicto del taxi en Madrid mañana los taxistas van a votar si continúan después de quince días de huelga de tiene esta tarde un nuevo portazo de la Comunidad de Madrid Elena Jiménez buenas noches

Voz 0268 01:33 es buenas noches serán todos los taxistas unos veintidós mil quiénes decidan mañana mediante una se siguen con la huelga todo después de considerar la reunión de hoy con la Comunidad de Madrid como un burdo engaño Julio Sanz portavoz del taxi

Voz 5 01:45 sí nos sentimos insultados humillados no no rendidos apoyar a una batalla pues la guerra va a ser larga vamos a perseguir hasta el final

Voz 0268 01:55 es que lamentan que se les haya propuesto regular el sector del taxi en lugar de los WC

Voz 0194 02:00 la Seguridad Social pide calma después de los retrasos en el pago de las prestaciones por maternidad paternidad no hay ninguna incidencia grave ha sido la respuesta después de que varias familias mostraran su preocupación porque no recibían el ingreso al herido

Voz 0259 02:13 varias madres han confirmado a la Cadena Ser el retraso en el pago de la prestación la primera vez que les ocurre una tardanza de hasta casi quince días en el caso de algún padre que incluso se reincorporó a mediados de enero al trabajo sin haber cobrado

Voz 6 02:26 este mes la Seguridad Social no me ha abonado la cuota que no tiene que abonar por baja maternal

Voz 7 02:31 pues a día de hoy cuatro sobrero mi marido ya disfrutado trabaja pero no ha cobrado ni un solo euro de la prestación de paternidad

Voz 0259 02:40 algunas madres han empezado a cobrar esta misma tarde casualmente después de pedir explicaciones a la Seguridad Social ella y también esta emisora fuentes del Ministerio admiten las demoras achacables dicen a que las transferencias bancarias han coincidido con el cambio de mes y aseguran que en las próximas horas recibirán el dinero todas las demás afectadas

Voz 0194 02:59 Se retira deliberar el jurado del caso contra el Chapo después de tres meses de juicio por narcotráfico contra J en Guzmán en una corte federal en Nueva York las siete mujeres y cinco hombres del jurado se han reunido para empezar a deliberar el juez del caso les ha recordado que eleve a evaluar las evidencias deben partir de la premisa de que el acusado es inocente llegar a una conclusión por unanimidad más allá de la duda razonable del paso del tiempo afecta de manera diferente al cerebro de los hombres y de las mujeres según un estudio de la Universidad de Washington teniendo la misma era el cerebro de una mujeres tres años más joven que el del hombre lo ampliamos con Javier Gregori

Voz 0882 03:31 las mujeres mayores tienden a puntuar mejor que los hombres de la misma edad en las pruebas de memoria y resolución de problemas estas la razón según resultado de una investigación realizada con la ayuda de doscientos voluntarios el cerebro de la mujer es tres años más joven según asegura una investigación realizada por la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington sin embargo los responsables de esta investigación que publica la Asociación de Ciencias de Estados Unidos no es que los cerebros de los hombres envejece más rápido sino que entran en la edad adulta unos tres años antes que los de las mujeres y que esto persiste durante toda su vida

Voz 0194 04:06 Nos queda una propuesta más para esta ahora la cara B de Sara Victorinos da un ultimátum ese es el Concerto elegida pues enseguida vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 0194 08:25 la crónica de este lunes nos deja un buen puñado de elementos para una buena película de espías en la que no falta de nada hay un pulso por el poder compañeros de partido que alimentan intrigas internas agentes de policía pagados con dinero público para buscar trapos sucios del adversario todo estoy más forma parte de la trama del espionaje político en el PP de Madrid que hoy ha llegado juicio que vamos a recordar y analizar con la ayuda de Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Eduardo Madina buenas noches buenas dotes y Carlos Cué buenas voces hola buenas noches y con Pedro Blanco atento como siempre la última hora de la información ya los mensajes de los oyentes