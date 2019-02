Escucha las noticias de las 22:00 (04/02/2019)

Voz 0194

00:13

la Cadena SER Hora veinticinco ese día el día en el que el Gobierno español y la mayor parte de Europa reconocido fango Aído como el presidente de Venezuela ya a esta hora de la noche tenemos las mismas dudas que se nos planteaban antes de este reconocimiento que pasaría el día después porque de momento Nicolás Maduro no parece tener intención de convocar elecciones habérselo dijo Jordi Évole ni de abandonar el poder la sociedad venezolana está totalmente dividida será por miedo seguramente Aído tampoco ha conseguido un movimiento ciudadano determinante ni el del Ejército que en los días que han pasado desde su auto proclamación sigue estando de momento del lado de Madrid de momento Pedro Sánchez ha dicho hoy que Guido debe convocar elecciones lo antes posible pero Guarido es mucho más vago en sus intenciones los primeros movimientos van a afectar seguramente a los embajadores Boedo tiene previsto para mañana nombramientos de nuevos diplomáticos veremos qué pasa con los que están ahora con los representantes europeos en Venezuela seguimos con más dudas que certezas y la ONU que ha anunciado que no se va a sumar a ninguna iniciativa sobre Venezuela el que lo tiene más claro parece ser Donald Trump que no descarta una intervención militar y en ese caso que haría España que haría Europa la situación de los venezolanos de muchos de ellos es desesperada la habilitación de un corredor humanitario puede paliar algo las muchas necesidades no cubiertas en el país pero su mayor necesidad es que el tiempo pase rápido y la solución definitiva no demore y a día de hoy nadie tiene respuesta a esta necesidad Ángels Barceló siguen en la tertulia de Hora hora25 Carlos fue Gerardo Madina en Milagros Pérez Oliva en la mesa Ebro acción Pedro Blanco ya saben pendientes de todos ustedes de la última vamos ya con el relato porque al octavo día España reconoció a Juan Why Do era lo que anunció el presidente del Gobierno y como saben así lo ha confirmado el mismo esta mañana en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa a esta hora de la noche sin embargo lo que decía tenemos algunas preguntas que el Gobierno no ha respondido todavía de hecho hay una pregunta clave propia que sea