Escucha las noticias de las 02:00 (05/02/2019)

Maduro que en las últimas horas ha insistido en rechazar la entrada de ayuda humanitaria al país en la enviada especial de la Cadena SER a Venezuela Ana Terradillos ha hablado con Juan Why do en las últimas horas y ha dicho que él se va a encargar de que esta misma semana llegue esa ayuda al país a través de las fronteras de Venezuela con Colombia Brasil

Voz 2

01:06

la inversión con todos los niveles para que no solamente entre sino abrir humanitario no solamente inglés una ayuda que necesaria para atender al bolsillo más hay trescientos mil sentenciaron sentenciaba llevaba muerte ya sino entra con urgencia esa You Easy enorme tenemos una alta presión con los responsables de que ingresen a las Fuerzas Armadas