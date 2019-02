Escucha las noticias de las 04:00 (05/02/2019)

la gente tiene cómo comen cómo comprar nace visita la culpa es elemento Talent para vivir dignamente no la asistamos tenía siete de Menkes niños desnutridos

Maduro ha vuelto a insistir esta madrugada en la idea de que no hay crisis humanitaria en Venezuela dice es literal que todo es un show malo y barato de la oposición

no bloquean miles de millones de dólares en el mundo dicen que quieren mandar dos cambios Fito

cuatro pero cuando contesté Chow de la ayuda humanitaria mandando un mensaje Venezuela no puede Venezuela tiene que mendigar al mundo tienen en suelo alemán mendigar nada a nadie

Voz 7

01:13

Ariño Gil lamente vergüenza ajena no es una cosa que me enorgullece de ellos ni mucho menos está muy mal insultar es un defecto y no debería haberlo hecho más información