Las noticias de Navarra, 10:02 (05/02/2019)

Voz 3

00:31

esto al ser crítica era la que justamente ponían dificultad la evolución de de del proyecto lógicamente era la que condicionaba el desarrollo de entonces que hablamos me dice usted en aquella primera visita no sé exactamente qué hablamos pero evidentemente yo creo que aquella visita sería una visita para escuchar por mi parte seguramente yo escucharía yo no hablaría nada