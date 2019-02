Las noticias de Aragón, 10:02 (05/02/2019)

Voz 0749

01:00

el fin vivirse vive desde hace varios años ya no se ha intensificado en los últimos tres años y bueno siempre con una tensión permanente e todavía sigo teniendo familia en el país por lo cual eso pues implica una angustia constante no sobre todo de es lo que significa para ellos el sobrevivir no sobrevivir ante la la inseguridad que se vive ante la escasez