durante tres días yo yo creo que cuando todo es importante la importancia se escapa todo pierde importancia no es inevitable no

Voz 1995

00:32

que nuestros oyentes especialistas en veterano colaborador de la Cadena SER y entre otras cosas es secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos señor Aguilar buenos días muy buenos días que me gustaría apoyarme a ver cómo lo hacemos me gustaría apoyarme su experiencia no sé qué le parecerá me gustaría hacer algo así como la quiniela de la Historia nueve seguiré consiste pero vale yo le voy a proponer parejas de noticias incluso personajes protagonistas esa noticia Si usted me dije vamos a ser como el fútbol uno X dos el uno pues usted cree que que va a pasar a la historia es el primero un dos el segundo y la X o bien los dos o ninguno esa esa va a ser la excepción es nuestra quiniela de la historia vamos a probar primera puesta uno X dos Brexit conflicto catalán