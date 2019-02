Las noticias de Castilla y León, 10:02 (05/02/2019)

Voz 2

00:22

no hubo acuerdo en Klee Azucarera y las organizaciones agrarias y eso nos lleva a la obligación de ir al arbitraje que se tiene que hacer cuando acabe la contratación que es a finales de mayo para saber definitivamente la sectarias que están sembradas las toneladas y los agricultores en un acuerdo siempre hay dos partes uno que con otro que vende azucareras quien compara remolacha y si tiene o no razón lo dirá el arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid pero como en todo juicio siempre habrá sentencia pues más tarde de lo que ocurre los acontecimientos no es tenemos que esto se produzca pues antes del verano o incluso el otoño de este mismo año