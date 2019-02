Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:03 (05/02/2019)

ambas han sido trasladadas al Hospital de Manzanares la principal hipótesis de este atropello están el deslumbramiento del Sol además se le practicó la prueba de alcoholemia al conductor que dio negativo Miguel Ramírez ex concejal de Seguridad Ciudadana de Manzanares

Voz 3

01:32

hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro que me gustaría que lo escucharemos así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero