Escucha las noticias de las 11:00 (05/02/2019)

son las once las diez en Canarias

buenos días Toni el gobierno de Rusia responde Europa y considera alarmante que buena parte de los países hayan reconocido a Juan Why do como presidente encargado de la convocatoria de unas elecciones libres en Venezuela son ya veinte los países europeos que han dado ese paso

valoramos la situación como alarmante resultado de una burda violación del principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano estos países han declarado que hay un nuevo presidente interino y esto ya no tiene nombre creemos en las iniciativas que fomenten el diálogo nacional dentro del país es la única manera de resolver el problema de estamos convencidos de que en nuestro país a esta hora está previsto que Esquerra Republicana registre en el Congreso suena

tienda la totalidad de los Presupuestos Generales la formación especifica en la enmienda que pide la creación de una mesa de diálogo con el Gobierno pero aclara también que su negativa no quiere decir que Pedro Sánchez tenga que convocar elecciones Barcelona Pablo Tallón

en declaraciones a la que Cuní la portavoz republicana Marta Vilalta argumenta que no se puede separar el debate presupuestario de la situación de represión que según ella vive Cataluña ya anuncia que la enmienda que ahora se está presentando se incluye la petición de crear una mesa de diálogo nosotros consideren que aquí esta tarde que nosotros consideramos que aquí aparte de que hay a los partidos políticos catalanes

Vilalta considera que aunque no se aprueben los presupuestos Sánchez puede seguir en el poder y dice estar harta de que se culpe a los independentistas de la posible llegada de un gobierno de derechas a La Moncloa el ex entrenador del Rey

en Madrid José Mourinho ha firmado hace unos minutos en la Audiencia Provincial su conformidad por la que acepta un año de prisión que no va a cumplir el pago de una multa por defraudar a Hacienda más de tres millones de euros desde la Audiencia informa Alfonso Ojea buenos días

Voz 3

02:05

buenos días José Mourinho ya abonado la multa de más de tres millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública juntos esta multa ha estado en efecto también un año de prisión que no va a cumplir porque carecen de antecedentes penales con gesto muy serio ex entrenador del Manchester United no ha abierto la boca ya ha salido de esta Audiencia Provincial madrileña rápidamente en lo que va de año dos figuras míticas de la reciente historia del Real Madrid Cristiano Ronaldo y José Mourinho han aceptado sentencias compensatorias impuestas por la Justicia española sólo en estos dos condenados ellos solos ya han ingresado al fisco español cerca de veintiun millones de euros