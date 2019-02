Escucha las noticias de las 12:00 (05/02/2019)

medio día a las once en Canarias hoy por hoy

uno que te has buenos días Esquerra Republicana de Cataluña ha registrado y asumiendo la totalidad de los presupuestos sus nueve diputados pedirán su devolución al Gobierno en la votación del pleno del día trece la próxima semana justo al día siguiente de que comience tienen supremo el juicio contra los independentistas precisamente esa es la razón de este gesto político de Esquerra alguna acaba de apuntar su portavoz Joan Tardá vamos a la Cámara Baja José María Patiño

el portavoz de Esquerra ha eludido responder si finalmente retirara la enmienda a la totalidad depende ha dicho del diálogo que ofrezca al Gobierno para alcanzar una solución política sobre Cataluña no obstante como decías tarda reconoce que el inicio del juicio a los líderes del proceso también condiciona esta posición

que no por los derechos civiles Joan Tardà cree que Pedro Sánchez convocará elecciones cuando le convenga Akon o siempre son puestos por cierto José Antonio que el portavoz del PNV Aitor Esteban ha anunciado por su parte que no habrá enmienda a la totalidad por parte de

el grupo gracias pequeña esta misma mañana al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fijado que el ex presidente Artur Mas está inhabilitado hasta el veintitrés de febrero del próximo año para cumplir una condena por desobediencia por organizar la consulta del 9N Il ha exigido el pago de la multa impuesta de treinta y seis mil euros seguimos además pendientes de las novedades sobre la crisis de Venezuela el opositor Antonio Ledezma que fue alcalde de Caracas tuvo que huir del país tiene el año dos mil quince después de ser acusado por el régimen de Maduro de supuestos delitos contra la seguridad estuvo a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy entiende que el sistema político chavista ha llamado a su país a una situación de estados fallidos sin garantías jurídicas con carencias básicas bien alimentos medicinas para la población unas circunstancias en las que según su punto de vista Juanjo oído no está en condiciones de convocar a corto plazo unas elecciones libres con garantías

hora doce y dos minutos los médicos de atención primaria no han recuperado el poder adquisitivo que perdieron a comienzos de la crisis hasta cinco mil euros menos cada año desde dos mil nueve según datos de la Organización Médica Colegial Laura Marcos

taxis que enfilaban entrando en el aparcamiento que tienen en la T4 de Barajas compañeros que ayudan a dirigir el tráfico ya una vez a pie fila de taxistas con las credenciales en la mano para votar si siguen o no con la huelga indefinida ocho urnas para los que tienen licencia y los que son asalariados así piensan algunos de ellos y de ellas

yo he votado que sí continuar con la huelga me parece justo que después de dieciséis días nos volvamos en

nada porque llevamos quince días en la lucha que no podemos tirarlo por la borda por qué unos tienen que ha

la ley que tiene que cumplir yo el señor Garrido no la cumple por qué por qué lo hace todas las comunidades autónomas están regulando y él tiene que regular ya ya ya agotado

la Comunidad de Madrid ayer les dio un nuevo bono a regular los súbete CES por eso en una mesa de la cafetería que tienen en este parking varias mujeres taxistas remueven un café mientras se cuentan que esta noche no han podido

Voz 10

05:10

me da igual la verdad lo que pase lo que no pacte yo tengo una niña chiquitita de daño que también fue encontrado allí con Julen jugando de Acció Julen pero podría haber sido mi niña siguiriya y esto es lo que nunca debía perdonar Mercadona no hábitos de peligro allí